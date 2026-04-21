লোকসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিশেষাধিকাৰৰ জাননী কংগ্ৰেছ সাংসদৰ
মহিলাৰ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰা বিধেয়কখন লোকসভাত পৰাজয়ৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত বিধেয়কখনক লৈ বিৰোধীৰ বিৰোধিতাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিল ৷
Published : April 21, 2026 at 10:07 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছ সাংসদ কে চি বেণুগোপালে মঙলবাৰে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বিশেষাধিকাৰ জাননী দাখিল কৰি যোৱা সপ্তাহত দেশবাসীক দিয়া ভাষণত নিম্ন সদনৰ সাংসদসকলৰ বিৰুদ্ধে ‘অভিযোগ’ তুলি বিশেষাধিকাৰ ভংগ কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
বিৰলালৈ লিখা এখন পত্ৰত বেণুগোপালে কয়, ‘‘২০২৬ চনৰ ১৮ এপ্ৰিলত সম্প্ৰচাৰিত ভাষণৰ সময়ত লোকসভাৰ সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ বাবে লোকসভাত ব্যৱসায় আৰু কাৰ্যবিধিৰ নিয়ম ২২২ ৰ বিধানৰ অধীনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিশেষাধিকাৰৰ জাননী দিছো ।’’
১৮ এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনত দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছিল ৷ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধেয়কখন গৃহীত হ’বলৈ দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যদিও শাসকীয় বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে প্ৰয়োজনীয় সংখ্যা সংগ্ৰহ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ।
My senior colleague in the Lok Sabha, KC Venugopal, has issued a notice of question of privilege against the Prime Minister for his so-called address to the nation following the defeat of his nefarious designs in the Lok Sabha by something he did not expect—absolute Opposition… pic.twitter.com/ZbGDaphZiQ— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 21, 2026
মহিলাৰ সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰা বিধেয়কখন লোকসভাত পৰাজয়ৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত বিধেয়কখনক লৈ বিৰোধীৰ বিৰোধিতাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিল ৷
দেশবাসীক উদ্দেশ্যে দিয়া ২৯ মিনিটৰ ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিধেয়কখনক বাধা দিয়াৰ বাবে বিৰোধী দলসমূহক সমালোচনা কৰি বিৰোধী সদস্যসকলৰ ভোটদানৰ ধৰণ সম্পৰ্কে পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য কৰি ইয়াৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে ।
কংগ্ৰেছ সাংসদ বেণুগোপালে ইয়াক লৈ এনেদৰে কয়, ‘‘এই বিষয়টো পৰম গুৰুত্ব সহকাৰে চোৱা-চিতা কৰাৰ যোগ্য ৷ কিয়নো নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰা এজন নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিক প্ৰশ্ন কৰাটো কেৱল ব্যক্তিগত আক্ৰমণ নহয়, বৰং সংসদৰ কৰ্তৃত্ব আৰু ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰক প্ৰত্যক্ষভাৱে অপমান কৰিছে ৷’’
‘‘সংসদৰ পবিত্ৰতা আৰু ইয়াৰ সদস্যসকলক প্ৰদান কৰা সাংবিধানিক সুৰক্ষা ৰক্ষাৰ বাবে তাৎক্ষণিক আৰু নিৰ্ণায়ক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই আপোনালোকক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ক আহ্বান জনাইছো, যাতে এনে উলংঘাক আওকাণ কৰা নহয় বা পুনৰাবৃত্তিও নহয়’’ - তেওঁ কয় ৷
বেণুগোপালৰ এই পত্ৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কংগ্ৰেছৰ যোগাযোগ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তথাকথিত ৰাষ্ট্ৰৰ অৱস্থাৰ ভাষণৰ বিৰুদ্ধে লোকসভাৰ মোৰ জ্যেষ্ঠ সহকৰ্মী কে চি বেণুগোপালে বিশেষ সুবিধাৰ জাননী জাৰি কৰিছে । বিৰোধীৰ সম্পূৰ্ণ ঐক্য আৰু সংহতিৰ বাবে লোকসভাত তেওঁলোকৰ কুটিল পৰিকল্পনা বিফল হোৱাৰ পিছত এই জাননী দিয়া হৈছে, যিটো তেওঁলোকে আশা কৰা নাছিল ।’’
ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্বত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ সদায় ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ অগ্ৰাধিকাৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আহিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
জয়ৰাম ৰমেশে লগতে কয় যে এই ভাষণৰ সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত ৫৯ টা পৃথক পৃথক আক্ৰমণকে ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্লজ্জ বাক্যবাণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যকালত আন এক স্থায়ী দাগ পেলাইছে ।
মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষণ কাৰ্যকৰী কৰি লোকসভাৰ আসনৰ সংখ্যা ৮১৬ লৈ বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে উত্থাপন কৰা সংবিধান(১৩১ সংশোধনী) বিধেয়কখন যোৱা শুকুৰবাৰে নিম্ন সদনত প্ৰত্যাখ্যান কৰা হয় ।
