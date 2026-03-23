অসম-কেৰালামত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ব্য়াপক প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনা

অসম-কেৰালামত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ব্য়াপক প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনা
ইউডিএফৰ অংশ হিচাপে কেৰালাৰ প্ৰায় ৯৫ খন আৰু বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশ হিচাপে অসমত ১০০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছে ।
Published : March 23, 2026 at 4:40 PM IST
নতুন দিল্লী: অসম আৰু কেৰালাত ৯ এপ্ৰিলত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পূৰ্বে ৰাজ্য দুখনত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ লোৱাৰ পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছে ৷ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু শীৰ্ষ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছে এই প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৷
কেৰালাৰ ১৪০ খন আৰু অসমৰ ১২৬ খন বিধানসভা আসনৰ বাবে ৯ এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । ৪ মে’ত ঘোষণা কৰা হ’ব ফলাফল । ইউ ডি এফৰ অংশ হিচাপে কেৰালাৰ প্ৰায় ৯৫ খন আৰু বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশ হিচাপে অসমত ১০০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে কংগ্ৰেছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা অনুসৰি, ২৬ মাৰ্চ হৈছে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিমটো দিন ৷ তাৰপিছতে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ হ’ব । দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই সদৰি কৰা অনুসৰি, ৰাহুল গান্ধী আৰু ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দুয়োখন ৰাজ্য পৰিভ্ৰমণ কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বহুকেইখন ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিব ৷ ভাতৃ-ভগ্নীয়ে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ দলটোৰ সমাজ কল্যাণ আৰু উন্নয়নৰ কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিব ৷ কেৰালাৰ শাসকীয় এল ডি এফ আৰু অসমৰ এন ডি এ-ক নিৰ্বাচনত পৰাজিত কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে ৰাহুল-প্ৰিয়ংকাই ৷
শীৰ্ষ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভদ্ৰাই ভোটাৰসকলৰ মাজৰ বিশেষকৈ মহিলা ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্য দুখনৰ শাসকীয় মিত্ৰজোঁটক নেত্ৰীগৰাকীয়ে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে ৷
উল্লেখ্য যে, ২০১৬ চনৰ পৰা অসম আৰু কেৰালা দুয়োখন ৰাজ্যতে বিৰোধীৰ আসনত আছে কংগ্ৰেছ দল ৷ অৱশ্যে চলিত বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে দলটোৱে পুনৰ এবাৰ শাসনৰ বাঘজৰী নিজৰ হাতলৈ অনাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ কিন্তু দলটোৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই কেৰালাত দলটোৱে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ আশা থকা বুলি ব্যক্ত কৰে ৷ আনহাতে, অসমত কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা থাকিলেও দলটোৱে নিৰ্বাচনত বহু কঠিন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ অনুমান কৰা হৈছে ৷
কেৰালাত দলটোৰ জয়ৰ আশাব্যঞ্জক সম্ভাৱনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে চলাবলগীয়া এই প্ৰচাৰৰ সময়ত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ১০-১২ খনকৈ ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰিব ৷ দুয়োগৰাকী নেতা-নেত্ৰীয়ে বহুকেইটা সমদল, পথৰ কাষৰ সভা, ৰোড শ্ব’ আদিতো অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি দলীয় আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই জনাইছে ৷ তেওঁলোকে লগতে কয় যে দক্ষিণৰ ৰাজ্যখনৰ ১৪ খন জিলাক সামৰি এই পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
‘‘লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ২৫ মাৰ্চত কোঝিকোড়েত এক ৰাজহুৱা সমাৱেশৰ বাবে ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিব । প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়েও ৰাজ্যখন ভ্ৰমণ কৰিব । আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অতি আগ্ৰাসী হ'বলৈ গৈ আছে । আমি এল ডি এফ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাসমূহ উদঙাই দিম । একে সময়তে আমি ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ বাবে আমাৰ দৃষ্টিভংগী ভোটাৰৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম । আমি ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাতে নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম’’ বুলি কেৰালাৰ পি ভি মোহনে ইটিভি ভাৰতৰ আগত এইদৰে কয় ৷
২০১৯ চনৰ পৰা ২০২৪ চনলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সমষ্টি ৱায়ানাদক সম্প্ৰতি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ৷ সেয়েহে দুয়োগৰাকী নেতাই বিশেষভাৱে এই ৰাজ্যখনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
কেৰালাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান সফল কৰি তুলিবলৈ এআইচিচিয়ে ১৪ খন জিলাৰ আটাইকেইখনতে পৰ্যবেক্ষক হিচাপে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দলীয় শীৰ্ষ নেতাসকলক নিয়োগ কৰিছে । দেওবাৰে কেৰালাৰ এআইচিচিৰ প্ৰভাৰী দীপা দাসমুংশী আৰু বিশেষ পৰ্যবেক্ষক শচীন পাইলট আৰু কে জে জৰ্জৰ লগতে অন্যান্য শীৰ্ষ নেতাসকলে পৰ্যবেক্ষকসকলক ৰাজ্যখনত কংগ্ৰেছৰ স্থিতিৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।
কেৰালাৰ দায়িত্বত থকা এ আই চি চিৰ সচিব বি এম সন্দীপে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘ইউ ডি এফ শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়িছে । আমি কোনো হুলস্থুল নকৰাকৈ সকলো আসনত প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ । এইটোৱে বহু কথাই কয় যে নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন কিমান ফলপ্ৰসূভাৱে চম্ভালিলে আৰু আশাক পৰিচালনা কৰিলে । এল ডি এফ চৰকাৰে জনকল্যাণ আৰু সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে । আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু প্ৰতিজন বাসিন্দাৰ কল্যাণক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ।’’
আনহাতে, অসমত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই জনসাধাৰণৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ বাবে প্ৰায় ৪-৫ টা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আৰু পথৰ কাষৰ সভাত ভাষণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে । এন ডি এক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, যোৰহাট, মাজুলী, লখিমপুৰ, ধেমাজিকে ধৰি উজনি অসমৰ প্ৰায় ৩৫ খন আসনত জোৰদাৰ প্ৰচাৰ চলাব বুলি কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত অসমৰ দায়িত্বত থকা এ আই চি চিৰ সচিব মনোজ চৌহানে কয়, ‘‘ৰাজ্যত সমগ্ৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই প্ৰচাৰ অভিযান চলাব । সবিশেষ কাম কৰি আছে ।’’
২৬ মাৰ্চৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আগ্ৰাসীভাৱে আৰম্ভ হ’ব বুলি সদৰী কৰি প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰে এন ডি এ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতি দলৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ঘাটোৱাৰে কয়, ‘‘আমাৰ ইস্তাহাৰত ভৱিষ্যতৰ এক দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰা হ'ব । এই অভিযানে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাসমূহ স্পষ্টভাৱে দাঙি ধৰিব ৷ স্থানীয় গৌৰৱৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰতো আমি গুৰুত্ব দিম ।’’
এন ডি এয়ে মহিলাসকলক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ঘোষণা কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ সৈতে ফেৰ মাৰিবলৈ কংগ্ৰেছে বিভিন্ন ধৰণৰ কল্যাণকামী আঁচনিসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷
