ETV Bharat / bharat

চিএপিএফ বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে বাৰ্তা; চিআৰপিএফৰ ডিআইজিক নিলম্বন

দেশৰ ১০ লাখ জোৱানেৰে সমৃদ্ধ কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ নেতৃত্বত থকা প্ৰায় ১৫ হাজাৰ কেডাৰ বিষয়াৰ ভিতৰত এনে ঘটনা এইটোৱেই প্ৰথম ।

CRPF SUSPENDS DIG
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 9:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীয়ে ডিআইজি ৰেংকৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াক নিলম্বন কৰিছে । তেওঁৰ ওপৰত অভিযোগ যে শেহতীয়াকৈ চিএপিএফ (CAPF) বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ সময়ত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিছিল । এই বাহিনীটোৰ কেডাৰ বিষয়াসকলে এই নতুন বিধেয়কখনক বৈষম্যমূলক বুলি অভিহিত কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে দেশৰ ১০ লাখ জোৱানেৰে সমৃদ্ধ কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ নেতৃত্বত থকা প্ৰায় ১৫ হাজাৰ কেডাৰ বিষয়াৰ ভিতৰত এনে ঘটনা এইটোৱেই প্ৰথম । এই শাস্তিমূলক ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হোৱা বিষয়াগৰাকী হৈছে বাহিনীটোৰ আগৰতলাৰ ত্ৰিপুৰা ক্ষেত্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ত কৰ্মৰত উপ-মহাপৰিদৰ্শক (ডিআইজি) বি চি পাত্ৰ ।

১৯৯৪ বেটচৰ চিআৰপিএফ কেডাৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰৰ সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী কমাণ্ডো বাহিনী এনএছজিত ডেপুটেচনত আছিল । এই কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ যোৱা এপ্ৰিল মাহত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীলৈ উভতি আহিছিল ।

বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, কেইদিনমান পূৰ্বে চিচিএছ (চিচিএ) নিয়ম, ১৯৬৫ৰ ১০ নং নিয়মৰ উপ-নিয়ম (১)ৰ অধীনত চলোৱা প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত পাত্ৰক নিলম্বন কৰা হয় ।

তেওঁলোকে কয় যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহৰ ভিতৰত সামাজিক মাধ্যমত এনে ধৰণৰ দৃশ্য-শ্ৰব্য আৰু চবি সন্নিৱিষ্ট বিষয়বস্তু শ্বেয়াৰ কৰাটো অন্ত্ৰভুক্ত আছে, যিয়ে কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনী (সাধাৰণ প্ৰশাসন) বিধেয়ক ২০২৬ গৃহীত হোৱাৰ সময়ত দেশৰ বৈধভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰখনক 'পৰিৱৰ্তন' কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে এপ্ৰিল মাহত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সন্মতি লাভ কৰাৰ পিছত বৰ্তমান এই বিধেয়কখন আইনত পৰিণত হৈছে ।

চিআৰপিএফৰ সঞ্চালক প্ৰধান (ডিজি) জি পি সিঙে সংবাদ সংস্থা পিটিআইৰ আগত এই কথা নিশ্চিত কৰে । ডিজিয়ে কয়, "চিআৰপিএফৰ সকলো সেৱাৰত আৰু ইউনিফৰ্ম পৰিহিত বিষয়াই নিয়ম, বিধি আৰু তেওঁলোকে লোৱা শপতৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থাকে । লিখিত হওক কথিত, যিকোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি নাইবা কোনো কামে যদি এই নিয়ম উলংঘা কৰে তেন্তে দেশৰ আইন অনুসৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য গ্ৰহণৰ বাবে পাত্ৰৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নগ’ল । কিন্তু বিষয়টোৰ সৈতে অৱগত বিষয়াসকলে কয় যে ডিআইজিৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা এই ব্যৱস্থা 'অনৈতিক' আৰু 'অযুক্তিকৰ' ।

