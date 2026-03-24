ETV Bharat / bharat

হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখৰ বাহিৰে আন কোনো ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত লোকে নাপায় অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা: উচ্চতম ন্যায়ালয়

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে যে হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বাহিৰে আন ধৰ্ম স্বীকাৰ কৰা কোনো ব্যক্তিক অনুসূচিত জাতিৰ সদস্য বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি ।

author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 24, 2026 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এক নিৰ্দেশক সমৰ্থন কৰে ৷ এই নিৰ্দেশত কোৱা হৈছে যে যিজন ব্যক্তিয়ে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে আৰু সেই ধৰ্মৰ আচাৰ-বিচাৰ বিশ্বাস আৰু পালন কৰে, তেন্তে তেওঁ অনুসূচিত জাতিৰ সুবিধা লাভ নকৰে । ন্যায়াধীশ প্ৰশান্ত কুমাৰ মিশ্ৰৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন বিচাৰপীঠে এই ৰায়দান কৰে । বিচাৰপীঠে কয় যে বৰ্তমানৰ গোচৰটোত আবেদনকাৰীয়ে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৰা নিজৰ মূল ধৰ্মলৈ পুনৰ ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নাই বা মাডিকা সম্প্ৰদায়ত তেওঁক পুনৰ গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।

বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে যে আবেদনকাৰীয়ে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম পালন কৰিছিল আৰু এক দশকৰো অধিক সময় ধৰি পাষ্টৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছিল ৷ গাঁৱৰ ঘৰত নিয়মীয়াকৈ দেওবাৰৰ প্ৰাৰ্থনাও কৰিছিল। এই অভিযোগ উত্থাপনৰ সময়ত তেওঁ ঘৰত প্ৰাৰ্থনা সভা অনুষ্ঠিত কৰা বুলিও বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে । এই বিষয়ত বিচাৰপীঠে কয় যে এই অভিযোগৰ সময়ত তেওঁ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী আছিল ।

বিচাৰপীঠে ৰায় দিয়ে যে হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ বাহিৰে আন ধৰ্ম স্বীকাৰ কৰা কোনো ব্যক্তিক অনুসূচিত জাতিৰ সদস্য বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি । বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে আন যিকোনো ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱাৰ ফলত অনুসূচিত জাতিৰ মৰ্যাদা হেৰুৱাবলগীয়া হয়। বিষয়টোৰ সবিশেষ ক্ৰম মঙলবাৰৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পাছত আপলোড কৰা হ’ব ।

১৯৫০ চনৰ সংবিধান (অনুসূচিত জাতি) আদেশৰ উদ্ধৃতি দি আদালতে কয় যে এই নিষেধাজ্ঞা "নিৰপেক্ষ" আৰু ইয়াত শিথিলতাৰ কোনো পৰিসৰ নাই । বিচাৰপীঠে কয়, “যিজন ব্যক্তিক এই আদেশৰ অধীনত অনুসূচিত জাতিৰ সদস্য বুলি গণ্য কৰা নহয়, তেওঁ কোনো ধৰণৰ আইনী সুবিধা, সুৰক্ষা বা সংৰক্ষণৰ দাবী কৰিব নোৱাৰে ।” আদালতে পুনৰ কয়, "কোনো ব্যক্তিয়ে একেলগে উক্ত আদেশত উল্লেখ কৰা ধৰ্মৰ বাহিৰে আন ধৰ্ম স্বীকাৰ আৰু পালন কৰিব নোৱাৰে, আৰু অনুসূচিত জাতিৰ সদস্যপদ দাবী কৰিব নোৱাৰে ।"

বিষয়টো খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি পাষ্টৰ হিচাপে কাম কৰা এজন ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত আছিল । তেওঁক আক্ৰমণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা কিছুমান ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি (অত্যাচাৰ প্ৰতিৰোধ) আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ।

ব্যক্তিজনে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি আইনৰ অধীনত সুৰক্ষা দাবী কৰিছিল । অভিযুক্ত ব্যক্তিসকলে ইয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কয় যে পাষ্টৰজন ধৰ্মান্তৰিত হৈছে আৰু সক্ৰিয়ভাৱে খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম পালন কৰি আছে । ২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহত উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাতি ব্যৱস্থা খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ পৰা পৃথক বুলি ৰায় দিছিল ৷ ফলস্বৰূপে ব্যক্তিজনৰ আবেদনৰ ভিত্তিত অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি (অত্যাচাৰ প্ৰতিৰোধ) আইনখনৰ বিধানসমূহ প্ৰয়োগ কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছিল ।

TAGGED:

খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম
অনুসূচিত জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ ৰায়

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.