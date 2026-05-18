আইফোনৰ প্ৰলোভন দি মহিলাৰ সৈতে অপকৰ্ম! জনপ্ৰিয় কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰক গ্ৰেপ্তাৰ

আইফোনৰ প্ৰলোভন দি মহিলাৰ সৈতে অপকৰ্ম! জনপ্ৰিয় কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰক গ্ৰেপ্তাৰ
শনিবাৰে মাজনিশা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত ৬৫(১) আৰু ৩৫১(২) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰজনক ৷
By ANI
Published : May 18, 2026 at 10:46 AM IST
আগৰতলা(ত্ৰিপুৰা): সাৱধান হওক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰসকল ! উচ্চ তথা গুণগত মানদণ্ডৰ ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে য’তে-ত’তে, যধে-মধে ভিডিঅ’ তৈয়াৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা বিচাৰি ফুৰা কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰসকল হ’ব পাৰে বিপদৰ সন্মুখীন ৷ সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাই হওক অথবা সস্তীয়া নাইবা বিনামূলীয়াকৈ পোৱা সামগ্ৰীয়েই হওক, সহজতে পোৱা কিছুমান সামগ্ৰীৰ বাবে আপুনি পৰিব পাৰে বিপদত ৷
দামী আইফোন উপহাৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এগৰাকী সাধাৰণ জনজাতীয় মহিলাক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এজন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা বুলি দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ৷
ঘটনাৰ স্থান ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা ৷ শনিবাৰে মাজনিশা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত ৬৫(১) আৰু ৩৫১(২) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি আমতালি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পৰিদৰ্শক পৰিতোষ দাসে জানিবলৈ দিয়ে ৷
আৰক্ষী বিষয়া দাসে সংবাদ সংস্থা এএনআইক জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, অভিযুক্তই কেইমাহমান পূৰ্বে ফেচবুকৰ জৰিয়তে মহিলাগৰাকীৰ সৈতে চা-চিনাকি হৈছিল ৷ লাহে লাহে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে দুয়োগৰাকীৰে মাজত আৰম্ভ হোৱা বন্ধুত্ব গাঢ় হৈ পৰে ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীক অভিযুক্তই এটা দামী আইফোন উপহাৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আগৰতলালৈ মাতে ৷ মহিলাগৰাকীয়ে অন্যান্য কিছু কামৰ লগতে ঔষধ আনিবলৈ আৰু বন্ধুক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ৰে’লযোগে আহি আগৰতলাত উপস্থিত হয় ৷
মহিলাগৰাকী আহি বধৰঘাট ৰে’ল ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে ৷ বন্ধুৱে মটৰ চাইকেলেৰে আহি মহিলাগৰাকীক পূৰ্ব পৰিকল্পিত স্থানৰ পৰিৱৰ্তে ষ্টেচনৰ সমীপৰ এখন হোটেললৈ নিয়ে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে ৷
অভিযুক্তই হোটেলৰ এটা ৰুমত মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ লগতে আতিশয্য চলাই বুলি ভুক্তভোগীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযোগ দাখিল কৰে ৷ হোটেল ত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বে অভিযুক্তই মহিলাগৰাকীক ইয়াৰ বিষয়ে কাৰোবাক ক’লে পৰিণতি ভয়াৱহ হোৱাৰ ধমকি প্ৰদান কৰে ৷ তদুপৰি মহিলাগৰাকীৰ ম’বাইলটোও যুৱকজনে কাঢ়ি লয় ৷ এই ঘটনাৰ পিছতে মহিলাগৰাকী আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে ৷
এই অভিযোগ গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষীৰ পৰিদৰ্শক শিউলি দাস নেতৃত্বাধীন এটা দলে শনিবাৰে নিশা অভিযুক্তৰ ম’বাইল ফোনৰ বিপণিত অভিযান চলাই তেওঁক আটক কৰে ।
আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰী কৰা মতে, অভিযুক্তৰ আছে দুখনকৈ ম’বাইলৰ বিপণি ৷ লগতে তেওঁ স্থানীয় এলেকাত এজন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ হিচাপেও পৰিচিত ৷ অভিযুক্ত বিবাহিত আৰু তেওঁৰ আছে সন্তান ৷ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা পৰিয়ালটোৱে চহৰখনৰ গংগাইল ৰোড এলেকাত বাস কৰি আহিছিল ।
অভিযুক্তক থানালৈ অনাৰ পিছত তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত থকা নিজৰ প্ৰভাৱৰ কথা কৈ খোদ আৰক্ষীকে ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে ৷ পিছলৈ তেওঁক আমতালি থানাত চমজাই দিয়া হয় ৷ দেওবাৰে মাজনিশা ২ বজাত অভিযুক্তক আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
