ETV Bharat / bharat

অমাত জীৱৰ মুখৰ খাদ্য কোনে উদৰস্থ কৰিছে ? কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চিতা প্ৰকল্পত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ

চিতাৰ খাদ্যৰ বাবে ক্ৰয় কৰা ছাগলী-ম'হৰ ওজন বৃদ্ধি কৰি বিল দাখিলৰ অভিযোগ । অমাত জীৱক লঘোণে ৰাখি কোনে উদৰস্থ কৰিছে চৰকাৰী ধন ?

Kuno Cheetah Project corruption
কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এটা চিতা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 4:46 PM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 5:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ছিউপুৰ (মধ্যপ্ৰদেশ) : বিগত কিছু বছৰ ধৰি বাতৰিৰ শিৰোনামত আছে মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান । বিশেষকৈ ভাৰতত বিলুপ্তপ্ৰায় চিতাৰ পুনৰ সংস্থাপন প্ৰকল্পক লৈ দেশ তথা বিদেশতো চৰ্চাত আছে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ।

কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকে ধৰি আন কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আফ্ৰিকা মহাদেশৰ পৰা আনি পুনৰ সংস্থাপন কৰা চিতা প্ৰকল্পৰ নামত কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা হৈছে । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংস্থাপন কৰা চিতাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰিও ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ।

আফ্ৰিকাৰ অৰণ্যৰ চিতাই পৰিৱেশগতভাৱে ভাৰতত কিমানদূৰ সমাযোজন কৰিব পাৰিব তাক লৈও বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈ আহিছে । কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সকলোবোৰ দিশ আওকাণ কৰি চিতা প্ৰকল্প পৰ্যায়ক্ৰমে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।

এইবাৰ এই চিতা প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এইবাৰৰ অভিযোগ কিন্তু কোনো সাধাৰণ অভিযোগ নহয় । অমাত জীৱৰ মুখৰ খাদ্য কাঢ়ি নিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে । নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা মুখ খুলি ক'ব নোৱৰা এই অমাত প্ৰাণীক লঘোণে ৰাখি কোনোবাই চিতাৰ খাদ্যৰ বাবে আৱণ্টিত ধন উদৰ পূৰাই খোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ।

Kuno Cheetah Project corruption
কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদমেল (ETV Bharat)

কেৱল সেয়াই নহয়, ২০২২-২৩ বৰ্ষত চিতাৰ খাদ্যৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা ছাগলী আৰু ম'হৰ পোৱালিৰ মূল্যয়ো সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে । তাতোকৈ আচৰিত কথা হৈছে, এই ক্ৰমবৰ্ধিত মূল্যবৃদ্ধিৰ যুগত ২০২২-২৩ বৰ্ষত খৰচ কৰা ছাগলী-ম'হৰ মাংসৰ দামতকৈ কিন্তু ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্য কেইবাগুণো হ্ৰাসহে পাইছে ।

ইয়াকে লৈ মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সৰৱ হৈছে । ৰাজ্যিক কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, ২০২২-২৩ বৰ্ষৰ বাবে আৱণ্টিত ছাগলীৰ মাংসৰ মূল্য ৭০০ টকাৰ পৰা ২০২৬-২৭ বৰ্ষত ৪০০ টকালৈ কেনেদৰে কমিল । লগতে এটা চিতাৰ নামত যিমান পৰিমাণৰ মাংসৰ অনুমোদন বা আৱণ্টন লাভ কৰিছিল তাতকৈ বহু কম পৰিমাণৰহে মাংস খাবলৈ দিয়া হৈছিল । অৰ্থাৎ এই অমাত জীৱবিধক ভোকাতুৰে ৰখা হৈছিল ।

কিন্তু সিহঁতেতো ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে ! এতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এক গুৰুতৰ দুৰ্নীতিৰ প্ৰশ্ন তুলি সংবাদমেলযোগে এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে ।

