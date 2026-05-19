মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সমৰ্থন ! ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ‘‘মূল্যবৃদ্ধিৰ সমৰ্থক’’ আখ্যা দি কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা জাপি দিয়াৰ অভিযোগ তোলে ৷

By ANI

Published : May 19, 2026 at 11:51 AM IST

নতুন দিল্লী: ক্ৰমাৎ আকাশলংঘী হ’বলৈ ধৰিছে ইন্ধনৰ মূল্য ৷ বিশেষকৈ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুবাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ বিগত এসপ্তাহৰ ভিতৰতে দুবাৰকৈ বাঢ়ে ইন্ধনৰ মূল্য ৷ এই মূল্যবৃদ্ধিক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কঠোৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷

বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সমালোচনাৰে থকা-সৰকা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ‘‘মূল্যবৃদ্ধিৰ সমৰ্থক’’ আখ্যা দি কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা জাপি দিয়াৰো অভিযোগ তোলে ৷ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত আৰ্থিক সমস্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈকে ধাৰাবাহিকভাৱে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা বুলিও কংগ্ৰেছে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছে কয়, ‘‘মূল্যবৃদ্ধিৰ সমৰ্থক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চাবুকেৰে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত পুনৰবাৰ আঘাত হানিছে ৷ পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৯০ পইচাকৈ বৃদ্ধি হ'ল । যোৱা চাৰিদিনত মোদীয়ে ৪ টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে । বৰ্তমান দেশত পেট্ৰ’লৰ দাম ১০৯ টকা আৰু ডিজেলৰ ৯৬ টকা ৷ এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে, মূল্যবৃদ্ধিৰ সমৰ্থকগৰাকীয়ে পুনৰায় দাম বৃদ্ধি কৰিব ৷ কিয়নো এতিয়া দেশত নিৰ্বাচন শেষ হৈছে ৷’’

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে পুনৰ ৯০ পইচাকৈ বৃদ্ধি পায় পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য ৷ ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত মঙলবাৰৰ দিনটোত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮৭ পইচাকৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত পূৰ্বৰ ৯৭.৭৭ টকাৰ পৰা ৯৮.৬৪ টকা হয়গৈ ৷ আনহাতে, ডিজেলৰ মূল্য ৯১ পইচাকৈ বৃদ্ধি পোৱাত ৯০.৬৭ টকাৰ সলনি নতুন মূল্য হয় ৯১.৫৮ টকা ।

মঙলবাৰে হোৱা এই বৃদ্ধিৰ পিছত দেশৰ আগশাৰীৰ চহৰসমূহত সম্প্ৰতি পেট্ৰ’লৰ মূল্যসমূহ এনেধৰণৰ-

চহৰৰ নামপূৰ্বৰ মূল্যকিমান বাঢ়িলনতুন নিৰিখ
নতুন দিল্লী৯৭.৭৭ টকা৮৭ পইচা৯৮.৬৪ টকা
মুম্বাই১০৬.৬৮ টকা৯১ পইচা১০৭.৫৯ টকা
চেন্নাই১০৩.৬৭ টকা৮২ পইচা১০৪.৪৯ টকা
কলকাতা১০৮.৭৪ টকা৯৬ পইচা১০৯.৭০ টকা
গুৱাহাটী১০১.২১ টকা১.০৮ টকা১০২.২৯ টকা

একেদৰে, দেশৰ বাণিজ্যিক চহৰৰ হাব হিচাপে পৰিচিত মুম্বাইত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৯১ পইচাকৈ বৃদ্ধি হোৱাত ১০৬.৬৮ টকাৰ পৰিৱৰ্তে এই মূল্য হয়গৈ ১০৭.৫৯ টকা ৷ বিপৰীতে ডিজেলৰ মূল্য ৯৪ পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈ ৯৪.০৮ টকা হয় ।

চেন্নাইত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৮২ পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে ৷ যাৰ বাবে মঙলবাৰৰ দিনটোত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লৰ বাবদ গ্ৰাহকে ভৰিব লাগিব ১০৪.৪৯ টকা ৷ আনহাতে, দক্ষিণৰ চহৰখনত প্ৰতিলিটাৰ ডিজেলৰ নতুন মূল্য হৈছে ৯৬.১১ টকা ৷

আনহাতে, কলকাতাত পেট্ৰ’লৰ মূল্য ৯৬ পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈছে ৷ বৰ্তমান প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’লত ১০৯.৭০ টকা হোৱাৰ বিপৰীতে মহানগৰীখনত ডিজেলৰ মূল্য ৯৪ পইচাকৈ বৃদ্ধি হৈ ৯৬.০৭ টকা হৈছেগৈ ।

মঙলবাৰৰ দিনটোত আগশাৰীৰ চহৰসমূহত ডিজেলৰ মূল্যসমূহ এনেধৰণৰ -

চহৰৰ নামপূৰ্বৰ মূল্যকিমান বাঢ়িলনতুন নিৰিখ
নতুন দিল্লী৯০.৬৭ টকা৯১ পইচা৯১.৫৮ টকা
মুম্বাই৯৩.১৪ টকা৯৪ পইচা৯৪.০৮ টকা
চেন্নাই৯৫.২৫ টকা৮৬ পইচা৯৬.১১ টকা
কলকাতা৯৫.১৩ টকা৯৪ পইচা৯৬.০৭ টকা
গুৱাহাটী৯২.৫ টকা১.১১ টকা৯৩.৬১ টকা

বিগত এসপ্তাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিগত ১৫ মে’ত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য ৩ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছিল ।

