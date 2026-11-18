ঘূর্ণীবতাহ 'আকভান'ৰ গতিপথ সলনি : ২০ নৱেম্বৰত আঘাত কৰিব পাৰে পুৰীৰ স্থলভাগত
ভয়াৱহ ঘূর্ণীবতাহ 'আকভান' ২০ নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু ওড়িশা উপকূলৰ মাজৰ কোনোবা এক স্থানত স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ পূৰ্বে অধিক শক্তিশালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : November 18, 2026 at 4:56 PM IST
ভুৱনেশ্বৰ/বিশাখাপট্টনম : বংগোপসাগৰৰ ওপৰত সৃষ্টি হোৱা ভয়াৱহ ঘূর্ণীবতাহ 'আকভান'-এ গতিপথ সলনি কৰি উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিছে । বৰ্তমান ই উত্তৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলৰ ফালে আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ ফলত দুয়োখন ৰাজ্যৰে উপকূলীয় অঞ্চলত সম্ভাৱ্যা ক্ষয়-ক্ষতিক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে (আইএমডি) বুধবাৰে জাৰি কৰা শেহতীয়া বুলেটিন অনুসৰি, ২১ দিনৰ ভিতৰত বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা তৃতীয়টো ঘূর্ণীবতাহ আকভানে ২০ নৱেম্বৰত নৰাচাপুৰ আৰু পুৰীৰ মাজেৰে উত্তৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ইয়ানাম আৰু দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেই সময়ত ই এক ভয়াৱহ ঘূর্ণীবতাহৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে ।
The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over central parts of South and adjoining Westcentral Bay of Bengal moved north-northwestwards with the speed of 07 kmph during past 06 hours and lay centered at 0830 hours IST of today, the 18th November, 2026 over the same region, near Latitude 12.9°N and Longitude 85.4°E, about 570 km east of Chennai (Tamil Nadu), 580 km south-southeast of Visakhapatnam (Andhra Pradesh), 590 km southeast of Machilipatnam (Andhra Pradesh), 660 km northeast of Trincomalee (Sri Lanka), 710 km south of Gopalpur (Odisha) and 770 km south of Puri (Odisha). Continuing to move north-northwestward, it is likely to cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, by noon of 20th November, 2026 as a severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026
বিগত ছয় ঘণ্টাত এই ধুমুহা ঘণ্টাত সাত কিলোমিটাৰ বেগেৰে উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিছে আৰু বৰ্তমান ই দক্ষিণ বংগোপসাগৰৰ মধ্যভাগ আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া পশ্চিম-মধ্য বংগোপসাগৰত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে ।
এই ঘূর্ণীবতাহ ওড়িশাৰ গোপালপুৰৰ পৰা প্ৰায় ৭১০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে আৰু পুৰীৰ পৰা ৭৭০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে, বিশাখাপট্টনমৰ পৰা প্ৰায় ৫৮০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবে, মছিলিপট্টনমৰ পৰা ৫৯০ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পূবে আৰু চেন্নাইৰ পৰা ৫৭০ কিলোমিটাৰ পূবে অৱস্থান কৰিছে ।
শেহতীয়া পূৰ্বাভাস অনুসৰি, আকভানে উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি অব্যাহত ৰাখি ২০ নৱেম্বৰৰ দুপৰীয়াৰ ভাগত নৰাচাপুৰ আৰু পুৰীৰ মাজেৰে উত্তৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ইয়ানাম আৰু দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলৰ যিকোনো স্থানত স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আইএমডিয়ে লগতে জনাইছে যে স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত ধুমুহাজাকৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত ৯০-১০০ কিলোমিটাৰ হ'ব পাৰে আৰু ই ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
ওড়িশাত হাই এলাৰ্ট
সংশোধিত পূৰ্বাভাস অনুসৰি, ওড়িশা উপকূলো এই ঘূর্ণীবতাহৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে । আইএমডিয়ে উত্তৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ইয়ানাম আৰু দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলৰ বাবে 'অৰেঞ্জ মেছেজ' (ঘূর্ণীবতাহৰ সতৰ্কবাণী) জাৰি কৰিছে । এই ধুমুহাৰ সম্ভাৱ্য গতিপথ সলনি হোৱা আৰু নৰাচাপুৰ আৰু পুৰীৰ মাজৰ উপকূলত ই স্থলভাগত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনাই ওড়িশাৰ উপকূলীয় জিলাসমূহত সম্ভাৱ্য ক্ষয়-ক্ষতিক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ।
