ETV Bharat / bharat

শিক্ষাৰ প্ৰসাৰেই মূল উদ্দেশ্য : ‘চিএম ইমপেক্ট ৰিড এণ্ড ৰাইজ মেঘালয়’ আঁচনি মুকলি

সাত বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ প্ৰতিটো শিশুৱে আত্মবিশ্বাসেৰে পঢ়িব আৰু লিখিবলৈ শিকাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে মেঘালয় চৰকাৰে এইধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷

CM Impact Read and Rise Meghalaya
মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডত প্ৰসাৰৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে ‘চিএম ইমপেক্ট ৰিড এণ্ড ৰাইজ মেঘালয়’ শীৰ্ষক এক আঁচনি ৷ এই কাৰ্যসূচীয়ে শিক্ষণ ফলাফল আৰু শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শন উন্নত কৰাৰ প্ৰচেষ্টাক আৰম্ভ কৰে । এই আঁচনিখন অৱশ্যে মেঘালয় চৰকাৰৰহে ৷

বুধবাৰে শ্বিলং বিধানসভাৰ এনেক্স হলত মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই এই কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰী লহকমেন ৰিম্বুয়ো এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই এই সন্দৰ্ভত এক্সত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘আমি মেঘালয়ৰ বাবে ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপ - উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সৰ্বাধিক কৰা আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ সফলতা’ শীৰ্ষক এক আঁচনি আৰম্ভ কৰিছো । ইয়াৰ উদ্দেশ্য সহজ অথচ বিজ্ঞানসন্মত ৷ সাত বছৰ বয়সৰ ভিতৰৰ প্ৰতিটো শিশুৱে আত্মবিশ্বাসেৰে পঢ়িব আৰু লিখিবলৈ শিকাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আমি এইধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এইসকল আমাৰে সন্তান আৰু মেঘালয়ৰ ভৱিষ্যতৰ দিশত এক বৃহৎ বিনিয়োগ ৷ ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো শিশুৰ প্ৰতি থকা যি আত্মবিশ্বাস আৰু স্পষ্টতা, সেয়া আজি আমাৰ কণমানি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ৷ আমি সেই আস্থা আৰু স্পষ্টতা চাবলৈ বিচাৰো । এই বিনিয়োগৰ সম্পূৰ্ণ সুফল লাভ কৰিবলৈ হয়তো ১০ বা ২০ বছৰ লাগিব ৷ কিন্তু ই শক্তিশালী ব্যক্তি, উন্নত নাগৰিক আৰু শক্তিশালী মেঘালয়ক গঢ় দিব ।’’

ৰাজ্যখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগতে বিভাগটোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘এই অভিযান সফল কৰাৰ বাবে ইয়াৰ সৈতে জড়িত সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো । আমি নিয়মীয়াকৈ ইয়াৰ কাম-কাজসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিম আৰু তাৰ পৰা লাভ কৰা ফলাফলৰ পৰা শিকিবলৈ যত্ন কৰিম ৷ এই আঁচনিৰ উন্নতি অব্যাহত ৰাখিবলৈ সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম ।’’

এই কাৰ্যসূচী ‘মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপ - উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সৰ্বাধিক কৰা আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ সফলতা’ ৰ এক অংশ । ই এক শিক্ষা সংস্কাৰৰ পদক্ষেপ, যাৰ লক্ষ্য হৈছে স্থায়ী শিক্ষণ ব্যৱধান দূৰ কৰা, ব’ৰ্ড পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ উন্নত কৰা আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে শৈক্ষিক সমৰ্থন অধিক সুলভ কৰি তোলা ।

লগতে পঢ়ক: বানৰ সেনাৰ বাবে ৰাজকীয় ভোজন: এইটো মন্দিৰত বান্দৰেও মানি চলে বিশেষ পৰম্পৰা

TAGGED:

মেঘালয় চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি
কনৰাড চাংমাৰ সামাজিক মাধ্যমত পোষ্ট
ইটিভি ভাৰত অসম
EDUCATION SYSTEM IN MEGHALAYA
CM IMPACT READ AND RISE MEGHALAYA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.