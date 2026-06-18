ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈদেশিক নীতি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন?

ইৰাণ-আমেৰিকাৰ যুদ্ধবিৰতি চুক্তি সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছে কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈদেশিক নীতিকো সমালোচনা ।

File photo of Congress leader Jairam Ramesh
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈদেশিক নীতিক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কংগ্ৰেছৰ (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 18, 2026 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ইৰাণ আৰু আমেৰিকাই যুদ্ধবিৰতি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ কেইঘণ্টামানৰ পিছতে ভাৰতৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৈদেশিক নীতিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । কংগ্ৰেছে দাবী কৰে যে এই চুক্তিয়ে বিশ্বজুৰি পাকিস্তানৰ বৰ্ধিত প্ৰভাৱ প্ৰতিফলিত কৰে আৰু ভাৰতৰ কূটনৈতিক স্বাৰ্থৰ বাবে এক বিপৰ্যয়ক প্ৰতিফলিত কৰে ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানে স্বাক্ষৰ কৰা ১৪ দফীয়া বুজাবুজি চুক্তিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে চুক্তিখনক 'ইছলামাবাদ বুজাবুজি চুক্তি' বুলি কোৱাটোৱেই পাকিস্তানে নতুনকৈ পোৱা আঞ্চলিক স্থান আৰু বিশ্বজনীন প্ৰভাৱক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে ২০০৮ চনৰ মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত এসময়ত বিশ্ব মঞ্চত অকলশৰীয়া হৈ পৰা পাকিস্তান এতিয়া পশ্চিম এছিয়াৰ ভূ-ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তামূলক স্থাপত্যত গভীৰভাৱে নিহিত হৈ পৰিছে । তেওঁ দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বৈদেশিক নীতিৰ বিষয়বস্তু আৰু ধৰণ দুয়োটাৰে বাবে এয়া এক ভয়াৱহ বিপৰ্যয় । পাকিস্তান এতিয়া পশ্চিম এছিয়াৰ ভূ-ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা স্থাপত্যত আৰু অধিক গভীৰভাৱে নিহিত হৈ আছে যিয়ে ভাৰতৰ বাবে গুৰুতৰ আৰু ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ।

ৰমেশে কয় যে এই চুক্তিখন কাৰ্যকৰী হ'লে এক উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰে । অৱশ্যে যিকোনো এটা পক্ষই নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে ই "ভুল বুজাবুজিৰ স্মাৰকপত্ৰ"লৈও পৰিণত হ'ব পাৰে বুলি সকীয়াই দিয়ে আৰু লগতে কয় যে অহা ৬০ দিন গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।

কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে এই চুক্তিয়ে ইৰাণক যথেষ্ট লাভান্বিত কৰা যেন লাগে । তেওঁ লগতে কয় যে যুদ্ধৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত উপসাগৰীয় দেশসমূহে চুক্তিৰ দ্বাৰা নিজৰ আঞ্চলিক সম্পৰ্কৰ পুনৰ মূল্যায়ন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । জয়ৰাম ৰমেশে এই বুজাবুজি চুক্তিখনক ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ বাবে পৰাজয় বুলি অভিহিত কৰি কয় যে তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ক্ৰমান্বয়ে অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে ।

তেওঁ লিখিছে, "ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে এই বুজাবুজি চুক্তিখন নিশ্চিতভাৱে পৰাজয় । বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অকলশৰীয়া হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পেও তেওঁৰ প্ৰতি থকা ক্ষোভ আৰু হতাশাৰ ৰাজহুৱা প্ৰকাশ কৰিছে ।"

তদুপৰি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে ইজৰাইলৰ সৈতে ভাৰতৰ ঘনিষ্ঠ মিত্ৰতাই দেশখনৰ স্বাৰ্থৰ ক্ষতি কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, "কেৱল মোদীয়েহে পশ্চিম এছিলাৰ অঞ্চলটোত নেতান্যাহুৰ কাৰ্যকলাপক সমৰ্থন কৰি আছে ।

একে সময়তে ৰমেশে এই চুক্তিক আমেৰিকাৰ বাবে বিপৰ্যয় বুলি অভিহিত কৰি যুক্তি দি কয় যে সংঘাতৰ সময়ত ৱাশ্বিংটন আৰু ইজৰাইলে যি লক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱা নাই । তেওঁ কয় যে এই উন্নয়নে পুনৰবাৰ সামৰিক শক্তিৰ সীমাবদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰি তুলিছে ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্প সন্দৰ্ভত মোদী চৰকাৰৰ আচৰণকো সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে । তেওঁ ৱাশ্বিংটনৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ মনোভাৱক টেঙৰালি বুলি অভিহিত কৰি ই ভাৰতৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ বিৰোধী বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ৰমেশে কয় যে ট্ৰাম্পক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে মোদীয়ে কৰা অহৰহ প্ৰচেষ্টা-যাৰ শেহতীয়া প্ৰমাণ হৈছে যোৱা নিশা ট্ৰাম্প আৰু মোদীৰ মাজত হোৱা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বক্তব্য-লজ্জাজনক আৰু আচলতে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী ।

লগতে পঢ়ক :

মোদীৰ হৰমুজ বাৰ্তাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিৰ সংকেত

TAGGED:

ট্ৰাম্প মোদী মোডী
আমেৰিকা ইৰাণ যুদ্ধবিৰতি
কংগ্ৰেছ সমালোচনা
জয়ৰাম ৰমেশ
US IRAN PEACE DEAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.