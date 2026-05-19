মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমৰ্থন ! ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ‘‘মূল্যবৃদ্ধিৰ সমৰ্থক’’ আখ্যা দি কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা জাপি দিয়াৰ অভিযোগ তোলে ৷
By ANI
Published : May 19, 2026 at 11:51 AM IST
নতুন দিল্লী: ক্ৰমাৎ আকাশলংঘী হ’বলৈ ধৰিছে ইন্ধনৰ মূল্য ৷ বিশেষকৈ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুবাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিগত এসপ্তাহৰ ভিতৰতে দুবাৰকৈ বাঢ়ে ইন্ধনৰ মূল্য ৷ এই মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ‘‘মূল্যবৃদ্ধিৰ সমৰ্থক’’ আখ্যা দি কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা জাপি দিয়াৰো অভিযোগ তোলে ৷ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত আৰ্থিক সমস্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা বুলিও কংগ্ৰেছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছে কয়, ‘‘মূল্যবৃদ্ধিৰ সমৰ্থক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চাবুকেৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পুনৰবাৰ আঘাত হানিছে ৷ পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৯০ পইচাকৈ বৃদ্ধি হ'ল । যোৱা চাৰিদিনত মোদীয়ে ৪ টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে । বৰ্তমান দেশত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৯ টকা আৰু ডিজেলৰ ৯৬ টকা ৷ এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে, মূল্যবৃদ্ধিৰ সমৰ্থকগৰাকীয়ে পুনৰায় দাম বৃদ্ধি কৰিব ৷ কিয়নো এতিয়া দেশত নিৰ্বাচন শেষ হৈছে ৷’’
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে পুনৰ ৯০ পইচাকৈ বৃদ্ধি পায় পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য ৷ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত মঙলবাৰৰ দিনটোত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮৭ পইচাকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত পূৰ্বৰ ৯৭.৭৭ টকাৰ পৰা ৯৮.৬৪ টকা হয়গৈ ৷ আনহাতে, ডিজেলৰ মূল্য ৯১ পইচাকৈ বৃদ্ধি পোৱাত ৯০.৬৭ টকাৰ সলনি নতুন মূল্য হয় ৯১.৫৮ টকা ।
মঙলবাৰে হোৱা এই বৃদ্ধিৰ পিছত দেশৰ আগশাৰীৰ চহৰসমূহত সম্প্ৰতি পেট্ৰ’লৰ মূল্যসমূহ এনেধৰণৰ-
|চহৰৰ নাম
|পূৰ্বৰ মূল্য
|কিমান বাঢ়িল
|নতুন নিৰিখ
|নতুন দিল্লী
|৯৭.৭৭ টকা
|৮৭ পইচা
|৯৮.৬৪ টকা
|মুম্বাই
|১০৬.৬৮ টকা
|৯১ পইচা
|১০৭.৫৯ টকা
|চেন্নাই
|১০৩.৬৭ টকা
|৮২ পইচা
|১০৪.৪৯ টকা
|কলকাতা
|১০৮.৭৪ টকা
|৯৬ পইচা
|১০৯.৭০ টকা
|গুৱাহাটী
|১০১.২১ টকা
|১.০৮ টকা
|১০২.২৯ টকা
একেদৰে, দেশৰ বাণিজ্যিক চহৰৰ হাব হিচাপে পৰিচিত মুম্বাইত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৯১ পইচাকৈ বৃদ্ধি হোৱাত ১০৬.৬৮ টকাৰ পৰিৱৰ্তে এই মূল্য হয়গৈ ১০৭.৫৯ টকা ৷ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য ৯৪ পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈ ৯৪.০৮ টকা হয় ।
চেন্নাইত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮২ পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে ৷ যাৰ বাবে মঙলবাৰৰ দিনটোত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ বাবদ গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব ১০৪.৪৯ টকা ৷ আনহাতে, দক্ষিণৰ চহৰখনত প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ নতুন মূল্য হৈছে ৯৬.১১ টকা ৷
আনহাতে, কলকাতাত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৯৬ পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে ৷ বৰ্তমান প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লত ১০৯.৭০ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে মহানগৰীখনত ডিজেলৰ মূল্য ৯৪ পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈ ৯৬.০৭ টকা হৈছেগৈ ।
মঙলবাৰৰ দিনটোত আগশাৰীৰ চহৰসমূহত ডিজেলৰ মূল্যসমূহ এনেধৰণৰ -
|চহৰৰ নাম
|পূৰ্বৰ মূল্য
|কিমান বাঢ়িল
|নতুন নিৰিখ
|নতুন দিল্লী
|৯০.৬৭ টকা
|৯১ পইচা
|৯১.৫৮ টকা
|মুম্বাই
|৯৩.১৪ টকা
|৯৪ পইচা
|৯৪.০৮ টকা
|চেন্নাই
|৯৫.২৫ টকা
|৮৬ পইচা
|৯৬.১১ টকা
|কলকাতা
|৯৫.১৩ টকা
|৯৪ পইচা
|৯৬.০৭ টকা
|গুৱাহাটী
|৯২.৫ টকা
|১.১১ টকা
|৯৩.৬১ টকা
বিগত এসপ্তাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিগত ১৫ মে’ত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য ৩ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: পুনৰ ৯০ পইচাকৈ বৃদ্ধি পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য, এসপ্তাহৰ ভিতৰতে দুবাৰকৈ বাঢ়িল দাম