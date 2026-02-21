ETV Bharat / bharat

এআইক বিশ্বজুৰি গণতান্ত্ৰিক, সুৰক্ষিত আৰু পৰিমাপন কৰিবলৈ নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ ৮৮খন দেশৰ

অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে এই নীতিসমূহক সুনিৰ্দিষ্ট কাৰ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।

AI IMPACT SUMMIT 2026
নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ভাৰত এ আই ইমপেক্ট ছামিট ২০২৬ৰ সময়ত দৰ্শনাৰ্থী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 21, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী : অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আৰু সামাজিক কল্যাণৰ বাবে এআইক লাভৱান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী একমত প্ৰতিফলিত কৰি শনিবাৰে আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, চীন আৰু ফ্ৰান্সকে ধৰি ৮৮খন দেশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহে এআই ইমপেক্টৰ নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে এআই ইমপেক্ট ছামিট ২০২৬ৰ সামৰণি পৰে ।

"সৰ্বজন হিতায়া, সৰ্বজন সুখায়া" (সকলোৰে বাবে কল্যাণ, সকলোৰে বাবে সুখ) নীতিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ঘোষণাপত্ৰখনে এই কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যে এআইৰ সুবিধাসমূহ সমগ্ৰ মানৱতাৰ মাজত ন্যায্যভাৱে ভাগ কৰিব লাগিব ।

ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে :

  • আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা আৰু বহু অংশীদাৰৰ সংযোগ শক্তিশালী কৰা
  • জাতীয় সাৰ্বভৌমত্বক সন্মান কৰা
  • সুলভ আৰু বিশ্বাসযোগ্য কাঠামোৰ জৰিয়তে এআইক আগুৱাই নিয়া

এই ঘোষণাপত্ৰখন সাতটা মূল স্তম্ভক কেন্দ্ৰ কৰি গঠন কৰা হৈছে, যিয়ে বিশ্বব্যাপী এআই সহযোগিতাৰ ভেটি গঠন কৰিছে :

  1. এআই সম্পদৰ গণতান্ত্ৰিককৰণ
  2. অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি আৰু সামাজিক মংগল
  3. সুৰক্ষিত আৰু বিশ্বাসযোগ্য এআই
  4. বিজ্ঞানৰ বাবে এআই
  5. সামাজিক সবলীকৰণৰ বাবে প্ৰৱেশ
  6. মানৱ মূলধন উন্নয়ন
  7. স্থিতিস্থাপক, দক্ষ, আৰু উদ্ভাৱনীমূলক এআই ব্যৱস্থা

এই ঘোষণা সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে কয় যে সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এআইৰ মানৱকেন্দ্ৰিক দৃষ্টিভংগীক সমৰ্থন কৰিছে ।

শীৰ্ষ সন্মিলনৰ নেতাসকলে বিশ্বজুৰি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সৰ্বাংগীন, সুৰক্ষিত আৰু বহনক্ষম উন্নয়নক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক বিস্তৃত ঘোষণা গ্ৰহণ কৰে । “বসুধৈৱ কুটুম্বকম” নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি বিশ্ব এক পৰিয়াল,এই ঘোষণাত ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰি আৰু সুলভ মূল্যৰ সংযোগ নিশ্চিত কৰি এআইৰ প্ৰৱেশ গণতান্ত্ৰিক কৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।

নথিখনে অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি আৰু সামাজিক প্ৰগতিৰ বাবে এআইৰ পৰিৱৰ্তনশীল সম্ভাৱনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, মুক্ত উৎস পদ্ধতি আৰু স্কেলেবল এআই প্ৰয়োগৰ ব্যাপক নিয়োগক প্ৰসাৰিত কৰে । ই কেইবাটাও স্বেচ্ছামূলক আৰু অবাধ্যতামূলক পদক্ষেপত মনোনিৱেশ কৰে, মূল এআই সম্পদসমূহৰ অভিগম সম্প্ৰসাৰণ, সফল এআই ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ প্ৰতিলিপি আৰু অংশীদাৰী সঁজুলি, বেঞ্চমাৰ্ক আৰু উত্তম পদ্ধতিসমূহৰ জৰিয়তে বিশ্বাসযোগ্য আৰু সুৰক্ষিত এআই ব্যৱস্থাপ্ৰণালীসমূহক প্ৰসাৰিত কৰাৰ কাঠামোসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

AI IMPACT SUMMIT 2026
নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ভাৰত এ আই ইমপেক্ট ছামিট ২০২৬ৰ সময়ত দৰ্শনাৰ্থী (PTI)

এই ঘোষণাপত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা, উন্নত গৱেষণা আন্তঃগাঁথনি, আৰু বিজ্ঞান আৰু উদ্ভাৱনক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে এআই ব্যৱহাৰৰ সহযোগিতামূলক প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । ইয়াত এআই-চালিত অৰ্থনীতিৰ বাবে মানৱ মূলধন, দক্ষতা আৰু পুনৰ দক্ষতাত বিনিয়োগৰ লগতে এআই-সক্ষম জ্ঞান আৰু সেৱাৰ প্ৰৱেশৰ জৰিয়তে সামাজিক সবলীকৰণৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

এআইৰ বৰ্ধিত শক্তি আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ চাহিদাক স্বীকৃতি দি ঘোষণাই শক্তিশালী আৰু শক্তি-দক্ষ ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনাইছে । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে এই নীতিসমূহক সুনিৰ্দিষ্ট কাৰ্যলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।

