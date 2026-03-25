ছোনিয়া গান্ধীক পুনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি
মঙলবাৰে সন্ধিয়া অসুস্থ অনুভৱ কৰাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
Published : March 25, 2026 at 7:18 AM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছ সংসদীয় পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ছোনিয়া গান্ধীক পুনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । কংগ্ৰেছৰ বৰ্ষীয়ান নেত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে অসুস্থ অনুভৱ কৰাত ততাতৈয়াকৈ দিল্লীৰ ছাৰ গংগাৰাম চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । এই বিষয়ে সদৰী কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ এক সূত্ৰই ।
দলটোৰ সূত্ৰটোৱে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, "মঙলবাৰে সন্ধিয়া অসুস্থ হোৱাত কংগ্ৰেছ সংসদীয় পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীক ছাৰ গংগা ৰাম চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।"
নাম প্ৰকাশ নকৰা সূত্ৰটোৱে পুনৰ কয়, "তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা ভাল । তেওঁৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে চিকিৎসকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।"
ইপিনে, মাতৃক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পিচতেই লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ অহাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি এই সূত্ৰটোৱে পুনৰ কয় যে ছোনিয়া গান্ধীৰ শাৰীৰিক অৱস্থা সুস্থিৰ হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই । বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ তাৰতম্য ঘটাত সাধাৰণ চৰ্দিৰ বাবে কংগ্ৰেছ সংসদীয় পাৰ্টীৰ অধ্যক্ষগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
অৱশ্য়ে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰা পৰ্যন্ত কংগ্ৰেছে ছোনিয়া গান্ধীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত কোনো বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই । এই পৰ্যন্ত চিকিৎসালয়খনেও বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ।
উল্লেখ্য় যে কেইদিনমান পূৰ্বেও ছোনিয়া গান্ধীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত ছাৰ গংগাৰাম হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । বৰ্ষীয়ান নেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বাস-প্ৰশ্বাসত কষ্ট অনুভৱ কৰাত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱাৰ পিচত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত কৰাত শীত আৰু প্ৰদূষণৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ব্ৰংকিয়ল এজমাত ভুগিছিল বুলি নিশ্চিত হৈছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ ৭ জুনত হিমাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ সময়তো অসুস্থ হৈ পৰিছিল ছোনিয়া গান্ধী ।
