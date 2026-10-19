মা দুৰ্গাক স্বাগত : ৫০০ কোটি টকাৰ সোণ আৰু ৰূপেৰে দেৱী দুৰ্গাক আদৰণি জনাইছে কটকবাসীয়ে

মা দুৰ্গাক স্বাগত : ৫০০ কোটি টকাৰ সোণ আৰু ৰূপেৰে দেৱী দুৰ্গাক আদৰণি জনাইছে কটকবাসীয়ে
কটকত দেৱী দুৰ্গাক ‘কন্যা’ হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ প্ৰতিখন পূজাস্থলীতে সোণ-ৰূপৰ গহনাৰে দেৱীক সজোৱা হয় ।
Published : October 19, 2026 at 8:28 PM IST
কটক (ওড়িশা): কটকবাসীৰ বাবে দুৰ্গা কেৱল দেৱী নহয়, মা দুৰ্গা তেওঁলোকৰ বাবে কন্যা স্বৰূপ ৷ আনকি প্ৰতিখন পূজা সমিতিয়ে দেৱী দুৰ্গাক নিজৰ কন্যা বুলি গণ্য কৰে ।
এই কন্যাই যেতিয়া দশেৰাৰ সময়ত মাক-দেউতাকৰ ঘৰলৈ যায়, তেতিয়া তেওঁক আড়ম্বপূৰ্ণভাৱে আদৰণি জনায় ৷ লগতে পূজা সমিতিসমূহৰ বাবে এই কাম সন্মান আৰু গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰে । প্ৰতিখন কমিটীয়ে নিজৰ দেৱীসদৃশ কন্যাৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম দেখুৱাবলৈ এক সুস্থ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱাও দেখা যায় ৷
ইয়াৰ বাবেই সমগ্ৰ কটকত দুৰ্গা দেৱীৰ সা-সজ্জাৰ বাবে ব্যৱহৃত গহনাসমূহৰ মুঠ মূল্য ৫০০ কোটি টকা পৰ্যন্তও হয়, য’ত ৭০ কিলোগ্ৰাম সোণ আৰু ১২০ কুইণ্টলতকৈও অধিক ৰূপ থাকে । এই উদযাপনৰ আটাইতকৈ মূল বৈশিষ্ট্য হ’ল এই সকলোবোৰ অলংকাৰ পঞ্চমীৰ পৰা দশমীলৈকে সকলোৰে দৰ্শনৰ বাবে মুকলি কৰা থাকে । দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কটক ভ্ৰমণ কৰা ভক্ত আৰু পৰ্যটকসকলে "কন্যা দুৰ্গা"ৰ সাজসজ্জা দেখি আচৰিত হৈ পৰে ।
আচলিত কথা যে, আটাইবোৰ পূজাস্থলীতে মা দুৰ্গাক কোটি টকাৰ গহনা পৰিধান কৰোৱা হয়, তথাপিও বৰ্তমান পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ চুৰিৰ ঘটনা হোৱা নাই ৷ এই অলংকাৰ বা সজ্জাবোৰক কোনেও স্পৰ্শ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই । পূজাস্থলীবোৰত আৰক্ষীৰ সাধাৰণ ব্যৱস্থাৰ উপৰিও প্ৰতিখন কমিটীয়ে নিজৰ "কন্যা"ৰ শোভা বঢ়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সোণ-ৰূপৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব নিজে লয় ।
কটক মেট্ৰ’পলিটান শান্তি সমিতিৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ হাবু দাই ব্যাখ্যা কয়, "ভাৰতৰ এয়া এক অনন্য পৰম্পৰা, য'ত বিশ্বাস আৰু ভক্তিৰে সাধাৰণ জনতাই দৰ্শন কৰিব পৰাকৈ কোটি কোটি টকাৰ গহনা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । এই গহনাসমূহ সকলো দৰ্শনাৰ্থীয়ে দৰ্শন কৰিব পাৰে ৷ এই প্ৰদৰ্শনী কেৱল এদিন বা দুদিনৰ বাবে নহয় ৷ এই গহনাসমূহ গোটেই জনসাধাৰণৰ সন্মুখত ছয় দিন থাকে ।"