আগন্তুক দুদিনৰ ভিতৰত এই ঘূর্ণীবতাহ উপকূলৰ ওচৰ চাপি অহাৰ সম্ভাৱনা থকাত বিষয়াসকলে ইয়াৰ গতিবিধিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে আৰু সাধাৰণ জনতা, পৰ্যটক, মাছমৰীয়া তথা যাত্ৰীসকলৰ বিপদ হ্ৰাস কৰিবলৈ সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
প্ৰবল বৰষুণ, তীব্ৰ বতাহ, সাগৰ অশান্ত হৈ পৰা আৰু সম্ভাৱ্য জলবন্দীৰ আশংকাৰ মাজতে বিশেষ সাহায্য আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে (SRC) জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ পৰ্যটন আৰু বাণিজ্য তথা পৰিবহণ বিভাগক কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
২০ নৱেম্বৰলৈকে ওড়িশা উপকূলত প্ৰতিকূল বতৰ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা থকাত বিশেষ সাহায্য আয়ুক্তই পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নোহোৱালৈকে স্পৰ্শকাতৰ স্থানসমূহত সাগৰীয় তীৰৰ পৰ্যটন কাৰ্যকলাপ বন্ধ ৰাখিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিছে । এই সময়ছোৱাত সাগৰত গা ধোৱা, নাও চলোৱা, জলক্ৰীড়া, প্ৰমোদ ভ্ৰমণ আৰু অন্যান্য সাগৰীয় পৰ্যটন কাৰ্যকলাপ নিষিদ্ধ থাকিব । বিষয়াসকলে জনাইছে যে অসুৰক্ষিত সাগৰীয় তীৰ, জেটি, উপকূলীয় দৰ্শনীয় স্থান আৰু অন্যান্য বিপদসংকুল পৰ্যটনস্থলীসমূহত সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশো সীমিত কৰা হ' ব।
ইয়াৰ উপৰি উপকূলীয় জিলাসমূহত থকা হোটেল, ৰিজ'ৰ্ট আৰু ট্যুৰ অপাৰেটৰসকলক তেওঁলোকৰ অতিথিসকলক বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে সতৰ্ক কৰি দিবলৈ আৰু বাহিৰৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । এক চৰকাৰী বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকক জৰুৰীকালীন সামগ্ৰী সাজু ৰাখিবলৈ আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে জাৰি কৰা স্থানান্তৰকৰণ বা আশ্ৰয় শিবিৰ সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈও কোৱা হৈছে ।
প্ৰবল বৰষুণ, তীব্ৰ বতাহ, জলবন্দী আৰু দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত পথ পৰিবহণ ব্যাহত হ’ব পৰা আশংকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এছআৰচিয়ে বাণিজ্য আৰু পৰিবহণ বিভাগক বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত চলাচল কৰা যান-বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ নামনি অঞ্চল, বানপ্ৰৱণ আৰু দুৰ্ঘটনাপ্ৰৱণ অংশসমূহত নিশাৰ পহৰা তীব্ৰতৰ কৰিবলৈ পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । গাড়ী চালকসকলক সতৰ্ক কৰিবলৈ বিপদসংকুল স্থানসমূহত ৰিফ্লেক্টিভ সতৰ্কবাণী ফলক লগোৱা হ'ব ।"
#WATCH | Malkangiri, Odisha: On Cyclone Akvan preparedness, Malkangiri District Collector Prathamesh Arvind Rajeshirke says, "This is the third cyclone we have faced in two months. Akvan is currently expected to make landfall in Andhra Pradesh, between Visakhapatnam and Nellore. A preparatory meeting was held by the Chief Secretary and the Minister for Revenue and Disaster Management with all District Collectors... We have identified 254 vulnerable areas and designated 218 cyclone shelters, sturdy, permanent structures, where people can be relocated. We have identified 285 pregnant women whose Expected Dates of Delivery (EDD) fall within the next seven days; arrangements are being made to shift them to District Headquarters Hospitals (DHH), as well as other healthcare facilities like Community Health Centres (CHCs) and Primary Health Centres (PHCs). We have already stocked rice at all Gram Panchayat points to support the operation of community kitchens. We also have 37 quintals of flattened rice (chura) available for distribution in the event of a crisis. An NDRF team is scheduled to arrive and be deployed tomorrow morning, while two ODRAF teams have been dispatched, one to Khairput and the other to Kalimela..."— ANI (@ANI) November 17, 2026
দক্ষিণ ওড়িশাৰ বিপদসংকুল স্থানসমূহত জনসাধাৰণক নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ
