কোচবিহাৰৰ বৰদেৱীৰ পূজা: গাঢ় ৰঙা ৰঙৰ দেৱী দুৰ্গাৰ পূজাত আজিও ব্যৱহাৰ হয় মানৱ ৰক্ত !

কোচবিহাৰৰ বৰদেৱীৰ পূজা: গাঢ় ৰঙা ৰঙৰ দেৱী দুৰ্গাৰ পূজাত আজিও ব্যৱহাৰ হয় মানৱ ৰক্ত !
অসমৰ গাতে লাগি থকা কোচবিহাৰত দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ আৰম্ভ হয় কাঠৰ টুকুৰাৰে । মাটিৰ প্ৰলেপ দিয়াৰ পূৰ্বেই কাঠৰ টুকুৰাটোক পূজা কৰা হয় ৷
Published : October 7, 2026 at 10:16 PM IST
কোচবিহাৰ : সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ৷ অহা ১০ অক্টোবৰত স্বৰ্গৰ পৰা মৰ্ত্যলোকলৈ আগমন ঘটিব দেৱী দুৰ্গাৰ । তাৰ পাছতেই যথা ৰীতি অনুসৰি আৰম্ভ হ’ব শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা ৷
এইবাৰ দেৱী দুৰ্গা ঘোঁৰাৰে মৰ্ত্যলৈ আহিব আৰু নাৱেৰে দেৱী স্বৰ্গলৈ উভতিব ৷ শাস্ত্ৰমতে দেৱীৰ ঘোঁৰাত আগমন হ’লে তাক ‘ছত্ৰভংগস্তুৰংগমে’ বুলি কোৱা হয় ৷ ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল ৰাজনৈতিক বা সামৰিক অস্থিৰতা, অশান্তি আৰু বিশৃংখলতা ৷ আনহাত নৌকাত গমনৰ ফল হ’ল শস্যবৃদ্ধি বা জলবৃদ্ধি ৷ অৰ্থাৎ অতিবৃষ্টি বা বানপানীৰ আশংকা থাকে ৷
পশ্চিমবংগ আৰু অসমত দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ অধিক দেখা যায় ৷ পূজাৰ বাবে ইতিমধ্যেই মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ৷ বিভিন্ন কাৰুকাৰ্য তথা আৰ্হিৰে মণ্ডপসমূহ আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় ৷ বহু স্থানত আকৌ চকু চাট মৰা কাৰুকাৰ্যৰ পৰিৱৰ্তে পৰম্পৰাগত বিধিৰে দুৰ্গা পূজা পালন কৰা দেখা যায় ৷ তেনে এখন দুৰ্গা পূজাৰ বিষয়ে এই প্ৰতিবেদনত আমি জনাব খুজিছোঁ ৷
অসমৰ গাতে লাগি থকা কোচবিহাৰত দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ আৰম্ভ হয় কাঠৰ টুকুৰাৰে । মাটিৰ প্ৰলেপ দিয়াৰ পূৰ্বেই কাঠৰ টুকুৰাটোক স্নান কৰায়, কাপোৰেৰে মেৰিয়াই লোৱা পূজা কৰা হয় ৷ পশ্চিমবংগত শাৰদীয় উৎসৱ উদযাপনৰ কেইমাহমান পূৰ্বেই মইনা কাঠত বৰদেৱী পূজাৰ আৰম্ভণি হয় ।
মূৰ্তি গঢ় দিয়া শিল্পী আৰু পূজা পৰিচালনা কৰা পুৰোহিতসকলে প্ৰতিটো পৰ্যায়তে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি চলি অহা ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰে ।
৫০০ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি বুলি ধাৰণা কৰা এই পৰম্পৰা ৰাজতন্ত্ৰৰ অন্ত পৰাৰ পিছতো অব্যাহত আছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ কোচবিহাৰ দেবোত্তৰ ট্ৰাষ্টী ব’ৰ্ডে এসময়ত মহাৰাজসকলে আয়োজন কৰা পূজাৰ তদাৰক কৰে ৷ বৰদেৱী নামেৰেও পৰিচিত দেৱীৰ প্ৰতিমা গাঢ় ৰঙা ৰঙেৰে ৰং কৰা হয় আৰু দুয়োফালে জয় আৰু বিজয়ৰ সৈতে থকা দেৱী দুৰ্গাৰ এক সুকীয়া ৰূপৰ পূজা কৰা হয় ।
স্থানীয় বিশ্বাস অনুসৰি এই পূজা কোচবিহাৰৰ আদিম শাসকসকলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ৷ ইয়াৰ আৰম্ভণিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মাজত মতৰ পাৰ্থক্য আছে । ৰাজ পুৰোহিত দীনেন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যই ইয়াৰ আৰম্ভণি বিশ্ব সিংহৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা বুলি কয় । সাহিত্যিক দেবব্ৰত চাকিয়ে ষোড়শ শতিকাত মহাৰাজ নৰ নাৰায়ণৰ দিনৰ পৰা এই পূজা চলি অহা বুলি দাবী কৰে ।
পূজাৰ লগত জড়িত কিংবদন্তি অনুসৰি সপোনত ৰজাৰ আগত প্ৰকট হোৱা দেৱীৰ এটা ৰূপৰ পিছত মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ‘‘দেৱীক ৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা সঠিক ৰূপত আজিও পূজা কৰা হয় ৷” চাকিয়ে কয় ।
ৰাজকীয় পৰম্পৰাই মূৰ্তিটোৰ ৰূপ আৰু ইয়াৰ পূজালৈ যোৱা অনুষ্ঠানৰ ক্ৰম দুয়োটাকে নিৰ্ধাৰণ কৰে । শাওণ মাহত ময়না কাঠৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হয় । মাহৰ শেষৰ ফালে শুক্লা অষ্টমীৰ দিনা কোচবিহাৰ চহৰৰ গুঞ্জবাৰীৰ ডাংৰাই মন্দিৰত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ।
