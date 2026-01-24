ETV Bharat / bharat

৪০০ কোটি টকাৰ পুৰণি নোটভৰ্তি কণ্টেইনাৰ লুট; গ্ৰেপ্তাৰ ৫

২০২৫ৰ অক্টোবৰত বেলগাঁও জিলাৰ চোৰলা পথত দুহাজাৰ টকীয়া নোটভৰ্তি কণ্টেইনাৰ লুট ।

Container Filled With Two Thousand Rupee Old Notes Worth 400 Crore Was Looted In Karnataka
৪০০ কোটি টকাৰ পুৰণি নোটভৰ্তি কণ্টেইনাৰ লুট (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 6:26 PM IST

নাছিক (মহাৰাষ্ট্ৰ) : নাছিক আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ এজন ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰি ৪০০ কোটি টকা লুট কৰা ঘটনাত জড়িত চাৰি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । উল্লেখ্য় যে এই দলটোৱে ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা ৪০০ কোটি টকা থকা পুৰণি কণ্টেইনাৰ এটা লুট কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । সকলোবোৰ আছিল দুহাজাৰ টকীয়া নোট ।

সন্দীপ পাটিল নামৰ অভিযোগকাৰীৰ পৰা তথ্য় লাভ কৰাৰ পিচতেই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ছয়জনীয়া এছ আই টি গঠন কৰি তদন্ত চলাই থকাৰ মাজতেই চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে ঘোটি থানাৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক বিজয় ছিণ্ডেই ।

এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে কয়, "নাছিক আৰক্ষীয়ে জিলাখনৰ এজন ব্যৱসায়ীক অপহৰণ কৰি ৪০০ কোটি টকাৰ নগদ ধন থকা কণ্টেইনাৰ এটা লুট কৰাৰ গোচৰত ছয়জনীয়া এছ আই টি গঠন কৰা হৈছিল । ২৩ জানুৱাৰী শুকুৰবাৰে বেলগাঁও আৰক্ষীৰ এটা দলে গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে নাছিকলৈ আহে । এই গোচৰত ইতিমধ্যে চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই গোচৰত থানেৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ নাম জড়িত হৈ আছে । তেওঁ পলাতক হৈ আছে ।"

এই ব্যৱসায়ীজনে গান্ধীক মেনেজাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিছিল । এই অপৰাধত গান্ধী জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

প্ৰকৃত ঘটনা কি :

৪০০ কোটি টকাৰ পুৰণি নোটভৰ্তি কণ্টেইনাৰ লুট (ETV Bharat)

২০২৫ চনৰ অক্টোবৰত বেলগাঁও জিলাৰ চোৰলা পথত এটা কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰি হাৱালা ৰেকেটৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৪০০ কোটি টকা লুট কৰা হৈছিল । বেলগাঁও জিলা আৰক্ষীয়েও ইয়াৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । এই ঘটনাৰ অভিযোগকাৰী সন্দীপ পাটিল নাছিক জিলাৰ ।

লুটপাতৰ গোচৰৰ তদন্ত চলি থকাৰ সময়তে সন্দীপ পাটিলে ২০২৫ চনৰ ২২ অক্টোবৰত নাচিকৰ ৱাদিৱেৰেৰ পৰা তেওঁক বন্দুক দেখুৱাই অপহৰণ কৰা বুলি অভিযোগ কৰে । তেওঁ অভিযোগত উল্লেখ কৰিছে যে ৪০০ কোটি টকাৰ পুৰণি নোটৰ এটা কণ্টেইনাৰ লুট কৰিছে । সেই কণ্টেইনাৰ নিদিলে সন্দীপ পাটিলক হত্যাৰ ভাবুকি দি প্ৰহাৰ কৰে । ইয়াৰ বাবেই অপহৰণ আৰু লুটপাতৰ গোচৰ পোহৰলৈ আহে।

বিমুদ্ৰাকৃত নোট :

এইবোৰ হৈছে বিমুদ্ৰাকৃত নোট । এই ৪০০ কোটি টকাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰিৰ কথা সন্দীপ পাটিলে অভিযোগত উল্লেখ কৰিছে । গোচৰৰ প্ৰকৃতি গুৰুতৰ, স্পৰ্শকাতৰ আৰু আৰ্থিক মূল্য অধিক । ইয়াৰ লগত ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে প্ৰভাৱশালী লোক জড়িত হ’ব পাৰে বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে ।

মোৰ নামত ১০০ কোটি টকা দাবী :

"২০২৫ চনৰ অক্টোবৰত বেলগাঁও জিলাৰ চোৰলা পথত দুহাজাৰ টকীয়া ৪০০ কোটি টকাৰ ২টা কণ্টেইনাৰ লুট কৰিছিল । এই ধন থানেৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ আছিল ।" সেই যুৱকজনে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ'টোত অভিযোগ কৰা হৈছে ।

"এই ধন লুট কৰা সকলে মোৰ নাম ব্যৱহাৰ কৰি WhatsApp ত তেওঁক ফোন কৰি দাবী কৰিছিল ।" ৪০০ কোটি টকাৰ বিনিময়ত ১০০ কোটি টকাৰ নোট বিচৰা বুলিও যুৱকজনে কয় ।

এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ পাঁচ :

এই সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আদিত্য মিৰাখেলকাৰে কয়, "৪০০ কোটি টকাৰ কণ্টেইনাৰ ডকাইতিৰ গোচৰত অভিযোগকাৰী সন্দীপ পাটিলক অপহৰণ কৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । এই গোচৰত আমি এতিয়ালৈকে ৫জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো । সন্দেহজনক বিৰাট গান্ধীক আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছিল আৰু ২৮ তাৰিখলৈকে আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে । এই গোচৰত বিশেষ তদন্তকাৰী দল গঠন কৰা হৈছে ।"

