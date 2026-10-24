কণ্টেইন ক্ৰিয়েটৰ আমিৰক শ্ব'কিনক পুনৰ পাঁচদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ
বৰ্ণ বৈষম্যমূলক মন্তব্য কৰা কণ্টেইন ক্ৰিয়েটৰ আমিৰ শ্ব'কিনৰ সহযোগীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব বুলি উল্লেখ আৰক্ষীৰ ৷
Published : October 24, 2026 at 5:37 PM IST
নতুন দিল্লী : ত্ৰিপুৰাৰ এজন যুৱকৰ সন্দৰ্ভত অপমানজনক মন্তব্য আৰু বৰ্ণ বৈষম্যমূলক মন্তব্য কৰাৰ বাবে পুনৰ বিপদত কণ্টেইন ক্ৰিয়েটৰ আমিৰ শ্ব'কিন । দিল্লীৰ তিছ হাজাৰী আদালতে বৰ্ণ বৈষম্যমূলক মন্তব্য কৰা কণ্টেইন ক্ৰিয়েটৰ আমিৰক পাঁচ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ শনিবাৰে ন্যায়াধীশ শিল্পী জৈন আদালত হাজি কৰোৱা হৈছিল আমিৰক ৷
উল্লেখ্য যে, ২৩ অক্টোবৰত আদালতে এদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আমিৰক ৷ আজি ম্যাদ শেষ হোৱাত ন্যায়াধীশ শিল্পী জৈন আদালত হাজি কৰোৱা হৈছিল ৷ আদালতে পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে শ্ব'কিনৰ জিম্মাত লোৱাৰ পাছতে কয়, গোচৰটোৰ সৈতে জড়িত আন অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে শীঘ্ৰে আৰক্ষী আহমেদাবাদলৈ লৈ যাব । শ্ব'কিনৰ সহযোগীসকলক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ৷
যিহেতুকে কণ্টেইনৰ নামত ত্ৰিপুৰাৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদী আৰু অতি অপমানজনক মন্তব্য কৰি এটা ভিডিঅ’ আপলোড কৰিছিল শ্ব'কিনে ৷ সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । সদৰ বজাৰ থানাত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি অভিযুক্তজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।
একেদৰে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়েও এই সন্দৰ্ভত পৃথকে গোচৰ ৰুজু কৰিছে। ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে ২২ অক্টোবৰত পশ্চিম ত্ৰিপুৰা জিলাৰ নিউ কেপিটেল কমপ্লেক্স আৰক্ষী থানাত শ্ব'কিনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰে । এজাহাৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, তথ্য প্ৰযুক্তি আইন আৰু এছচি-এছটি এক্টৰ প্ৰাসংগিক ধাৰাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে কণ্টেইন ক্ৰিয়েটৰ শ্ব'কিনৰ বিৰুদ্ধে আন এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: পথ নিৰ্মাণ চলি থকাৰ মাজতেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ : নিহত কেইবাজনো