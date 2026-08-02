পুৱাই খহি পৰিল পাহাৰৰ মাটি; ৩ বছৰীয়া শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনৰ মৃত্যু

পুৱাই খহি পৰিল পাহাৰৰ মাটি; ৩ বছৰীয়া শিশুসহ একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনৰ মৃত্যু
দেওবাৰে পুৱতি নিশা কৰ্ণাটকৰ এটা অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । কেবাজনো লোক নিহত হোৱাৰ লগতে এজন আহত লোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
Published : August 2, 2026 at 2:30 PM IST
শিৱমোগ্গা (কৰ্ণাটক) : দেওবাৰে পুৱা ৩:৩০ বজাত কৰ্ণাটকৰ শিৱমোগ্গাত এক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । খবৰ অনুসৰি, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হোৱা ভূমিস্খলনত তিনি বছৰীয়া শিশুকে ধৰি এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যৰ মৃত্যু হয় । শিৱমোগ্গা জিলাৰ তীৰ্থহল্লী তালুকৰ ইন্দিৰানগৰত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে । দুৰ্ঘটনাটোৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় ৩:৩০ বজাত এটা ঘৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ মাটি খহি পৰে ৷ সেই সময়ত ঘৰটোত থকা পৰিয়ালটোৰ আটাই সদস্যই শুই আছিল ৷ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা ঘৰটোৰ কাষতে থকা আন এটা বাসগৃহো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷ ফৰ ফলত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাত তেওঁক শিৱমোগ্গাৰ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
এই ঘটনাত একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যৰ মৃত্যু হয় । তেওঁলোক হ’ল- মল্লিকাৰ্জুন (৩৫), নাগাভেনি (২৮) আৰু সন্তোষ (৩) । মৃত পৰিয়ালটো হৈছে কোপ্পাল জিলাৰ গংগাৱতী তালুকৰ কোক্কাৰেগৰু গাঁৱৰ লোক ।
ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তীৰ্থহল্লীৰ বিধায়ক আৰগা জ্ঞানেন্দ্ৰেও সেই স্থানত উপস্থিত হয় । পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ কয়, "মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডি.কে. শিৱকুমাৰৰ সৈতে এই স্থানৰ পৰাই কথা পাতিছো, মৃত্যু হোৱাসকলৰ পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷ ইতিমধ্যে আমি পাহাৰৰ ওচৰত বাস কৰা প্ৰায় আঠটা পৰিয়ালক এই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰিত কৰিছো ।’’
ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় এজনে কয়, ‘‘বৰষুণৰ ফলত পাহাৰৰ এটা অংশ ভাঙি এই ঘৰটোৰ ওপৰত পৰে ৷ ফলত ঘৰটোত থকা এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যৰ মৃত্যু হয় । হনুমন্ত নামৰ এজন ব্যক্তি বোকা-মাটিৰ তলত পোত যায় ৷ প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি চলা উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তত হনুমন্তক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।’’