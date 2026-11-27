সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনত কি স্থিতি ল’ব বিৰোধীয়ে, শুকুৰবাৰে পৰ্যালোচনা কৰিব চিপিপিৰ মুৰব্বী ছোনিয়াই
চৰকাৰে বিশেষ অধিৱেশন পুনৰ আহ্বান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ সংসদীয় কৌশল গোটৰ জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰা হয় ।
Published : November 27, 2026 at 8:43 AM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ মুৰব্বী ছোনিয়া গান্ধীয়ে ২৭ নৱেম্বৰত জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা ২ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ বাবে দলৰ কৌশল চূড়ান্ত কৰিব । চৰকাৰে ৩০ নৱেম্বৰত লোকসভা আৰু ২ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশন পুনৰ আহ্বান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছ সংসদীয় কৌশল গোটৰ জৰুৰী বৈঠক আহ্বান কৰা হয় । ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ঘোষণাত বিশেষ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে “জৰুৰী চৰকাৰী বিজনেচ”ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, তথাপিও কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰই কয় যে ইয়াৰ পূৰ্বে এপ্ৰিল মাহত বিৰোধীৰ একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাত পৰাস্ত হোৱা বিতৰ্কিত সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি । দলটোৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰই কয় যে কংগ্ৰেছে নিজৰ স্থিতি চূড়ান্ত কৰাৰ পিছত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মিত্ৰ দলসমূহৰ সৈতেও আলোচনা কৰি এই বিষয়ত এক উমৈহতীয়া বিৰোধী স্থিতি গঠন কৰিব ।
কংগ্ৰেছ ৰাজ্যসভাৰ সদস্য চৈয়দ নাছিৰ হুছেইনে কয় যে এন ডি এ চৰকাৰৰ পূৰ্বৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখন পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেতিয়াৰ পৰাই দল বিভাজন আৰু প্ৰতীক চুৰি আদি অবৈধ উপায়েৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আহিছে । সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে ২০২৪ চনত জনতা দল (ইউনাইটেড) বা জেডি ইউ আৰু তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ সহযোগত এন ডি এ চৰকাৰ গঠন হৈছিল আৰু সেয়েহে এপ্ৰিল মাহত বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ।
ইটিভি ভাৰতক হুছেইনে কয় যে, ‘‘২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা এনডিএ চৰকাৰে জেডিইউ আৰু টিডিপিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সংযুক্ত বিৰোধীয়ে ইয়াক পৰাস্ত কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই চৰকাৰে অবৈধ উপায়েৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভৰ বাবে হাহাকাৰ কৰি আহিছে । এই প্ৰক্ৰিয়াত দল বিভাজিত কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতীক চুৰি কৰা হৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘চৰকাৰে বিশেষ অধিৱেশনৰ বাবে নিজৰ এজেণ্ডা ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস যে ই সীমা নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ সৈতে কেন্দ্ৰিত । আমি শুকুৰবাৰে আমাৰ কৌশলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু পিছত আমাৰ মিত্ৰশক্তিৰ সৈতে আলোচনা কৰিম ।’’
এই সাংবিধানিক সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ বাবে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা উভয়তে উপস্থিত আৰু ভোটদান কৰা সাংসদৰ কমেও দুই তৃতীয়াংশৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন । ১৭ এপ্ৰিলত সংসদৰ দীঘলীয়া বাজেট অধিৱেশনৰ সময়ত ২৯৮ জন লোকসভা সাংসদে বিধেয়কখনৰ সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ বিপৰীতে ২৩০ জন সাংসদে বিৰোধীভাৱে ভোটদান কৰাৰ ফলত বিধেয়কখন বিফল হয় । তেতিয়াৰ পৰাই INDIA ব্লকৰ নেতাসকলে চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় আইন গৃহীত কৰিবলৈ বিশেষ অধিৱেশন আহ্বান কৰিব বুলি উৎসভিত্তিক ইংগিত দিয়াৰ বাবে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও বৃহস্পতিবাৰে এই উদ্বেগৰ অন্ত পৰিল ।