গোবৰৰ বাবেই কুৰুক্ষেত্ৰ ! ৰডৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল লালকেশ্বৰৰ

গোবৰৰ বাবেই কুৰুক্ষেত্ৰ ! ৰডৰ প্ৰহাৰত প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল লালকেশ্বৰৰ
গৰুৰ গোবৰক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ এই ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৭জন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷
Published : August 1, 2026 at 3:32 PM IST
পাটনা : দেশৰ শক্তি আৰু সাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত গৰুৰ গোবৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ গৰুৰ গোবৰ শুকুৱাই পাকঘৰত ৰন্ধনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৷ বিদ্যুৎ আৰু ৰন্ধন গেছ যোগান ধৰিবলৈ বায়’গেছ বা বায়’মিথেন উৎপাদন কৰা হয় ৷
তদুপৰি গৰুৰ গোবৰ হৈছে নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ, পটাছিয়াম, আৰু উপকাৰী অণুজীৱ থকা এক সমৃদ্ধ জৈৱিক সাৰ যিয়ে মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে ৷ কিন্তু এই গৰুৰ গোবৰকে কেন্দ্ৰ কৰি বিহাৰত এখন মহাৰণৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই মহাৰণত এজন ব্যক্তিক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্য়া কৰাৰ লগতে আন ৭জন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ৷
বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাৰ পৰা প্ৰায় ৩৫ কিলোমিটাৰ দক্ষিণে অৱস্থিত ধনৰুৱাত এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ আৰক্ষীৰ মতে, গৰুৰ গোবৰ পেলোৱাক লৈ দুজন চুবুৰীয়াৰ মাজত হোৱা কাজিয়া পাছত তীব্ৰ সংঘৰ্ষলৈ পৰিণত হয় ৷
নিহত লোকজনক লালকেশ্বৰ যাদৱ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক টুণ্টুন যাদৱ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ লাঠি, লোহাৰ ৰড আৰু ইটা ব্যৱহাৰ কৰি এটা পক্ষই আনটো পক্ষক আক্ৰমণ কৰে ৷
জানিব পৰা মতে, লালকেশ্বৰ আৰু টুনটুন একেটা চুবুৰীৰ বাসিন্দা ৷ টুণ্টুনে ঘৰৰ পোহনীয়া গৰুৰ গোবৰ চুবুৰীয়াৰ ঘৰৰ ওচৰতে পেলাইছিল ৷ লালকেশ্বৰে এই সন্দৰ্ভত আপত্তি কৰি গৰুৰ গোবৰ নলাত পোলোৱাৰ ফলত নলা বন্ধ হৈ যোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৷
তদুপৰি টুণ্টুনে কেতিয়াবা লালকেশ্বৰৰ ঘৰৰ বেৰত ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা গৰুৰ গোবৰৰ পিঠা শুকুৱাবলৈ আঁৰি দিছিল ৷
ধনৰুৱা ষ্টেচন হাউছৰ বিষয়া (এছ এইচ অ’) অমিত কুমাৰে কয়, "এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি শুকুৰবাৰে দুয়োপক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু যুঁজখন ক্ৰমে অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পাছত হিংসাত্মক ৰূপ লয় ৷ দুয়োপক্ষই ইজনে সিজনৰ ওপৰত ইটা-শিল নিক্ষেপ কৰিবলৈ ধৰিলে ৷ এজন লোকে লোহাৰ ৰডেৰে লালকেশ্বৰৰ মূৰত আঘাত কৰে ৷"
এই ঘটনাৰ পিছতে পাঁচজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ৷ ইয়াৰে এজন অৰ্জুন যাদৱক অঞ্চলটোৰ কান্তাহীচাক গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ জেৰা চলাই আছে ৷ আনহাতে এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন হোৱা আন লোকক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