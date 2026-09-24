এছআইআৰ বিবাদক লৈ ২৯ ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী কমিটীৰ বৈঠক
কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী কমিটীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক আঁতৰোৱাক লৈ নিজৰ দাবী শক্তিশালী কৰিছে ৷
Published : September 24, 2026 at 4:46 PM IST
নতুন দিল্লী: নিৰ্বাচন আয়োগৰ আভ্য়ন্তৰত এছআইআৰক লৈ হোৱা মতানৈক্যৰ বাতৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে ২৯ ছেপ্টেম্বৰত আলোচনাত মিলিত হ'ব । এই বৈঠকত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দলৰ ৰণনীতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব দলটোৱে ।
কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ অধ্যক্ষতাত অনুস্থিত হ'বলগীয়া এই বৈঠকত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছ মহাসচিব প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা, জয়ৰাম ৰমেশ, কে চি বেণুগোপাল আৰু অন্যান্য নেতাসকলো উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । জানিব পৰা মতে দলে জ্ঞানেশ কুমাৰক আঁতৰোৱাৰ দাবী সুদৃঢ় কৰা আৰু এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰক জবাবদিহি কৰাৰ ৰণনীতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।
তেওঁলোকে জনাই যে এই বৈঠকতে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভতো আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কংগ্ৰেছে বৃহস্পতিবাৰে অভিযোগ কৰে যে জেন জিক জানি বুজি উপেক্ষা কৰা হৈছে আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰক অতিশীঘ্ৰে অপসাৰণ কৰিব লাগে । বিৰোধী দলটোৱে লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক তেওঁলোকৰ কু-চক্ৰান্তৰ বাবে কংগ্ৰেছে জবাবদিহি কৰিব ।
কংগ্ৰেছৰ এই আক্ৰমণৰ এদিনৰ পিছতে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে বিগত ১০ মাহত কমেও ১৪ বাৰ আয়োগৰ এনে নিৰ্দেশত আপত্তি কৰিছিল ।
তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে সিদ্ধান্ত আৰু নিৰ্দেশ জাৰি কৰা, আনকি এছআইআৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰোলআউট সম্পূৰ্ণ আয়োগৰ তত্বাৱধানত থকাৰ সময়তো এই নিৰ্দেশত আপত্তি দৰ্শাইছিল ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি তেওঁলোকৰ আপত্তিসমূহৰ ভিতৰত আছিল বিধিগত ভোটাৰ পঞ্জীয়ন প্ৰ-পত্ৰ-৬ৰ সংশোধনৰ ধৰণ, ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা সংযোজন আৰু বিলোপৰ ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰ্বাচনী তালিকাৰ তথ্যকোষৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত নিয়ন্ত্ৰণ ।
এছ আই আৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ আয়োগৰ দুজন আয়ুক্তই প্ৰকাশ কৰা সন্দেহৰ ভিত্তিত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱা নিৰ্বাচন আয়োগে বুধবাৰে কয় যে যিকোনো সংস্থাত আলোচনাৰ সময়ত পৃথক-পৃথক বিচাৰধাৰা আৰু মন্তব্য অহাটো এক সাধাৰণ কথা । ইয়াৰ সকলো নিৰ্দেশ সম্পূৰ্ণ আইনী মান্যতাপ্ৰাপ্ত আৰু তেওঁলোকে সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া পালন কৰে ।
এক বিবৃতিত নিৰ্বাচন আয়োগে এইটোও কয় যে কেৱল তিনিগৰাকী আয়ুক্তই নহয়, বৰঞ্চ নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰণালীত সংশোধনৰ বাবে আয়োগক নিজা নিজা পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাৰ অধিকাৰ আছে ।