ইফালে ওড়িশাৰ ৰায়গড়াৰ জিলা উপায়ুক্ত আশুতোষ কুলকাৰ্ণীয়ে জনাইছে যে ১৮, ১৯ আৰু ২০ নৱেম্বৰত হ’বলগীয়া প্ৰবল বৰষুণৰ পূৰ্বাভাসৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসনে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে ।
কুলকাৰ্ণীয়ে মঙলবাৰে জনোৱা মতে, ঘূর্ণীবতাহ আকভানৰ পূৰ্বে আগতীয়া সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে বিষয়াসকলে লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ আঁতৰাই নিয়াৰ বাবে প্ৰায় ৫৫ খন ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ গাঁও চিনাক্ত কৰিছে আৰু প্ৰস্তুতি অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ।
কুলকাৰ্ণীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী দক্ষিণ ওড়িশাত অৱস্থিত ৰায়গড়া জিলাত প্ৰবল বৰষুণৰ পূৰ্বাভাসৰ বাবে ১৮, ১৯ আৰু ২০ নৱেম্বৰত হালধীয়া আৰু কমলা সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে ।
প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ জনায় যে জিলা পৰ্যায়ত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু বিভাগসমূহক তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰা দায়িত্বসমূহ পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে কমেও ৫৫ খন গাঁও ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে তাত আগতীয়া স্থানান্তৰকৰণ অভিযান চলোৱা হ'ব ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "আমি জিলা পৰ্যায়ত এখন প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু সকলো সংশ্লিষ্ট বিভাগক তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । আমি ভূমিস্খলনপ্ৰৱণ হিচাপে চিনাক্ত কৰা প্ৰায় ৫৫ খন গাঁও আছে আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা হিচাপে আমি সেই অঞ্চলসমূহৰ লোকসকলক আগতীয়াকৈ নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিম । ইয়াৰ উপৰি নৈৰ পাৰত আমাৰ আন কেইবাটাও বসতিস্থল আছে, য'ত অত্যধিক বৰষুণ হ'লে বানৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ।"
জিলা দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে লগতে জনায় যে জলাশয়ৰ পানীৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰু অতিৰিক্ত বৰষুণৰ পানী ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতা সৃষ্টি কৰিবলৈ হাৰভংগী আৰু বডনাল্লা বান্ধ প্ৰকল্পৰ পৰা পানী এৰি দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
ঘূর্ণীবতাহৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত মালকানগিৰিৰ জিলা উপায়ুক্ত প্ৰথমেশ অৰবিন্দ ৰাজেশিৰ্কেয়ে কয়, "মুখ্য সচিব আৰু ৰাজহ তথা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰীয়ে সকলো জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে এক প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে । আমি ২৫৪ টা বিপদসংকুল অঞ্চল চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু ২১৮ টা ঘূর্ণীবতাহ আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ । সেইবোৰ মজবুত আৰু স্থায়ী গৃহ, য'ত লোকসকলক নিৰাপদে স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব ।"
তেওঁ লগতে জনায় যে আগন্তুক সাত দিনৰ ভিতৰত প্ৰসৱৰ সম্ভাৱ্য তাৰিখ থকা ২৮৫ গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক জিলা সদৰ চিকিৎসালয়ৰ লগতে সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ দৰে অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহলৈ স্থানান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
উপায়ুক্তগৰাকীয়ে লগতে কয়, "সামূহিক পাকঘৰসমূহ পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে সকলো গাঁও পঞ্চায়ত কেন্দ্ৰত চাউল মজুত কৰি ৰাখিছোঁ । জৰুৰীকালীন অৱস্থাত বিতৰণৰ বাবে আমাৰ হাতত ৩৭ কুইণ্টল চিৰাও মজুত আছে । এটা এনডিআৰএফ দল আহি পোৱাৰ লগে লগে নিয়োগ কৰাৰ কথা আছে । আনহাতে, দুটা অ’ড্ৰাফ (ODRAF) দল ইতিমধ্যে পঠিওৱা হৈছে, ইয়াৰে এটা খৈৰপুটলৈ আৰু আনটো কালিমেলাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"
ৰায়ালসীমা আৰু কাকিনাড়াত প্ৰবল বৰষুণ