তেওঁলোকে কয় যে বিষয়াজনক (পাত্ৰ) এই কাৰণেই লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে যে আইপিএছৰ সৈতে তেওঁলোকৰ পদোন্নতি আৰু সেৱা সমতা সম্পৰ্কীয় গোচৰত তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈকে যুঁজ দিয়া চিএপিএফৰ কেডাৰ বিষয়াসকলৰ ভিতৰত তেওঁ মুখ্য আবেদনকাৰী আছিল ।

নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয়, "ডিআইজিৰ ক্ষেত্ৰত চিআৰপিএফৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ে অন্যায় ব্যৱহাৰ আৰু শাস্তি প্ৰদান কৰিছে । কাৰণ তেওঁ ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ (আইপিএছ) বিষয়াসকলৰ সমপৰ্যায়ত কেডাৰ বিষয়াসকলৰ সঠিক দাবীৰ বাবে আইনী যুঁজৰ নেতৃত্ব দিছিল ।"

তেওঁ দাবী কৰে যে আদালতৰ গোচৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা বাহিনীটোৰ আন প্ৰায় ২৪ জন বিষয়াক শেহতীয়াকৈ অতি 'খৰখেদাকৈ' পোষ্টিং অৰ্ডাৰ জাৰি কৰা হৈছে ।

পূৰ্বতে চিএপিএফ বিষয়াসকলৰ এটা সংগঠনে ২ জুলাইত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল । এই সংবাদমেলত ডিআইজিৰ বিৰুদ্ধে 'খৰখেদাকৈ গ্ৰহণ কৰা আৰু বেআইনী' নিলম্বন আৰু সেইসকল চিএপিএফ কৰ্মীক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল, যিসকলৰ পৰিয়ালে এপ্ৰিল মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ৰাজঘাটত চিএপিএফ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল ।

'এলায়েন্স অব অল এক্স-পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ ৱেলফেয়াৰ এছ’চিয়েচন'ৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰণবীৰ সিঙে কয়, "ডিআইজি পাত্ৰ এগৰাকী অসাধাৰণ বিষয়া, যিয়ে একাধিক বঁটাৰে পুৰস্কৃত হৈছে ।"

গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা বিবৃতিত বৰ্তমানৰ কেডাৰ বিষয়াসকলে কয় যে বিধেয়কখনৰ বিধানসমূহ 'দমনমূলক আৰু 'বৈষম্যমূলক' । তেওঁলোকে এইকথাও কয় যে যদি যোৱা বছৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰা আদেশ অনুসৰি আইপিএছৰ ডেপুটেচন কৰ্তন কৰা নহয়, তেন্তে তেওঁলোক বৰ্তমানৰে ৰেংকতে থাকিব লাগিব ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই আদেশৰ বিৰুদ্ধে আবেদন দাখিল কৰে, যিখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰে । চৰকাৰৰ মতে, এই বিধেয়কখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে চিএপিএফত কৰ্মৰত সকলো কৰ্মচাৰীৰ সেৱা চৰ্তৰ বাবে এক সমান আইনী গাঁথনি সৃষ্টি কৰা । এই বিধেয়কে কেডাৰ বিষয়া আৰু ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ (আইপিএছ) পৰা ডেপুটেচনত অহা বিষয়াসকলৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰযোজ্য পৃথক সেৱা নিয়ম ব্যৱস্থাৰ স্থান গ্ৰহণ কৰিব ।

লগতে পঢ়ক :আয়াতুল্লা খামেইনীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব মোদীয়ে? ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আমন্ত্ৰণক লৈ চৰ্চা
লগতে পঢ়ক :ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ; Golden Triangle সোণালী ত্ৰিভুজৰ ছত্ৰছায়াত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল

TAGGED:

INDIAN POLICE SERVICE
CAPF BILL
CRPF
ইটিভি ভাৰত অসম
CRPF SUSPENDS DIG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.