নয়ডাত চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘাটিত অভিযান; ১৬৪ গৰাকী বিদেশী নাগৰিকক উদ্ধাৰ
বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে বিদেশী নাগৰিকক মাতি আনি চাইবাৰ অপৰাধত লিপ্ত হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল...
Published : November 27, 2026 at 7:22 PM IST
নতুন দিল্লী : চাইবাৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে । তাৰ মাজতে দিল্লী আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা । শুকুৰবাৰে দিল্লী আৰক্ষীয়ে নয়ডাৰ ১৩৬ নং ছেক্টৰত থকা এটা কল চেণ্টাৰত অভিযান চলাই চাইবাৰ জালিয়াতি চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
আৰক্ষীয়ে ১৬৪ গৰাকী বিদেশী নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰে । ইয়াৰে অধিকাংশই ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । যিসকলক নিজ নিজ দেশৰ লোকক লক্ষ্য কৰি ল'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
🚨 दिल्ली पुलिस @CrimeBranchDP की टीम ने अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी और मानव तस्करी नेटवर्क का किया भंडाफोड़, एक मलेशियाई नागरिक गिरफ्तार। 🔹 कार्रवाई के दौरान 92 इंडोनेशियाई और 72 मलेशियाई नागरिकों को मुक्त कराया गया, जिन्हें आरोपियों द्वारा नौकरी का झांसा देकर भारत लाया गया था और फिर फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से ऑनलाइन ठगी में इस्तेमाल किया जा रहा था। 🔹 मौके से 355 मोबाइल फोन, 168 डेस्कटॉप, 26 लैपटॉप, 31 विदेशी सिम कार्ड सहित कुल 53 सिम कार्ड और लॉकर से विदेशी नागरिकों के 174 पासपोर्ट बरामद किए गए। @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi #DPUpdates— Delhi Police (@DelhiPolice) November 26, 2026
দিল্লী আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰে এই অভিযান সন্দৰ্ভত কয় যে কল চেণ্টাৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য ইমেইলৰ জৰিয়তে এজন মালয়েছিয়ান নাগৰিকে আৰক্ষীক প্ৰদান কৰিছিল ।
এএনআইক তেওঁ কয়, "তাৰ পিছত আমি আন এটা ইমেইল লাভ কৰিলোঁ আৰু মালয়েছিয়াৰ নাগৰিকজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু পৰীক্ষণৰ বাবে কল চেণ্টাৰৰ বিষয়ে অধিক তথ্য লাভ কৰিলোঁ ।"
কুমাৰে কয় যে সবিশেষ পৰীক্ষাৰ পিছত আৰক্ষীৰ এটা দলে নয়ডাৰ ১৩৬ নং ছেক্টৰত চলি থকা কল চেণ্টাৰটোত অভিযান চলায় । কল চেণ্টাৰৰ চৌহদৰ পৰা ১৬৪ গৰাকী বিদেশী নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰাৰ বিপৰীতে ১৭৪ খন পাছপ'ৰ্ট, ৩৫০ টাতকৈও অধিক মোবাইল ফোন আৰু ১৭৫ টাতকৈও অধিক ডেস্কটপ আৰু লেপটপ কম্পিউটাৰ জব্দ কৰা হয় । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে উদ্ধাৰ হোৱা লোকসকলৰ অধিকাংশই ইণ্ডোনেছিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ ।
#WATCH | Delhi | Crime Branch Joint CP Surender Kumar says, "A Malaysian citizen provided information to the Delhi Police via email. Subsequently, we received another email. We contacted the Malaysian citizen and obtained further details for verification. Following this verification, a raid was conducted yesterday at a call center operating in Sector 136, Noida. 164 foreign nationals were rescued from the premises, most of whom were from Indonesia and Malaysia. In their possession, we found 174 passports, over 350 mobile phones, and more than 175 desktop and laptop computers. Additionally, over 50 SIM cards were recovered, including some international SIM cards. The conditions in which they were living were truly pathetic. Upon their arrival in India, their passports had been confiscated. They were housed in a 'paying guest' (PG) accommodation that was in a very poor state. They were provided with a script, which they used to target citizens of their own home countries through cyber-fraud. These operations were managed by an individual named Sunil Kumar and a Malaysian national named William..."— ANI (@ANI) November 26, 2026
ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিম কাৰ্ডকে ধৰি কল চেণ্টাৰৰ পৰা ৫০ খনতকৈও অধিক চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰা হয় । কুমাৰে কয় যে বিদেশী লোকসকলক কৰুণ অৱস্থাত ৰখা হৈছিল আৰু ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ পাছপ'ৰ্ট জব্দ কৰা হৈছিল ।
তেওঁ কয়, "তেওঁলোকক এটা 'পেয়িং গেষ্ট'ত (পিজি) ৰখা হৈছিল যিটো অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছিল । তেওঁলোকক একোখন স্ক্ৰিপ্ট দিয়া হৈছিল যাৰ সহায়ত তেওঁলোকে চাইবাৰ জালিয়াতিৰ জৰিয়তে নিজ নিজ দেশৰ নাগৰিকক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ।"
যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ মতে সুনীল কুমাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বক এই সমগ্ৰ কাৰ্যকলাপ পৰিচালনা হৈছিল আৰু উইলিয়াম নামৰ এজন মালয়েছিয়ান নাগৰিকে একাউণ্টবোৰ চলাইছিল ।
আৰক্ষীৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে সংস্থাপন আৰু লাভজনক সুযোগৰ প্ৰলোভনেৰে বিদেশী নাগৰিকসকলক ভাৰতলৈ মাতি অনা হৈছিল । পিছত ভুৱা বিনিয়োগ আঁচনিৰ জৰিয়তে সন্দেহযুক্ত লোকক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ কেলেংকাৰীত জড়িত কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছিল । সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ জালিয়াতি নেটৱৰ্ক সম্পৰ্কত অধিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
গুজৰাটত মাৰণাস্ত্ৰসহ ধৰা পৰিল জইছ-ই-মহম্মদৰ সদস্য কৰিমগঞ্জৰ চাহাৰুল