বিষয়াসকলে অনুমান কৰিছে যে বৃহস্পতিবাৰে বতাহৰ গতিবেগ সৰ্বোচ্চ ঘণ্টাত ১৪৫ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে । বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনাইছে যে বুধবাৰৰ পৰা উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মজলীয়াৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান অঞ্চলত অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পূৰ্বাভাস অনুসৰি, ১৯ আৰু ২০ নৱেম্বৰত কিছুমান ঠাইত ২১ চেণ্টিমিটাৰতকৈও অধিক বৰষুণ হ'ব পাৰে । তদুপৰি ২১ নৱেম্বৰত উপকূলীয় অঞ্চলৰ কেইবাটাও অংশত আৰু ৰায়ালসীমাৰ বহু এলেকাত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সতৰ্কবাণীৰ পাছতে জিলা প্ৰশাসনক হাই এলাৰ্টত ৰখা হৈছে ।
ঘূর্ণীবতাহৰ ফলত কাকিনাড়া জিলাত প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকাত জিলা উপায়ুক্ত হৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে । ঘূর্ণীবতাহৰ সতৰ্কবাণীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ২৪ ঘণ্টাই খোলা থকা এটা বিশেষ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে ।
বিষয়াসকলে জিলাখনৰ জলাশয়, বান্ধ আৰু নলা-নৰ্দমা ব্যৱস্থাৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰন্তৰ নজৰ ৰাখিছে । নামনি অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলৰ অসুবিধা ৰোধ কৰিবলৈ আগতীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু য’তেই প্ৰয়োজন হয় তাতেই সাহায্য অভিযান চলাবলৈ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে ।
বিষয়াসকলে লগতে জনাইছে যে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জাৰি কৰা পৰামৰ্শাৱলীৰ ভিত্তিত সাগৰীয় আৰু উপকূলীয় কাৰ্যকলাপসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰা হ'ব ।
#WATCH | Thoothukudi, Tamil Nadu: Amid rising winds from Cyclonic Storm Akvan, the Tamil Nadu Fisheries Department has advised fishermen to stay out of the sea. Vessels are anchored at Thoothukudi harbour as the India Meteorological Department (IMD) forecasts the storm to intensify into a Severe Cyclonic Storm today, a Very Severe Cyclonic Storm by tomorrow evening, and make landfall between Nellore and Visakhapatnam around November 20 noon— ANI (@ANI) November 18, 2026
ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বৰষুণ
ছত্তীশগড়ত ২০ আৰু ২১ নৱেম্বৰত দক্ষিণৰ জিলাসমূহত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আনহাতে, ৰায়পুৰ, দুৰ্গ আৰু বিলাসপুৰত পাতলীয়া বৰষুণ হ'ব পাৰে ।
এই ঘূর্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত মধ্য আৰু পূব ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বতৰ বিশেষজ্ঞসকলে অনুমান কৰিছে যে মধ্যপ্ৰদেশত ২০ নৱেম্বৰত নখন জিলাত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ হ’ব পাৰে । ৰাজ্যখনৰ দক্ষিণ-পূব অংশত ঘণ্টাত ৩০-৪০ কিলোমিটাৰ বেগেৰে তীব্ৰ বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
উমাৰিয়া, শ্বাহডোল, অনুপপুৰ, ডিণ্ডোৰী, মাণ্ডলা, বালাঘাট, চিওনী, ছিন্দৱাড়া আৰু পাণ্ডুৰণাতো বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ২০ নৱেম্বৰত এই বতৰৰ প্ৰভাৱ অধিক স্পষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
১৯ নৱেম্বৰৰ পৰা দক্ষিণ বংগত আকভানে বৰষুণ আনিব
যদিও পশ্চিমবংগত এই ঘূর্ণীবতাহৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা কম, তথাপিও ইয়াৰ প্রভাৱত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দক্ষিণ বংগৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । শনিবাৰলৈকে এই বৰষুণ অব্যাহত থাকিব ।
পূৰ্বাভাস অনুসৰি, বুধবাৰে দক্ষিণ ২৪ পৰগণা, পূব মেদিনীপুৰ, পশ্চিম মেদিনীপুৰ, কলকাতা আৰু হাওৰাৰ কেইঠাইমানত বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে পাতলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দক্ষিণ বংগৰ বাকী জিলাসমূহত বতৰ শুকান হৈ থাকিব ।
বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ ২৪ পৰগণা, দক্ষিণ ২৪ পৰগণা, পূব মেদিনীপুৰ, পশ্চিম মেদিনীপুৰ, ঝাৰগ্ৰাম, কলকাতা আৰু হাওৰাৰ অধিকাংশ স্থানতে বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
একেদৰে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যখনৰ অধিকাংশ স্থানতে বিজুলী-ঢেৰেকনিৰে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইদিনা দক্ষিণ ২৪ পৰগণা, পূব মেদিনীপুৰ, পশ্চিম মেদিনীপুৰ আৰু ঝাৰগ্ৰাম জিলাত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।