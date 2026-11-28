৪০০ অতিক্ৰমত ব্যৰ্থ হোৱাত এতিয়া ৮০০ৰ বাবে সাজু হৈছে মোদী চৰকাৰ :খাৰ্গে
৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে বিৰোধীৰ ৰণনীতি ।
Published : November 28, 2026 at 6:13 PM IST
নতুন দিল্লীঃ কংগ্ৰেছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখন কোনো কাৰণতে সংসদৰ মজিয়াত গৃহীত হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে । ইয়াৰ বাবে বিৰোধী মিত্রজোঁটে একগোট হৈ যুঁজ দিবলৈ সংকল্পবদ্ধ হৈছে । কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই আজি এইদৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ।
সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখন নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাক নিজৰ পক্ষত ৰখাৰ আন এক প্ৰচেষ্টা বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ সভাপতি খাৰ্গেই কয় যে চৰকাৰৰ এই চেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী মিত্রজোঁটে একগোট হৈ যুঁজ দিব । সৰ্বশক্তিৰে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি সভাপতি খাৰ্গেই কয়, " বিজেপিৰ বিভাজনকাৰী, অসাংবিধানিক কাৰ্যসূচীক পৰাস্ত কৰিবলৈ বিৰোধী দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হৈছে ।"
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "All the leaders of our INDIA alliance have collectively determined that the constitutional amendment bill being introduced by the Modi government poses a grave threat to democracy. It is a threat because, in an attempt to dismantle democracy and consolidate absolute power, they are now aiming for '800 paar'. Previously, they had set a target of '400 paar' in the elections—a goal that has since fallen by the wayside. Now, by increasing the number of seats to 850, they seek to seize and retain power indefinitely..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
অহা ৩০ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনৰ পূৰ্বে প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট 'ইণ্ডিয়া'ই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । শনিবাৰে নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত বিৰোধী দলসমূহৰ নেতাসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পিছত খৰ্গেই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে ।
অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ক্ষমতাত থকাৰ অভিসন্ধি
বিৰোধীয়ে এই বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা যৌথ কৌশলৰ বিষয়ে অৱগত কৰি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কয় যে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সকলো নেতাই সামূহিকভাৱে চৰকাৰৰ অভিসন্ধিৰ বিৰুদ্ধে মাৰবান্ধি থিয় হ'বলৈ সাজু হৈছে । ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সকলো নেতাই মোদী চৰকাৰে উত্থাপন কৰি থকা সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কে গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভয়াৱহ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বুলি মন্তব্য কৰা বুলিও খাৰ্গেই কয় ।
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "They previously attempted to introduce this Bill, but it was rejected back in April. Since then, they have been systematically breaking apart political parties—the TMC, the NCP, and the Shiv Sena—to secure the necessary numbers. Now, sensing that they have the numbers—though it remains uncertain who might ultimately support them—they are bringing this Bill forward again. This poses a grave danger to the nation. Some people fail to grasp that an increase in the number of seats to 850 would cause immense harm to the nation and spell the end of democracy..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
