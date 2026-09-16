ETV Bharat / bharat

চিআৰপিএফৰ কোব্ৰা ইউনিটৰ প্ৰথম মহিলা মহাপৰিদৰ্শক অসম কন্যা সংযুক্তা পৰাশৰ

অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ ২০০৬ বেটচৰ আই পি এছ বিষয়া সংযুক্তা পৰাশৰে ১৯৯৬ বেচৰ আই পি এছ বিষয়া দনেশ ৰাণাৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে কাম কৰিব ।

Sanjukta Parashar Crpf Cobra Ig
সংযুক্তা পৰাশৰ (Sanjukta Parashar FB)
author img

By PTI

Published : September 16, 2026 at 7:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আই পি এছ বিষয়া সংযুক্তা পৰাশৰক চি আৰ পি এফৰ বিশেষ জংঘল যুদ্ধ কমাণ্ডো ইউনিট কোব্ৰাৰ মহাপৰিদৰ্শক (আই জি) হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ সংযুক্তা পৰাশৰ এই পদত অধিষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিষয়া । পৰাশৰ অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ ২০০৬ বেচৰ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱা (আই পি এছ) বিষয়া ।

কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী (চি আৰ পি এফ)ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে যোৱা সপ্তাহত এই সন্দৰ্ভত এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল । পৰাশৰে ১৯৯৬ বেটচৰ আই পি এছ বিষয়া দনেশ ৰাণাৰ পিছত কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ফ’ৰ ৰিজ’লিউট একচন (কোব্ৰা)ৰ মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব ।

এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই পিটিআইক জনোৱা মতে, চি আৰ পি এফৰ দশম বেটেলিয়নৰ কোব্ৰাৰ নেতৃত্বত এগৰাকী মহিলা বিষয়া হ’ব । পৰাশৰে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা (এন আই এ)ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ অসমতো সেৱা আগবঢ়াইছিল ।

ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বাওঁপন্থী উগ্ৰবাদ (এল ডব্লিউ ই) আৰু উত্তৰ-পূবৰ কিছুমান ৰাজ্যত বিদ্ৰোহক মোকাবিলা কৰিবলৈ চি আৰ পি এফে ২০০৮-০৯ চনত কোব্ৰাক গঠন কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ মণিপুৰত সশস্ত্ৰ হিংসা ৰোধৰ বাবে চি আৰ পি এফে দুটা কোব্ৰা ইউনিট মোতায়েন কৰিছিল ।

গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডোসকলক চোৰাংচোৱা ভিত্তিক জংঘল যুদ্ধ আৰু নক্সালৰ বিৰুদ্ধে সফল গেৰিলা অভিযানৰ কৃতিত্ব প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত দেশত মাওবাদী হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ অন্ত পৰে ।

চি আৰ পি এফৰ এই নিৰ্দেশনাত গুৰুগ্ৰামত থকা বাহিনীটোৰ বিষয়া একাডেমীত নিযুক্তি দিয়া চি আৰ পি এফৰ কেডাৰ বিষয়া সুনীল জুনৰ ঠাইত চি আৰ পি এফ ভি আই পি নিৰাপত্তা শাখাৰ নতুন মহাপৰিদৰ্শক হিচাপে ভি কে বৰ্ডী (আই পি এছ ২০০৩-বেচ)ক নিযুক্তি দিয়াৰ বিষয়েও অৱগত কৰা হয় ।

সংযুক্তা পৰাশৰ অসম-মেঘালয় কেডাৰৰ এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া । অসমত নক্সাল বিৰোধী অভিযানত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । তেওঁক অসমৰ লেডী সিংঘম বুলিও অভিহিত কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : উত্তপ্ত মণিপুৰত চিআৰপিএফ জোৱান আহত : বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ

নগাঁৱৰ চিআৰপিএফ কেম্পত গুলীচালনা : হতাশাই প্ৰাণ ল'লে নেকি ৩ জোৱানৰ?

নতুন অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, স্মাৰ্ট চোৰাংচোৱা: সীমান্ত-আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা অভিযানত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীলৈ অধিক শক্তি

TAGGED:

সংযুক্তা পৰাশৰ
চিআৰপিএফ
চিআৰপিএফৰ মহিলা মহাপৰিদৰ্শক
SANJUKTA PARASHAR
SANJUKTA PARASHAR CRPF COBRA IG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.