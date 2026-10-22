ভগৱন্ত মানে বিলাসী সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ অভিযোগ; কৰৰ ৰচিদ বিচাৰিলে বিজেপিয়ে

ভগৱন্ত মানে বিলাসী সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ অভিযোগ; কৰৰ ৰচিদ বিচাৰিলে বিজেপিয়ে
দিল্লী বিমানবন্দৰত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আৱদ্ধ কৰি ৰখাৰ বিতৰ্কৰ মাজতে বিজেপিৰ আক্ৰমণ । পূৰ্বে ঘোষণা নকৰাকৈ মানে বিলাসী সামগ্ৰী লৈ অহাৰ অভিযোগ বিজেপিৰ ।
Published : October 22, 2026 at 5:41 PM IST
গুৱাহাটী : দিল্লী বিমানবন্দৰত পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানক ৩ ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰখা আৰু শুল্ক বিভাগে ৫০ হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহাক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে । আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই ঘটনাক চৰকাৰৰ হেঁচা বুলি দাবী কৰি আছে । তাৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিয়েও বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে । বিজেপিৰ অভিযোগ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বে ঘোষণা নকৰাকৈ ফ্ৰান্সৰ পৰা ২১ লাখ টকাৰ সামগ্ৰী আনিছিল । যাৰ বাবে তেওঁ শুল্ক বিভাগৰ ৰোষত পৰা বুলি বিজেপিয়ে সমালোচনা কৰিছে । যাত্ৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে তেওঁৰ পত্নীও আছিল ।
বিজেপিৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰ আৰ পি সিঙে তেওঁলোকক 'শ্বাহী জোড়ী' (ৰাজকীয় দম্পতী) বুলি উল্লেখ কৰি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । মুখপাত্ৰগৰাকীৰ মতে তেওঁলোকৰ বজাৰৰ তালিকাত বিভিন্ন বিলাসী সামগ্ৰী আছিল । এক্সৰ এটা পোষ্টত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে সামগ্ৰীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি লিখিছে যে তেওঁলোকে ২.৫ লাখ টকাৰ জোতা, ৫ লাখ টকাৰ লুই ভিটনৰ হেণ্ডবেগ, গুচ্ছি জেকেট, ভাৰ্চাচ ছাৰ্ট আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী আছিল । কেৱল এয়াই নহয় ফ্ৰান্সৰ পৰা তেওঁলোকে সুৰাৰ ৮-১০ বটল অনা বুলিও বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছে ।
₹21 LAKH DI SHOPPING, ₹50,000 DA FINE — SHAHI JODI MUST ANSWER! Reports claim that the Shahi Jodi and their entourage were stopped by Customs at IGI Airport over allegedly undeclared shopping worth ₹21 lakh brought from France 🇫🇷. After reportedly being held for three hours, they were said to have paid a fine of ₹50,000. The alleged shopping list includes shoes worth ₹2.5 lakh, a Louis Vuitton handbag worth ₹5 lakh, Gucci jackets, Versace shirts, 8–10 bottles of liquor, and other expensive items. If these claims are true, the public deserves transparency. Where is the Customs receipt? What exactly was declared, what was allegedly undeclared, and what penalty was imposed? Spokesperson Pannu has reportedly offered a different explanation for why the Shahi Jodi was stopped at the airport. Instead of trading accusations, let the documentary evidence speak. Pannu should make the receipt public and clear the air. Meanwhile, while questions swirl around luxury shopping, another matter cannot be ignored: Parvinder Singh Jhota's body remains at the Mansa mortuary, awaiting justice. The public deserves answers about his case, too. The contrast raises serious questions about priorities and accountability. If public figures claim to represent the Aam Aadmi, they must be prepared to answer questions about their conduct and the lifestyle they portray. Madame's ₹5 crore wali “tu-tu” aside, the demand is simple: publish the receipt, establish the facts, and ensure accountability. Punjab deserves answers, not excuses.— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) October 21, 2026
বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "যদি এই দাবীবোৰ সঁচা হয় তেন্তে জনসাধাৰণে জনা দৰকাৰ । কৰৰ ৰচিদ ক'ত ? সঠিকভাৱে কি ঘোষণা কৰা হৈছিল, কোনবোৰ ঘোষণা কৰা হোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ আছে আৰু কি জৰিমনা প্ৰদান কৰা হৈছিল ?"
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আম আদমি পাৰ্টীয়ে দিয়া স্পষ্টীকৰণৰ ওপৰতো বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । আপ নেতা বালতেজ পান্নুক উভতি ধৰি বিজেপি মুখপাত্ৰ আৰ পি সিঙে কয়, "মুখপাত্ৰ পান্নুৱে বিমানবন্দৰত শ্বাহী জোড়ীক কিয় ৰখাইছিল সেই সন্দৰ্ভত পৃথক ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । অভিযোগৰ খেলৰ পৰিৱৰ্তে তথ্যচিত্ৰৰ প্ৰমাণেৰে কথা কওক । পান্নুৱে ৰচিদখন ৰাজহুৱা কৰি সকলো স্পষ্ট কৰিব লাগে ।" কৰৰ ৰচিদ দেখুৱাই সকলো কথা প্ৰমাণ দিয়াৰ লগতে ৰাইজৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈও বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে দাবী জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে সোমবাৰে সন্ধিয়া পেৰিছৰ পৰা আহি দিল্লী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইচ্ছাকৃতভাৱে প্ৰায় ৩ ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ অভিযোগ কৰা হৈছিল । আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইয়াত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ তীব্ৰ হেঁচাৰ কথা উত্থাপন কৰিছিল । ইয়াক পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি অসন্মানজনক ব্যৱহাৰ বুলিও আপে অভিযোগ কৰিছিল । বিষয়টোক লৈ বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে বিজেপিয়ে আন এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । অৱশ্যে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ কেনেদৰে দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
'আপ'ৰ আক্ষেপ ! দিল্লী বিমান বন্দৰত ৩ ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৫০ হাজাৰ টকা জৰিমনাও ভৰিলে মানে