সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু মনীষ ছিছোদিয়াক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ

সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু মনীষ ছিছোদিয়াক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ
দিল্লী আবকাৰী নীতিৰ গোচৰত ছিছোদিয়া আৰু কেজৰিৱালক আদালতে অভিযুক্ত কৰাৰ পিছত পৰিয়ালৰ লোকে কয় যে 'সত্যৰ সদায় জয়' ।
Published : February 27, 2026 at 11:42 AM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ ছিছোদিয়াৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ । দিল্লী আবকাৰী নীতি অৰ্থাৎ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰৰ পৰা দুয়োকে সসন্মানে মুকলি কৰি দিছে আদালতে ।
দিল্লীৰ এখন আদালতে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু মনীষ ছিছোদিয়াক উক্ত গোচৰত অভিযোগমুক্ত ঘোষণা কৰিছে ৷ দিল্লীৰ ৰৌজ এভিনিউ আদালতে কয় যে মুখ্য়মন্ত্ৰী হিচাপে কেজৰিৱালে গ্ৰহণ কৰা আবকাৰী বিভাগৰ নীতিত কোনো আসোঁৱাহ নাই বা ইয়াৰ আঁৰত অপৰাধমূলক উদ্দেশ্য় নাছিল ৷
আদালতৰ পৰ্যবেক্ষণ যে তথাকথিত কেন্দ্ৰীয় ষড়যন্ত্ৰমূলক ভূমিকাক প্ৰমাণিত কৰিব পৰা নগ'ল । আদালতে লগতে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে এই অভিযোগ 'ন্যায়িক নিৰীক্ষণত ব্যৰ্থ' হৈছে আৰু মনীষ ছিছোদিয়াৰ তৰফৰ পৰা 'কোনো অপৰাধমূলক উদ্দেশ্য' পোৱা নাই ।