বছৰ বছৰ ধৰি এই "ৰূপালী চহৰ"ৰ সজ্জা আৰু অলংকাৰ কটক দশহৰা উৎসৱৰ এক মূল বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিছে । হাবু দাই লগতে কয়, "যেনেকৈ এগৰাকী কন্যা সন্তানক পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰলৈ উভতি আহিলে মৰম, আদৰ আৰু সন্মানেৰে উপচায় তোলে, তেনেকৈ দেৱীকো একেধৰণেৰেই আদৰ, সন্মান আৰু আতিথ্য প্ৰদান কৰা হয় । যদিও দেৱীক একো নালাগে বা নিবিচৰে, তথাপিও আমি দেৱীক সকলো আগবঢ়াই দিওঁ । এই সমগ্ৰ পৰম্পৰাৰ মূলৰ আঁৰত গভীৰ বিশ্বাস আছে ।"
হাবু দাই আৰু কয় যে দীৰ্ঘদিনীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতি বছৰে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে মা দুৰ্গা দেৱীৰ বাবে নতুন নতুন গহনা বনোৱা হয় । তেওঁৰ অনুমান অনুসৰি এই বছৰ কটক চহৰৰ ৩৮টা পাণ্ডলে ৫০০ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ সোণ আৰু ৰূপৰ গহনা তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
কোটি কোটি টকাৰ গহনা এই পণ্ডালবোৰত জনসাধাৰণে চাব পৰাকৈ প্ৰদৰ্শিত হয়, তথাপিও নিৰাপত্তাক লৈ কোনোদিনে কোনো চিন্তা উত্থাপন হোৱা নাই ।
১৯৫৬ চনত কটকৰ চৌধুৰী বজাৰ পূজা মণ্ডপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে "ৰূপ মেধা" (বেকড্ৰপ) প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল । ইয়াক সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰায় ২.৫ কুইণ্টল ৰূপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পিছৰ বছৰবোৰত এই মণ্ডপটোৱে প্ৰথম সোণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, য’ত দেৱীৰ বাবে সোণৰ অলংকাৰ, অন্যান্য দেৱতাৰ মূৰ্তিত সোণৰ, সোণৰ পানী চটিওৱা আন আন উপাদান বা গহনা আদিও থাকে ।
চৌধুৰী বজাৰ পূজা মণ্ডপৰ পৰামৰ্শদাতা প্ৰফুল্লা মালিকে কয় যে এই সোণ-ৰূপৰ অলংকাৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভক্তৰ অনুদানৰ ধনৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় । তেওঁ লগতে কয়, "পেণ্ডেলসমূহত ব্যৱহৃত মুঠ সোণৰ পৰিমাণ ৬০ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক হয় । ইয়াৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় তথ্য প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ পূজা সমিতিসমূহে নিজাববীয়াকৈ ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে ।"
ভক্তসকলৰ এই আস্থাৰ প্ৰতীক ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকে নতুন নতুন অলংকাৰ বা সজ্জাৰ আগবঢ়াই আহিছে । সময়ৰ লগে লগে এই ব্যক্তিগত উপহাৰবোৰ সমগ্ৰ কলনী বা চুবুৰীটোৰ পৰা তেওঁলোকৰ "কন্যা দুৰ্গা"ৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হৈ পৰে । এই গহণা বনোৱা লোকসকলৰ বাবে ই এটা পৰিয়ালৰ অত্য়ন্ত ভাল লগা অনুভৱ ৷ এগৰাকী ছোৱালীয়ে যেতিয়া ঘৰলৈ আহে বা যোৱাৰ পৰত লগত কিবা এটা লৈ যাবলৈ আগ্ৰহ কৰে, যাৰ বাবে এই গহণাবোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় বুলি এক প্ৰথা চলি আহিছে ৷