বিজেপি-শিৰোমণি আকালি দলৰ মিত্ৰতা প্ৰতিৰোধৰ পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত মঙলবাৰে বিজেপি-এছএডিৰ মিত্ৰতা ঘোষণাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে ২০২৭ চনৰ পঞ্জাৱ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে নিজৰ কৌশল সলনি কৰে ।
Published : November 24, 2026 at 10:56 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছে ২০২০ চনৰ কৃষক আন্দোলনক মূল বিষয় হিচাপে লৈ বিজেপি-শিৰোমণি আকালি দলৰ মিত্ৰজোঁটক প্ৰতিহত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ সেই কৃষক আন্দোলনে শিৰোমণি আকালি দলক বিজেপিৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীত মঙলবাৰে বিজেপি-এছএডিৰ মিত্ৰতা ঘোষণাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে ২০২৭ চনৰ পঞ্জাৱ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছে নিজৰ কৌশল সলনি কৰে । এই মিত্ৰতাই আগন্তুক পঞ্জাৱ বিধানসভা নিৰ্বাচনক তিনিকোণীয়া প্ৰতিযোগিতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে আগন্তুক নিৰ্বাচনক শাসকীয় আম আদমী পাৰ্টি (আপ) আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজৰ প্ৰত্যক্ষ যুঁজ বুলি দাবী কৰি আহিছিল অতি পুৰণি দলটোৱে ।
পঞ্জাৱৰ দায়িত্বত থকা সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সম্পাদক সুৰজ ঠাকুৰে বিজেপি-এছএডিৰ মিত্ৰতাক ‘সুবিধাবাদী’ বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ছবছৰৰ পাছত তেওঁলোকে পুনৰ হাত মিলোৱাটোৱে দেখুৱাইছে যে দুয়োটা দলে ক্ষমতা অৰ্জন কৰিবলৈ কিমান ‘হতাশ’ হৈ পৰিছে ।
২০২০ চনত বিজেপিৰ সৈতে শিৰোমণি আকালি দলৰ বিচ্ছেদ হোৱাৰ মূল কাৰণ কেন্দ্ৰই গৃহীত কৰা তিনিখন কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে কৃষকসকলে কৰা আন্দোলন ৷ সেই সময়ছোৱাত প্ৰায় ৭০০ কৃষকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল বুলি কয় কংগ্ৰেছৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ঠাকুৰে কয়, ‘‘আজি বিজেপি আৰু এছএডিয়ে যি কৰিলে সেই কাৰ্যই দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতা সুবিধাবাদী । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে দুয়োটা দলে ক্ষমতা লাভৰ বাবে কিমান হতাশ হৈ পৰিছে । নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে গৃহীত কৰা তিনিখন ক'লা আইনৰ বিৰুদ্ধে কৃষকৰ আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ২০২০ চনত এছএডিয়ে পুৰণি মিত্ৰ বিজেপিৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছেদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল ।’’
ঠাকুৰে কয়, ‘‘২০২৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মিত্ৰতা পুনৰ সজীৱ কৰি তেওঁলোকে আন্দোলনৰ সময়ত প্ৰাণ হেৰুওৱা প্ৰায় ৭০০ কৃষকক উপহাস কৰিছে । এই কেইবছৰত এনে কি পৰিৱৰ্তন হ'ল যে এছএডিয়ে পুনৰ বিজেপিৰ সৈতে হাত মিলাইছে ? এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে দিব লাগিব ।’’
বিজেপি-এছএডিৰ মিত্ৰতা প্ৰতিহত কৰিবলৈ আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছে কৃষকৰ আন্দোলন আৰু প্ৰায় ৭০০ কৃষকৰ মৃত্যুৰ বিষয়টোক উত্থাপন কৰিব বুলি কয় এআইচিচিৰ নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ আৰু কয় যে বিগত বছৰবোৰত বিজেপি বা এছএডিয়েও কৃষকৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰা নাছিল, আনহাতে কংগ্ৰেছে সদায় খেতিয়কৰ সৈতে থিয় দিছিল ।
‘‘কৃষকৰ আন্দোলন আৰু প্ৰায় ৭০০ জন কৃষকৰ মৃত্যুক আমি আমাৰ প্ৰচাৰত উত্থাপন কৰিবলৈ ওলাইছো । ইতিমধ্যে ৰাইজে বিষয়টো আলোচনা কৰি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে । বিগত বছৰসমূহত কংগ্ৰেছে কৃষকৰ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজ দি আহিছে, আনহাতে বিজেপি আৰু এছ এ ডিয়ে একো নকৰিলে ।’’ ঠাকুৰে কয় ৷
১৯৯৬ চনত এছ এ ডি আৰু বিজেপিয়ে একেলগে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু ২০২০ চনলৈকে মিত্ৰ হৈ আছিল যেতিয়া এছ এ ডিৰ মুৰব্বী সুখবীৰ সিং বাদলে কৃষক, শ্ৰমিক, ব্যৱসায়ীৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰৰ অৱহেলাক লৈ ২৪ বছৰীয়া মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। এই ঘোষণাৰ পূৰ্বে সুখবীৰৰ পত্নী হৰ্সিমৰাট কৌৰ বাদলে নৰেন্দ্ৰ মোডী মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। এছ এ ডিয়ে শস্যৰ ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ আইনী নিশ্চয়তা দাবী কৰিছিল, যিটো কেন্দ্ৰই নাকচ কৰিছিল।
২০২০ চনৰ জুন মাহত এই তিনিখন বিতৰ্কিত কৃষি আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল । পঞ্জাৱ, হাৰিয়ানা, পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু অন্যান্য ৰাজ্যত আন্দোলন অব্যাহত থকাৰ বিপৰীতে ২০২০ চনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৈতে দিল্লীৰ সীমান্তত হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে অৱস্থান কৰিছিল ।
প্ৰতিবাদৰ সময়ত কৃষকসকলক প্ৰতিহত কৰিবলৈ পানী হিলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে নিৰ্দয়ভাৱে কৃষকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল ৷ যাৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহে চৰকাৰক তীব্ৰ নিন্দা কৰিছিল । ১৭ ছেপ্টেম্বৰক “ক’লা দিন” হিচাপে পালন কৰি শিৰোমণি আকালি দলে ৰাজ্যখনৰ লগতে দিল্লীতো গুৰদ্বাৰা ৰাকব গঞ্জৰ পৰা সংসদলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ দলৰ নেতা সুখবীৰ সিং বাদল আৰু তেওঁৰ পত্নী হৰসিমৰাট কৌৰেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ২০২৭ ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পঞ্জাবৰ ৰাজনীতিত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন: বিজেপি-শিৰোমণি আকালি দলৰ মাজত পুনৰ মিত্ৰতা