খাৰ্গেই অভিযোগ কৰে যে গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰি সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা দখল কৰাৰ প্ৰয়াসত চৰকাৰে এতিয়া '৮০০ অতিক্ৰম' কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে । তেওঁ কয়, "আগতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত ৪০০ তকৈ অধিক আসনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যদিও সেই লক্ষ্যত এতিয়া বহু পিছত পৰি ৰ’ল । এতিয়া আসনৰ সংখ্যা ৮৫০ লৈ বৃদ্ধি কৰি তেওঁলোকে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে ক্ষমতা দখল কৰিব বিচাৰিছে ।"
অনুসূচিত জাতি-জনজাতি জনগোষ্ঠীক অন্যায়ৰ অভিযোগ
কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে এই বিধেয়কখনে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি (এছটি)ৰ স্বাৰ্থক সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰিছে । যিকোনো ৰাজ্যৰ অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনৰ সংখ্যা তেওঁলোকৰ জনসংখ্যাৰ সমানুপাতিক হ’ব লাগে যদিও প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীত অনুসূচিত জাতি আসন বৃদ্ধিৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই বুলিও খাৰ্গেই কয় ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰপেক্ষতাক লৈ প্ৰশ্ন
নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্ধাৰিত সীমা নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ তীব্ৰ আপত্তি প্ৰকাশ কৰি খাৰ্গে কয় যে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা ১০ কোটিৰো অধিক লোকৰ নাম আঁতৰোৱা আয়োগক দিয়া কাম বিৰোধীয়ে মানি ল’ব নোৱাৰে । মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত চলা এই কাৰ্য কোনো কাৰণতে মানি নলয় বুলিও কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে কয় ।
#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, Congress National President Mallikarjun Kharge says, "The same tainted Election Commission—which has removed over 10 crore people from the electoral rolls—is now being entrusted with the responsibility of delimitation. This is unacceptable to us. Look at Gyanesh Kumar; he stands in the dock, effectively as an accused. If the entire process is to be conducted under his leadership, it will inevitably be riddled with manipulation. They could designate any constituency as 'General' or 'Reserved' at their own whim. If they can issue directives from the CEC office to facilitate the theft of votes, there is no telling what they might do during the delimitation process... We have already witnessed how they handled delimitation in Assam and Jammu and Kashmir; those are clear examples. They alter the geographical or demographic composition of constituencies—converting 'General' seats into 'Reserved' ones if it suits them, or turning 'Reserved' seats into 'General' ones..."— ANI (@ANI) November 28, 2026
খাৰ্গে আশংকা প্ৰকাশ কৰে যে আয়োগে যিকোনো আসন ইচ্ছামতে সাধাৰণ বা সংৰক্ষিত ঘোষণা কৰিব পাৰে । অসম আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ অভিযোগ কৰে যে তাত আসনৰ ভৌগোলিক আৰু জনগাঁথনিগত গঠন ইয়াৰ সুবিধা অনুকূলে সলনি কৰা হৈছে ।
সংখ্যা সংগ্ৰহৰ বাবে বিৰোধী দল বিভাজন প্ৰণালীবদ্ধভাৱে টিএমচি, এনচিপি, শিৱসেনাৰ দৰে দলক বিভাজিত কৰি অহা বুলিও খাৰ্গেই কয় । এতিয়া সংখ্যাবল থকাৰ আভাস পোৱাৰ পিছত চৰকাৰে এই বিধেয়কখন পুনৰ উত্থাপন কৰা বুলিও খাৰ্গেই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
সভাৰ পটভূমি আৰু ৰাজনৈতিক সমীকৰণ
এই সংবাদমেলৰ পূৰ্বে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ বাসগৃহত 'ইণ্ডিয়া ব্লক'ৰ নেতাসকলৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । এই বৈঠকত ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰা, অভিষেক বেনাৰ্জী, কেচি ভেনুগোপাল, ডেৰেক অ’ব্ৰাইন, মনোজ ঝা, কপিল ছিবাল আৰু অৰবিন্দ সাৱন্ত উপস্থিত থাকে ।
এই বিধেয়কখনক লৈ বিৰোধী শিবিৰৰ ভিতৰতো মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হৈছে । তামিলনাডু নিৰ্বাচনৰ পিছত ডিএমকে আৰু শৰদ পাৱাৰৰ এন চি পি-এছ পিয়ে এই প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি সমৰ্থনৰ ইংগিত দিছে । এই দুটা দলৰ ৩০ জন সাংসদৰ সমৰ্থনত লোকসভাত এনডিএৰ সংখ্যা ৩৫০ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক:কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কক লৈ পি চিদাম্বৰমৰ আপত্তি
লোকসভাত ৫০% আসন বৃদ্ধিৰ অনুমোদন: সমষ্টিৰ সীমা পুনঃনিৰ্ধাৰণ বিধেয়কলৈ মুকলি সমৰ্থন ডিএমকেৰ