চিতাৰ খাদ্য হিচাপে ক্ৰয় কৰা ছাগলী-ম'হৰ মাংসত দুৰ্নীতি

ছেউপুৰ নিবাসী কংগ্ৰেছ নেতা মহম্মদ চীনী কুৰেশ্বীয়ে গোৱালিয়ৰৰ অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখাত অভিযোগ দাখিল কৰি কয়, "কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চিতাৰ খাদ্যৰ বাবে ক্ৰয় কৰা ছাগলী আৰু ম'হৰ পোৱালিৰ মাংসৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক আৰ্থিক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে । অভিযোগৰ সৈতে দাখিল কৰা তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ বৰ্ষত নিবিদা অবিহনে ক্ৰয় কৰা ছাগলী প্ৰতিকেজিত ৭০০ টকা মূল্যত ক্ৰয় কৰা হৈছিল । কিন্তু ২০২৪-২৫ বৰ্ষত প্ৰতিকেজিত ৬৯৯ টকা, ২০২৫-২৬ বৰ্ষত প্ৰতিকেজিত ৪৯৯ টকা আৰু ২০২৬-২৭ বৰ্ষত প্ৰতিকেজিত ৪২১ টকা মূল্যত নিবিদা লাভ কৰে ।"

Kuno Cheetah Project corruption
মধ্যপ্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অভিযোগনামা (ETV Bharat)

ছাগলীৰ ওজন বৃদ্ধি কৰি বিল প্ৰদানৰ অভিযোগ

কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ অভিযোগটো হৈছে ছাগলীৰ ওজনক লৈ । অভিযোগকাৰী কুৰেশ্বীৰ অভিযোগ, "সাধাৰণতে এটা জীৱন্ত ছাগলীৰ ওজন ১৫-৩০ কেজি হয় । কিন্তু কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ৭০-৯০ কেজিৰ ছাগলী যোগান ধৰাৰো তথ্য পোৱা গৈছে ।"

লগতে তেওঁৰ অভিযোগ, যদি ৭০০ টকা প্ৰতিকেজি হিচাপত ছাগলীৰ ক্ৰয় মূল্য ধৰা হয়, তেন্তে ৩০ কেজি ওজনৰ এটা ছাগলীৰ মূল্য ২১ হাজাৰ টকা হয় । কিন্তু তথাকথিতভাৱে অতিৰিক্ত ওজনৰ ছাগলী বিলত দেখুৱাই চৰকাৰী ধনৰ অপব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । তেওঁ এইটোও অভিযোগ কৰে যে অভিযোগ প্ৰদানৰ পাছত হঠাতে ছাগলীৰ মূল্য প্ৰতিকেজিত ৭০০ টকাৰ পৰা হ্ৰাস হৈ ৪২১ টকা হয় ।

ইয়াৰ দ্বাৰা পূৰ্বতে যি মূল্যত ক্ৰয় কৰিছিল তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে এই সমগ্ৰ দুৰ্নীতি প্ৰক্ৰিয়াত এছডিঅ', ৰেঞ্জাৰ, উপ-ৰেঞ্জাৰ আৰু বৰ্তমানৰ যোগানকাৰী জড়িত হৈ আছে আৰু তেওঁলোকে নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে ।

আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন নগৰ পালিকাৰ সভাপতি দৌলতৰাম গুপ্তায়ো অভিযোগ কৰি কয়, "চিতাৰ খাদ্যৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে । সমগ্ৰ বিষয়টোত নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"

বৰ্তমান এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপিৰ পৰা কি প্ৰতিক্ৰিয়া আহে আৰু অৰ্থনৈতিক অপৰাধ শাখাই কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :২০ জুলাইলৈকে মই জীয়াই থাকিব লাগিব, বিফল হ’লে ভূত হৈ হ’লেও মই ঘূৰি আহিম: ৱাংচুক
লগতে পঢ়ক :শতাধিক বিজ্ঞানীয়ে এৰিলে ইছৰো: কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত জোকাৰণি, আঁৰৰ কাৰণ বিচাৰি হাহাকাৰ
Last Updated : July 17, 2026 at 5:09 PM IST

TAGGED:

KUNO CHEETAH PROJECT
কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
চিতা প্ৰকল্প
ইটিভি ভাৰত অসম
KUNO CHEETAH PROJECT CORRUPTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.