মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘঁৰিয়ালৰ চকুপানী টুকিছে : সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাটে

সংসদত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক বিফল হোৱাৰ বাবে বিৰোধীক আক্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ । মোদীকো উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 9:40 PM IST

নতুন দিল্লী : লোকসভাত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক বিফল হোৱাৰ পিছৰে পৰা শাসক বিৰোধীৰ বাকবিতণ্ডা অব্যাহত আছে । বিধেয়ক গৃহীত নোহোৱাৰ বাবে শাসকীয় পক্ষই বিৰোধী শিবিৰক দোষাৰোপ কৰি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও দেশবাসীক সম্বোধন কৰি বিৰোধীৰ বিৰুদ্ধে নানান অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়েও বিজেপিক সমালোচনা অব্যাহত ৰাখিছে ।

বিৰোধী কংগ্ৰেছে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক লৈ বিৰোধীক সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘঁৰিয়ালৰ চকুপানী টুকিছে বুলি অভিযোগ কৰে । কংগ্ৰেছে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ১৭ এপ্ৰিলত লোকসভাত বিফল হোৱা সেয়া মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক নহয়, বৰঞ্চ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কহে আছিল ।

কংগ্ৰেছে উল্লেখ কৰে যে ২০২৩ চনৰ ২১ ছেপ্টেম্বৰতে মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কখন সংসদত সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত হৈছিল আৰু এতিয়া ই সংবিধানৰ অংশ । কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাটেয়ে কয়, "মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক বিফল নহ'ল, আপুনি জাতিটোৰ ওপৰত ঠেলি দিব বিচৰা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিফল হ'ল ।"

কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ তথা এআইচিচিৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীনাটেয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি, "মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ আশ্ৰয় লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘঁৰিয়ালৰ চকুপানী টুকিছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মহিলাক সংৰক্ষণ প্ৰদানৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰা বিষয়টোক এক কাৰ্টুন ছবিৰ জৰিয়তে বৰ্ণনা কৰে । য'ত তেওঁ টোপোলাত ৫৪৩ টা আম লৈ অহা বুলি দেখুওৱা হৈছে । কিন্তু তাৰ ভিতৰত ১৮১ টা আম অৰ্থাৎ ৩৩ শতাংশ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । শ্ৰীনাটেয়ে বৰ্ণনা কৰিছে যে আমৰ সংখ্যা ৮৫০ লৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লেহে তেওঁলোকৰ অংশ দিব পাৰিব যিটো বিৰোধীয়ে তেওঁক কৰিবলৈ নিদিয়ে ।

সংসদত সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিব নোৱাৰা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ আগত দিয়া ভাষণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ দল আৰু বিৰোধীৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত কয় যে যদি তেওঁ সঁচাকৈয়ে বিষয়টোক লৈ চিন্তিত আৰু অন্তৰৰ পৰা বিচাৰে তেন্তে তেওঁ আইনখন আনি লোকসভাৰ ৫৪৩ শক্তিৰ ভিতৰতে মহিলাসকলক অনতিপলমে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক ।

তেওঁ লগতে কয় যে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহতে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে আইনখন গৃহীত হৈছিল । তেওঁ কয়, "আপুনি (নৰেন্দ্ৰ মোদী) সেইটোৰ ওপৰত এটা চৰ্ত ৰাখিছে । সেই চৰ্তটো আঁতৰাই পেলাওক । মহিলাৰ সংৰক্ষণত আপুনিহে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, আপুনি পুৰুষক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ আসন হ্ৰাস নকৰে ।"

ভাষণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহিলাসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবলগীয়া হোৱা বুলি কৰা মন্তব্যৰ কথাও উল্লেখ কৰি শ্ৰীনাটেয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সঠিক কথা কৈছিল কিয়নো তেওঁ দেশৰ মহিলাসকলৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগে । হিংসাৰ সময়ত মণিপুৰৰ দুগৰাকী মহিলাৰ সৈতে কি হৈছিল, হাথৰছ আৰু উনাওত কি হৈছিল আৰু মহিলা অলিম্পিয়ানসকলৰ সৈতে কি হৈছিল আৰু বিলকিছ বানো গোচৰৰ দোষীসকলক কেনেকৈ সন্মান জনোৱা হৈছিল আৰু মোদীয়ে প্ৰতিটো সময়তে মৌনতা অৱলম্বন কৰিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আপুনি ঠিকেই কৈছিল । নাৰীয়ে নিজৰ অপমান পাহৰিব নোৱাৰে । আপোনাতকৈ আৰু কোনে ভালকৈ জানে ?"

ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ উল্লেখ কৰে যে মোদীৰ চৰকাৰত হৰদ্বীপ পুৰীৰ দৰে লোক আছে যাৰ যৌন কেলেংকাৰীৰে জড়িত জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ সৈতে প্ৰমাণিত সম্পৰ্ক আছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এতিয়াও তেওঁলোকক সুৰক্ষা দি আছে । সাৰ্বজনীন ক্ষেত্ৰত থকা তথ্যৰ কথা উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে মোদীয়ে এপষ্টেইনৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈছিল আৰু তেওঁৰ অনুৰোধতে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিছিল ।

তেওঁ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সোঁৱৰাই দি কয়, "দেশৰ বাবে স্বামীক হেৰুওৱা কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীক তেওঁ কেনেকৈ 'কংগ্ৰেছৰ বিধৱা' বুলি সম্বোধন কৰিছিল, কেনেকৈ তেওঁ এগৰাকী বিবাহিত মহিলাক '৫০ কোটি টকীয়া প্ৰেমিকা' বুলি অভিহিত কৰিছিল, এগৰাকী মহিলা সাংসদক 'শূৰ্পণখা'ৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল আৰু কেনেকৈ তেওঁ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক 'দিদি অ' দিদি' বুলি উপহাস কৰিছিল ।"

বিজেপিয়ে মহিলাক কিমান কম প্রতিনিধিত্বৰ সুযোগ প্রদান কৰে তাৰো হিচাপ দিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী সুপ্ৰিয়া শ্ৰীনাটেয়ে ৷ তেওঁ কয়, "২৪০ গৰাকী সাংসদৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৩১ গৰাকী মহিলা আছে । ই মাত্ৰ ১২ শতাংশ । সমগ্ৰ দেশৰ ১৬৫৪ গৰাকী বিধায়কৰ ভিতৰত মাত্ৰ ১৬৪ গৰাকী মহিলা আছে । যি ১০ ​​শতাংশতকৈও কম । ইয়াৰ উপৰিও ২১ গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত বিজেপিৰ মাত্ৰ এগৰাকী মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীহে আছে ।"

বিজেপিৰ ৫ গৰাকী সাংসদৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণৰ অভিযোগ থকাৰ লগতে ৫৪ গৰাকী সাংসদ আৰু বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে হত্যা আৰু ধৰ্ষণৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

শ্ৰীনাটেয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কয় যে প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছেই প্ৰথমে ১৯৮৯ চনত মহিলা সংৰক্ষণৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু সেই সময়ত বিজেপিৰ প্ৰবীণ নেতা অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, এল কে আদৱানী, যশৱন্ত সিং আৰু ৰাম জেঠমালানীয়ে বিৰোধিতা কৰিছিল ।

সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৫০ শতাংশ সমানুপাতিক বৃদ্ধিৰ দাবীক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে খচৰা বিধেয়কখনত ইয়াৰ কথা ক'তো উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । ৫০ শতাংশ সমানুপাতিক বৃদ্ধিৰ পিছতো দক্ষিণৰ ৰাজ্যসমূহৰ সামগ্ৰিক অনুপাত বৰ্তমানৰ অনুপাতৰ পৰা হ্ৰাস পাব বুলিও তেওঁ অভিযোগ কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেশখনে কিয় বিশ্বাস কৰিব বুলি প্ৰশ্ন কৰি তেওঁ কয়, "বিদেশৰ পৰা ক'লা ধন আনি প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ বেংক একাউণ্টত ১৫ লাখ টকা জমা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জাতিটোক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে, প্ৰতি বছৰে ২ কোটি চাকৰিৰ ব্যৱস্থা কৰা, টকাৰ মূল্য ডলাৰৰ সমতুল্য কৰা, যিটো এতিয়া প্ৰতি ডলাৰত ১০০ টকাৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু এনেধৰণৰ আন বহুতো ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।"

মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কক লৈ বিজেপিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা প্ৰসংগতো তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । বিজেপিৰ নেতাসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ থকাটো ভাল কথা কিয়নো বিজেপিৰ শাসনত তেওঁলোকে যি দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ বাবে মহিলাসকলে তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিব ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱাৰ কথা লক্ষ্য কৰি শ্ৰীনাটেয়ে কয়, "মই যেতিয়াই মোদীলৈ লক্ষ্য কৰোঁ বা তেওঁৰ কথা শুনো, তেতিয়াই মই এজন ভাগৰুৱা আৰু পৰাজিত মানুহক দেখা পাওঁ, যাৰ কোনো ধাৰণা নাই যে তেওঁৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি ইতিমধ্যে খহি পৰিছে । তেওঁ এনে এজন ৰজা, যাক সঁচা কথা ক'বলৈ কোনো সাজু নহয় । কংগ্ৰেছে তেওঁক সদায় চেকমেট কৰি সোঁৱৰাই দিব যে তেওঁ কেনেকৈ নাৰীৰ আঁৰত লুকাই নিজৰ বিভাজনকাৰী এজেণ্ডা আগবঢ়াই দিব নোৱাৰে ।"