কাঠক দেৱীৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে গণ্য কৰা হয় । আনুষ্ঠানিক স্নান বা মহাস্নানৰ পিছত কাপোৰেৰে মেৰিয়াই পূজা কৰা হয় । তাৰ পিছত এটা পাৰ বলি দিয়া হয় আৰু দেৱীক পৰমান্ন অৰ্পণ কৰা হয় । সেই নিশা শোভাযাত্ৰা কৰি মদন মোহন মন্দিৰলৈ কাঠৰ টুকুৰাটো এখন পাল্কীত লৈ যায় ।
প্ৰায় এমাহ ধৰি চৌহদৰ ভিতৰত থকা কাথামিয়া মন্দিৰত পূজা চলি থাকে । ভাদ অষ্টমীৰ দিনা কাঠখিনি বৰদেৱী মন্দিৰলৈ লৈ যোৱা হয়, তাৰ পিছত আন এটা আনুষ্ঠানিক স্নান কৰাৰ পিছত বেদীত স্থাপন কৰা হয় আৰু শাস্ত্ৰ পাঠৰ অনুষ্ঠান হয় ।
তাৰ পিছত কাঠখিনি তিনিদিন শুকাবলৈ দিয়া হয় । চাৰিদিনৰ পিছত মূৰ্তি নিৰ্মাণ আৰম্ভ হয়, ময়না কাঠে মাটিৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ মেৰুদণ্ড গঠন কৰে । শিল্পীগৰাকীয়ে দেৱীক গঢ় দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়লৈকে প্ৰতিমা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ পূজা কৰা হয় ।
বংগৰ আন ঠাইত দেখা পোৱা চিনাকি দুৰ্গা মূৰ্তিবোৰতকৈ বৰদেৱীৰ প্ৰতিমা পৃথক ৷ এই প্ৰতিমাত গাঢ় ৰঙা ৰং ব্যৱহাৰ কৰা হয় । লক্ষ্মী, সৰস্বতী, গণেশ আৰু কাৰ্তিকৰ পৰিৱৰ্তে দেৱীৰ সৈতে জয় আৰু বিজয়ৰ প্ৰতিমূৰ্তি থাকে । ছবিখনত এটা বাঘো দেখা পোৱা যায় বুলি চাকিয়ে কয় ।
শিল্পীৰ এটা পৰিয়ালে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে । মৃৎশিল্পী প্ৰভাত চিত্ৰকৰে কয় যে দেৱীৰ মুখমণ্ডলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰীও কেৱল পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা বাছি লোৱা হয় । তেওঁ লগতে কয়, “চামতা গাঁৱৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰি দেৱীৰ মুখমণ্ডল নিৰ্মাণ কৰা হয় ৷ আনহাতে ৰজাৰ যুগৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা একেটা পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰা হয় ।”
এই শিল্পীসকলৰ বাবে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে কাম কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । মাটি, প্ৰয়োজনীয় কাঠ আৰু ছবিখনত দেৱীৰ লগত থকা মূৰ্তিবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে নিজৰ নিজৰ স্থান আছে । সেই মূৰ্তিবোৰ শিল্পীসকলে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ৷
ৰাজ পুৰোহিতে বৰ্ণনা কৰা ৰীতি-নীতিৰ ভিতৰত অষ্টমী নিশা অনুষ্ঠিত হোৱা গুপ্ত পূজাও আছে । ভট্টাচাৰ্যই কয় যে এই পূজা ক’লা পৰ্দাৰ আঁৰত কৰা হয়, অনুষ্ঠানটোৰ সাক্ষী হ’বলৈ কাকো অনুমতি দিয়া নহয় ।
‘‘ইয়াত বৰদেৱীৰ পূজা আৰম্ভ হয় ময়না কাঠৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠানৰ পৰা । ইয়াক ‘গুপ্ত পূজা’ বুলি কোৱা হয় আৰু অষ্টমীৰ দিনা ক’লা পৰ্দাৰ আঁৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয়, আৰু কাকো ইয়াৰ সাক্ষী হ’বলৈ দিয়া নহয় ৷” ভট্টাচাৰ্যই লগতে কয় ।
ভট্টাচাৰ্যই এই অনুষ্ঠানটোক অতীতৰ মানৱ বলিদানৰ বিৱৰণীৰ সৈতেও সংযোগ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, গোপন অনুষ্ঠানৰ সময়ত মাত্ৰ এবাৰহে মানৱ বলি দিয়া হৈছিল ৷ তেওঁ কয় যে আজিও মানুহৰ তেজ পূজাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়তা হয় । কিন্তু সেই তেজ কেনেকৈ পোৱা যায় বা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে তেওঁ বুজাব বিচৰা নাছিল ।
একাংশৰ মতে অষ্টমীৰ দিনা ম’হ বলি আৰু পূজাৰ সময়ত দৈনিক পাৰ বলি দিয়া হয় । এই প্ৰথাসমূহ বৰদেৱী পূজাৰ স্থানীয় বিৱৰণীত বৰ্ণনা কৰা পৰম্পৰাগত পালনৰ অংশ ।
লগতে পঢ়ক: পাঁচটা শতিকা গৰকা এখন দুৰ্গা পূজা: য’ত প্ৰতিমাৰ খনিকৰেই পূজাৰী, প্ৰাকৃতিক ৰঙেৰে জীৱন্ত হয় মহিষমৰ্দিনী