মৰমৰ পোহনীয়া জন্তুৰ বাবে এক দম্পতীয়ে কিনিলে ১২০০ বৰ্গফুটৰ ফ্লেট

পোহনীয়া জন্তু এটা লোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক। অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰেম শেষ হ'লে ৰাস্তাত পেলাই নিদিব । সিহঁতে যুঁজি খাব নোৱাৰে ।

COUPLE BUYS FLAT FOR PET IN KOLKATA
পোহনীয়া জন্তু সন্দৰ্ভত অভিনেত্ৰী অনন্যা বেনাৰ্জীৰ ব্য়তিক্ৰমী পদক্ষেপ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 7, 2026 at 8:05 PM IST

কলকাতা : নিজৰ পোহনীয়া জন্তুৰ বাবে এটা ফ্লেট কিনাৰ কথা কোনোবাই ভাবিব পাৰেনে ? কাৰণ যিকোনো ঠাইত এটা ফ্লেট কিনাটো প্ৰায়ভাগ লোকৰ বাবেই হৈ পৰে প্ৰত্য়াহ্বান । পিচে সকলোকে আচৰিত কৰি কলকাতাৰ এক দম্পতীয়ে নিজৰ পোহনীয়া জন্তুৰ বাবে ক্ৰয় কৰিলে প্ৰায় ১২০০ বৰ্গফুটৰ এটা ফ্লেট ।

পোহনীয়া জন্তুবোৰৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কলকাতা পৌৰ নিগমৰ প্ৰতিনিধি তথা অভিনেত্ৰী অনন্যা বেনাৰ্জীয়ে সকলোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক বাৰ্তা । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"আপুনি কেৱল আপোনাৰ পোহনীয়া জন্তুক ভাল পালেই নহ'ব, ইয়াৰ বাবেও হ'ব লাগিব দায়বদ্ধ...৷" ই টিভি ভাৰতে এনে এগৰাকী দায়িত্বশীল পোহনীয়া জন্তু প্ৰেমিকৰ সন্ধান লাভ কৰে । তেওঁ নিজৰ পোহনীয়া জন্তুৰ বাবে প্ৰায় ১২০০ বৰ্গফুটৰ এটা ফ্লেট কিনিছে ।

দম্পতীয়ে এই ফ্লেটটো ক্ৰয় কৰিছে কেৱল ব্ৰুনোৰ কথা ভাবিয়ে । কাৰণ তেওঁলোকৰ অতি মৰমৰ জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড ব্ৰুনোৱে লিফ্ট আৰু আনকি চিৰিলৈকে যাবলৈ ভয় কৰে । সেয়েহে চহৰত নিজাকৈ দুটা ফ্লেট থকাৰ পিছতো বেহালাৰ বাসিন্দা মানসী দাস আৰু তেওঁৰ স্বামীয়ে ব্ৰুনোৰ বাবে আন এটা নতুন ফ্লেট ক্ৰয় কৰিছে ।

মানসী দাসৰ কথা :

এই সন্দৰ্ভত মানসী দাসে কয়, "মাত্ৰ ২২ দিন বয়সতেই কণমানি ব্ৰুনোক লৈ আহিলো । এতিয়া ব্ৰুনোৰ বয়স চাৰে তিনি বছৰ । মই তাক মোৰ নিজৰ সন্তানৰ দৰে ডাঙৰ-দীঘল কৰিছো । আমি কৰা ভুলৰ বাবে ব্ৰুনোৱে পিছফালৰ ভৰি এখনত আঘাত পাইছে । চাৰে তিনিমাহ বয়সত মই এই কথা উপলব্ধি কৰিছিলো । মোৰ ফ্লেটটো টাইলছৰ আৰু এই জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ডৰ বাবে টাইলছ একেবাৰেই উপযুক্ত নহয় । এই বিষয়ে মই জনা নাছিলো । চাৰে তিনি মাহ বয়সত ভৰিখন লাহে লাহে বেঁকা হোৱা দেখিলো ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "মই ব্ৰুনোক চিকিৎসকক দেখুৱাইছো, বেজী দিয়াইছো; কিন্তু চিকিৎসকে কৈছিল যে ব্ৰুনোৰ ভৰিখন কেতিয়াও ভাল নহ'ব, এনেকৈয়ে থাকিব । সময়ৰ লগে লগে মই দেখিছো যে ব্ৰুনোৰ খোজকঢ়াত অসুবিধা হৈছে । আগতে মই থকা ফ্লেটটোত লিফট নাই । ফলত ব্ৰুনোৰ বাবে ওপৰলৈ উঠা আৰু নামি যোৱাটো কঠিন হৈ পৰিছে । জোকাত মোৰ এটা ফ্লেট আছে । মই ভাবিছিলো যে মই ব্ৰুনোক তালৈ লৈ যাম; কিন্তু তাতো এটা সমস্যা আছে । ব্ৰুনোৱেও খোজকঢ়িব নোৱাৰে। গতিকে এই নতুন ফ্লেটটো কিনাৰ সিদ্ধান্ত ল'লো ।"

অনন্যা বেনাৰ্জীৰ এই নতুন পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি তেওঁ কয়, "পোহনীয়া জন্তু এটা লোৱাৰ আগতে ভালদৰে চিন্তা কৰক। অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰেম শেষ হ'লে ৰাস্তাত পেলাই নিদিব । সিহঁতে যুঁজি খাব নোৱাৰে ।"

অনন্যা বেনাৰ্জীৰ পদক্ষেপ :

কুকুৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে প’ডকাষ্ট কৰাৰ বিষয়ে ডিজিটেল জগতত ৮ পৰা ৮০ বছৰ বয়সৰ লোকৰ বাবে ‘প’ডকাষ্ট’ শব্দটো অতি পৰিচিত। এই প্লেটফৰ্ম দিনক দিনে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে । তেওঁৰ বিপৰীতে কোনোবা আয়োজক আৰু কেতিয়াবা অভিনেতা বা অভিনেত্ৰী,কেতিয়াবা ক্ৰীড়াবিদ,কেতিয়াবা তান্ত্ৰিক বা ডাক্তৰ। আৰু এতিয়া কাউন্সিলাৰ-অন্যা বেনাৰ্জীয়ে লৈ আহিছে কুকুৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে হোৱা এটা প’ডকাষ্ট ।

নিতৌ অঘৰী কুকুৰক খুৱাই খুৱাই চোৱা-চিতা কৰাসকলেও অনন্যা বেনাৰ্জীৰ ‘কলকাতাৰ কুকুৰ পোৱালি’ শীৰ্ষক প’ডকাষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব । প’ডকাষ্টলৈ ডাক্তৰো আহিব । তেওঁলোকে কুকুৰৰ টিকাকৰণৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ব্য়ক্ত কৰিব ।

অনন্যাই কয়, "মই প'ডকাষ্টটো তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিম । প্ৰথমটো তথ্য যেনে, ভেকচিন কম দামত ক'ৰ পৰা পাম, চৰকাৰী শিবিৰ আছেনে নাই আৰু টিকাকৰণৰ তথ্য । দ্বিতীয়তে মই আপোনালোকক ক'ম যে মানুহে নিজৰ পোহনীয়া জন্তুৰ বাবে কি কৰি আছে আৰু ৰাস্তাৰ কুকুৰৰ বাবে কি কৰিছে । তেওঁলোকে আহি কথা পাতিব । সেইটোৱে তেওঁলোকক অধিক উৎসাহিত কৰিব । তৃতীয়তে, চিকিৎসক আহিব ।"

