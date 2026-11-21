মাকৈৰে উপচি পৰিছে বজাৰ: লাভৱান কৃষক, অত্যধিক ভিৰৰ বাবে বন্ধ হ’ল বজাৰ
মাকৈৰ অভিলেখ সংখ্যক উৎপাদন, প্ৰতিদিনে ৮০ হাজাৰ কুইণ্টল নিলামৰ বাবে কৃষকে আনিছে । প্ৰতি কুইণ্টলত ৩ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত মূল্য লাভ ।
Published : November 21, 2026 at 9:02 PM IST
ছিণ্ডৱাৰা (মধ্যপ্ৰদেশ) : 'কৰ্ণ চিটী' (Corn City) হিচাপে পৰিচিত মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিণ্ডৱাৰাত এইবাৰ মাকৈৰ অত্যধিক উৎপাদনে কৃষকসকলৰ বাবে আনিছে সুখবৰ । কুছমেইলী কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰ অৰ্থাৎ মাণ্ডীৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰতিদিনে কৃষকসকলে বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰায় ৮০ হাজাৰ কুইণ্টল মাকৈ বজাৰলৈ লৈ আহিছে ।
বজাৰখনত শস্য ৰাখিবলৈ অকণো ঠাই নোহোৱা হৈছে । যাৰ বাবে বহু কৃষকে উপায়ন্তৰ হৈ ৰাস্তাৰ ওপৰতে মাকৈ ৰাখি নিলাম প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে ।
ছিণ্ডৱাৰাত মাকৈয়ে লাভৱান কৰিছে কৃষকক
সমগ্ৰ দেশতে 'কৰ্ণ চিটী' নামেৰে পৰিচিত ছিণ্ডৱাৰাৰ কৃষকসকল এইবাৰ যথেষ্ট লাভৱান হৈছে । কিয়নো মাকৈ খেতিৰ বাবে যিদৰে বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হয়, এইবাৰ ঠিক তেনেদৰেই বৰষুণ হৈছে । যাৰ ফলত ছিণ্ডৱাৰাত এইবাৰ মাকৈৰ প্ৰচুৰ উৎপাদন হৈছে ।
মাকৈৰ উৎপাদন কিমান বেছি হৈছে সেয়া এই কথাৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে কুছমেইলী মাণ্ডীলৈ প্ৰতিদিনে বিক্ৰীৰ বাবে ৭০-৮০ হাজাৰ কুইণ্টল মাকৈ আহি আছে । ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ মাকৈ ৰাখিবলৈ বজাৰখনত পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা নোহোৱা হৈ পৰিছে । ফলত কৃষকসকলে উপায়ন্তৰ হৈ ৰাস্তাৰ কাষতে মাকৈৰ দ'ম বান্ধি নিলাম কৰিবলগীয়া হৈছে ।
কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰ মাণ্ডীৰ সচিব সমৃদ্ধি এম ধাণ্ডেই জনায়, "বজাৰলৈ প্ৰচুৰ পৰিমাণে মাকৈৰ আমদানি হৈছে । প্ৰতিদিনে প্ৰায় ৮০ হাজাৰ কুইণ্টল পৰ্যন্ত মাকৈ আহি আছে আৰু দৰো বহুত ভাল পোৱা গৈছে । সেয়ে কৃষকসকলো যথেষ্ট সুখী ।"
বহু বছৰৰ মূৰত ইমান ভাল মূল্য লাভ কৰাত কৃষকৰ মুখত হাঁহি
মাকৈৰ ফচল বিক্ৰী কৰিবলৈ মাণ্ডীলৈ অহা কুলদীপ বৈদ্য নামৰ এজন কৃষকে কয়, "বহু বছৰ ধৰি পথাৰত মাকৈ খেতি কৰি আহিছোঁ, কিন্তু খৰচ বেছি হোৱাৰ বিপৰীতে মূল্য বহুত কম পাইছিলোঁ । বহু বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মাকৈৰ মূল্য প্ৰতি কুইণ্টলত ৩,০০০ টকা পৰ্যন্ত পাইছে । যাৰ ফলত যথেষ্ট লাভ হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ফচলৰ দাম যদি এনেদৰে পোৱা যায়, তেন্তে খেতি এক লাভজনক ব্যৱসায় হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে । বজাৰত মাকৈ ৰাখিবলৈ ঠাই নাই, তথাপিও কৃষকসকলে যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজেৰেও শস্য বিক্ৰী কৰি আছে । কিয়নো ইমানেই ভাল মূল্য পোৱা গৈছে যে এই অসুবিধাবোৰক মানুহে আওকাণ কৰিছে ।"
৪ লাখ হেক্টৰ ভূমিত মাকৈৰ খেতি
দেশৰ ভিতৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিণ্ডৱাৰাত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে মাকৈ খেতি কৰা হয় । এইবাৰ কৃষকসকলে প্ৰায় ৪ লাখ হেক্টৰ ভূমিত মাকৈৰ খেতি কৰিছিল । পূৰ্বতে মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত (MSP) মাকৈ ক্ৰয় কৰিছিল । কিন্তু পাছলৈ এই মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিলেও চৰকাৰে ক্ৰয় কৰা বন্ধ কৰি দিছিল । যাৰ ফলত কৃষকসকলে বাধ্য হৈ মুকলি বজাৰত অতি কম দামত মাকৈ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল ।
আমদানি বেছি হোৱাত বন্ধ কৰিবলগীয়া হ’ল বজাৰ
আশা কৰাতকৈ অধিক মাকৈৰ আমদানি হোৱাৰ বাবে বজাৰ পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থাসমূহ খেলিমেলি হৈ পৰে । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শ্ৰমিক নথকাৰ বাবে শস্যৰ ওজন কৰা কামটো সঠিকভাৱে কৰিব পৰা নাছিল আৰু নিলাম প্ৰক্ৰিয়াও সুচাৰুৰূপে চলা নাছিল । যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে বজাৰ কৰ্তৃপক্ষই এদিনৰ বাবে নিলাম বন্ধ ৰাখি ব্যৱস্থাসমূহ ঠিক কৰাৰ কাম কৰে ।
দৰাচলতে বজাৰখনৰ ধাৰণ ক্ষমতা প্ৰায় ৫০,০০০ কুইণ্টল পৰ্যন্তহে । কিন্তু হঠাতে প্ৰায় দুগুণ পৰিমাণৰ মাকৈ বজাৰলৈ অহাত সকলো ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰিছে । ইফালে শ্ৰমিকসকলেও কাম চম্ভালিব পৰা নাই আৰু বজাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলেও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই ।