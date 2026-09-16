অৰ্থনীতি সন্দৰ্ভত নিৰন্তৰ নেতিবাচক মন্তব্য চিন্তনীয়, ভাৰতৰ অৱস্থা আনতকৈ বহুত ভাল: সীতাৰমণ

অৰ্থনীতি সন্দৰ্ভত নিৰন্তৰ নেতিবাচক মন্তব্য চিন্তনীয়, ভাৰতৰ অৱস্থা আনতকৈ বহুত ভাল: সীতাৰমণ
কৰ নীতিৰ ওপৰত স্বতন্ত্ৰ গৱেষণাৰ আহ্বান জনাই বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ইয়াৰ ওপৰত যিকোনো বিতৰ্ক খণ্ড নিৰ্দিষ্ট বিবেচনাৰ বাহিৰলৈ যাব লাগে ।
Published : September 16, 2026 at 4:08 PM IST
বেংগালুৰু: ‘‘ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে নিৰন্তৰ নেতিবাচক মন্তব্য কৰাটো চিন্তনীয় ৷ দেশখনৰ অৱস্থা আন দেশতকৈ বহুত ভাল ।’’ বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই মন্তব্য কৰে ৷
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ গৱেষণা আৰু বিশ্লেষণ ফাউণ্ডেশ্যনে আয়োজন কৰা ‘নতুন যুগৰ কৰ’ সম্পৰ্কীয় অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ সন্মিলনত ভাষণ দি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বৰ বহু দেশে অতি কঠিন সময়ৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আহিছে, তেনে সময়ছোৱাত ত্ৰিমাসিকভাৱে ৭.১ শতাংশ বৃদ্ধি কোনো ‘যাদৃচ্ছিক সংখ্যা’ নহয় ।
Watch LIVE: Smt @nsitharaman's address during the ITRAF 8th International Tax Conference in Bengaluru, Karnataka https://t.co/1YnL0Uu3i5— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 16, 2026
তেওঁ কয়, ‘‘উদ্যোগটোৱে তেওঁলোকে কাম কৰা পৰিৱেশটো বুজিবলৈ পৃথিৱীৰ আন দেশৰ উদ্যোগৰ সৈতে অধিক সংযোগ স্থাপন কৰাটো প্ৰয়োজন । তেওঁলোকে জানিব লাগে যে সকলোতে পৰিৱেশ কিমান কঠিন... এই দেশত একো নহয় বুলি অহৰহ কৰি অহা নেতিবাচক মন্তব্যই মোক চিন্তিত কৰে ।’’
তেওঁ কৰ নীতিৰ ওপৰত স্বতন্ত্ৰ গৱেষণাক ৰাজহুৱা বক্তৃতাৰ অংশ হিচাপে আবেদন জনায় । বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, “এটা পৰিপক্ক কৰ নীতিৰ বিতৰ্কই খণ্ডগত বিবেচনাৰ বাহিৰলৈ যাব লাগিব,” আৰু কৰ পেছাদাৰীসকলক “খণ্ডীয় বিবেচনাৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ দেশক প্ৰথম স্থান দিবলৈ” আহ্বান জনায় ।
সীতাৰমণে কয় যে চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে টেক্স ডিডাক্টেড এট ছ’ৰ্চ (টিডিএছ) আৰু টেক্স কলেক্টেড এট ছ’ৰ্চ (টিচিএছ) সম্পৰ্কীয় নিয়মসমূহ সৰল কৰি সীমা বৃদ্ধি কৰি অপ্ৰয়োজনীয় অপৰাধমূলক পৰিণতি হ্ৰাস কৰিছে ।
বিত্তমন্ত্ৰীয়ে জোৰ দি কয় যে কৰ নীতিৰ আলোচনাত ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক আৰু উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰক বহল অৰ্থত প্ৰতিফলিত কৰা উচিত আৰু কেৱল ব্যক্তিগত খণ্ড বা পেছাদাৰী স্বাৰ্থৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা উচিত নহয় ।
তেওঁ কেৱল বিবাদৰ বেকলগ পৰিচালনা নকৰি কৰৰ গোচৰ হ্ৰাস কৰাৰ আহ্বান জনায়, আৰু উদ্যোগৰ প্ৰতিনিধি আৰু নীতি গৱেষকসকলক কাৰ্যকৰী, পৰিমাণগত আইনী বিকল্পৰ পৰামৰ্শ দি ৰাজহুৱা উপদেশ উন্নীত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
‘‘দৰ্শনটো সহজ: স্বেচ্ছামূলক অনুসৰণ আৰু প্ৰকৃততে ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা গোচৰসমূহৰ বাবে সংৰক্ষিত বলবৎকাৰী ক্ষমতা সৰল কৰা । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে কেৱল পৰিচালনা কৰাতকৈ কৰৰ গোচৰ হ্ৰাস কৰা ৷’’ সীতাৰমণে কয় ৷
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘বিবাদ সে বিশ্বাস আঁচনিসমূহে কৰদাতা আৰু চৰকাৰক পুৰণি বিবাদসমূহ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ দীঘলীয়া কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বন্ধ কৰাৰ সুযোগ দিয়ে । তদুপৰি ২০২৪ চনত আপীল ন্যায়াধিকৰণৰ সন্মুখত বিভাগীয় আবেদনৰ বাবে আৰ্থিক সীমা ৬০ লাখ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত ২ কোটি, আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত ৫ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হয় ।’’
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৰ সন্দৰ্ভত বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰতে মৰিচাছ, ছিংগাপুৰ, চাইপ্ৰাছৰ সৈতে কৰ চুক্তি পুনৰ আলোচনা কৰি মূলধনী লাভৰ ওপৰত উৎসত কৰ আৰোপ কৰাৰ অধিকাৰ পুনৰ লাভ কৰে । সীতাৰমণে কয় যে বৃদ্ধি আৰু উন্নয়নৰ পথত ভাৰতে নিজস্ব প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও বিশ্বৰ কঠিন পৰিৱেশৰ মাজতো ভাৰতৰ অৱস্থা উন্নত ।
শুল্ক ভাবুকি, তিনিটা চলি থকা যুদ্ধ, হৰমুজ জলদ্বীপৰ চাৰিওফালে থকা অসুবিধা, খাৰুৱা তেল আৰু সাৰৰ দামৰ প্ৰভাৱক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে উল্লেখ কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে যে খাৰুৱা তেল আৰু সাৰ দেশৰ সৰ্বাধিক আমদানি ।
লগতে পঢ়ক: ইউপিআইৰ স্থিৰতা আৰু মজবুতত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ: ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ লেনদেনত মাচুল সমৰ্থন ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