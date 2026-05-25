হৰিদ্বাৰত গংগা দশেৰা উৎসৱৰ আয়োজন; সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতেই আহিল প্ৰায় ১৬ লাখ ভক্ত

গংগা দশেৰা উপলক্ষে হৰিদ্বাৰত অগনন ভক্তৰ ভিৰ ৷ দেওবাৰৰ দিনটোত গংগাত স্নান কৰা ভক্তৰ সংখ্যা আছিল ২৭লাখ,কিন্তু সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ দেখা গ’ল৷

Crowds of devotees surged in Haridwar Ganga Festival Dussehra
হৰিদ্বাৰত গংগা দশেৰা উৎসৱ উদযাপন (ETV Bharat Uttarakhand)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 11:52 AM IST

হৰিদ্বাৰ (উত্তৰাখণ্ড) : গংগা দশেৰা উপলক্ষে সোমবাৰে পবিত্ৰ ভূমি হিচাবে খ্যাত হৰিদ্বাৰত ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্তসকল ৷ ভক্তসকল ব্ৰহ্মমুহুৰতৰ পৰাই গংগা নদীৰ হৰকী পৌৰী আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা ঘাটসমূহত গা ধুই পূজা-অৰ্চনা কৰা দেখা গৈছে ৷

কি ডেকা, কি বুঢ়া - গংগা ঘাটত স্নান কৰিবলৈ সকলো বয়সৰ ভক্তই দীঘলীয়া শাৰী পতা দেখা গৈছে । গংগাত স্নান কৰাৰ পাছতে ভক্তসকলে সকলোৰে মংগল তথা সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখা গৈছে । দেওবাৰে গংগাত ২৭ লাখ ভক্তই স্নান কৰাৰ বিপৰীতে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতেই গংগা আৰতিৰ পিছত ভক্তৰ সংখ্যা ১৬ লাখ হৈছেগৈ বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষী তথা প্ৰাশাসনৰ লোকে ।

হৰিদ্বাৰত ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত (ETV Bharat Uttarakhand)

কেৱল গংগা ঘাটতে নহয়, এই উৎসৱ উপলক্ষে সমগ্ৰ চহৰখনতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৷ আটাইকেইটা গংগা ঘাটতে ভক্তই "হৰ হৰ গংগে" ধ্বনি দিছে, যাৰ ফলত সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এক আধ্যাত্মিকতা ভাবত বুৰ যোৱা যেন অনুমান হৈছে ৷ গংগা ঘাটকে ধৰি হৰিদ্বাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰশাসনে ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ৷ লগতে সকলো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে ।

হৰিদ্বাৰত ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত (ETV Bharat Uttarakhand)

উল্লেখ্য যে, হিন্দু ধৰ্মত গংগা দশেৰাৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি, জেষ্ঠ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ দশম দিনা ভগীৰথ ৰজাৰ তপস্যাত সন্তুষ্ট হৈ দেৱী গংগা ভগৱান শিৱৰ জোটাৰ পৰা মুক্ত হৈ পৃথিৱীলৈ নামি আহিছিল । লোক বিশ্বাস অনুসৰি, এই দিনটোত গংগা নদীত স্নান কৰাৰ লগতে দান-দক্ষিণা দিলে দহটা পাপৰ পৰা মুক্ত হয় ৷ সেয়ে প্ৰতিবছৰে এই পবিত্ৰ দিনটোত বহু সংখ্যক ভক্তই হৰিদ্বাৰত স্নান কৰিবলৈ আহে ৷

গংগা দশেৰা উৎসৱ উপলক্ষে আৰক্ষীক কটকটীয়া নিৰাপত্তা (ETV Bharat Uttarakhand)

আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰৰ পৰি লক্ষ্য ৰাখি আৰক্ষী প্ৰশাসনে ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে । সমগ্ৰ মেলা এলেকাটো ১১টা জ’ন আৰু ২৭টা ছেক্টৰত ভাগ কৰি আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছে । নদীৰ ঘাট, পাৰ্কিং এলেকা আৰু পথত অতিৰিক্ত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে, লগতে নিৰীক্ষণৰ বাবেও চিচিটিভি কেমেৰা ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে, যাতে কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় ।

হৰিদ্বাৰত গংগা নদীত ভক্তই কৰিলে স্নান (ETV Bharat Uttarakhand)

যাতায়তৰ প্ৰবাহ সুচাৰুৰূপে বজাই ৰাখিবলৈ ঘাইপথত গধুৰ বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷ এছ এছ পি নৱনীত সিং ভুলাৰে ব্যক্তিগতভাৱে হৰকী পৌৰীত উপস্থিত হৈ নিৰাপত্তা আৰু সমগ্ৰ ব্যৱস্থা পৰ্যালোচনা কৰিছে ৷

হৰিদ্বাৰত গংগা দশেৰা উৎসৱ উদযাপন (ETV Bharat Uttarakhand)

এছ এছ পি নৱনীত সিং ভুলাৰে উল্লেখ কৰে যে, গংগা দশেৰা এইবেলি বন্ধৰ দিন অৰ্থাৎ দেওবাৰে হোৱাৰ বাবে হৰিদ্বাৰত বহু ভক্তৰ উত্থান ঘটিছে । দেওবাৰৰ দিনটো ২৭ লাখ ভক্তই গংগাত গাত স্নান কৰাৰ বিপৰীতে সোমবাৰে পুৱা গংগা আৰতিৰ পিছত ইয়াত ১৬ লাখ ভক্তই স্নান কৰিছে ৷ দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ ইয়াৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।

ট্ৰেফিক প্লেন অনুসৰি, ঘাইপথত গধুৰ বাহনৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । গংগা ঘাটত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, স্নীফাৰ দগৰ দলো নিয়োগ কৰা হৈছে ৷ এই বুলি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেক কৰে ৷

