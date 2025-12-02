সঞ্চাৰ সাথী এপক লৈ কংগ্ৰেছৰ আপত্তি, ৰাজ্যসভাত স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱ
কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে ২৬৭ নং নিয়মৰ অধীনত আলোচনাৰ দাবী জনায়, য’ত বিষয়টো ল’বলৈ বাকী সকলো কাম কাজ একাষৰীয়া কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
Published : December 2, 2025 at 12:23 PM IST
নতুন দিল্লী : নতুন মোবাইল হেণ্ডছেটত সঞ্চাৰ সাথী এপটো প্ৰি-ইনষ্টল কৰাৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজ স্থগিত ৰখাৰ প্ৰস্তাৱৰ জাননী দাখিল কৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে ৷
নতুন মোবাইল হেণ্ডছেটত সঞ্চাৰ সাথী এপটো প্ৰি-ইনষ্টল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দূৰসংযোগ বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক অসাংবিধানিক বুলি সমালোচনা কৰি কংগ্ৰেছে তৎকালীনভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে ৷ সাংসদগৰাকীয়ে ২৬৭ নং নিয়মৰ অধীনত আলোচনা বিচাৰিছে, য’ত বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ বাকী সকলো কাম কাজ স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷
স্থগিত ৰখাৰ জাননীত দলৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত নিশ্চিত কৰা জীৱন আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ৷ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা আৰু আমদানিকাৰকসকলক ‘সঞ্চাৰ সাথী’ এপ্লিকেচনটো ডিলিট কৰিব নোৱৰাকৈ প্ৰি-লোড কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া দূৰসংযোগ বিভাগৰ চক্ৰান্তমূলক বিজ্ঞপ্তিটোৱে এই মৌলিক অধিকাৰৰ গুৰুতৰ অপমান কৰিছে ৷"
চৌধুৰীয়ে তেওঁৰ জাননীত কয় যে এনে আদেশৰ ফলত ব্যাপক চোৰাংচোৱাগিৰিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে আৰু সংসদৰ প্ৰয়োজনীয় নিৰাপত্তা বা তদাৰকী অবিহনে নাগৰিকৰ প্ৰতিটো কাৰ্য, কথা-বতৰা, সিদ্ধান্তৰ ওপৰত অহৰহ নিৰীক্ষণ হোৱাৰ বিপদ হ’ব পাৰে ৷ সেয়েহে মই সদনত সকলো কাম কাজ স্থগিত ৰখাৰ দাবী জনাইছো যাতে আমাৰ নাগৰিকৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাক প্ৰভাৱিত কৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো তৎকালীনভাৱে আলোচনা কৰিব পৰা যায় ৷
কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি ভেনুগোপালে সোমবাৰে কয় যে গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ ৷
"বিগ ব্ৰাদাৰে আমাৰ ওপৰত চকু ৰাখিব নোৱাৰে ৷ দূৰসংযোগ বিভাগৰ এই নিৰ্দেশনা সম্পূৰ্ণ অসাংবিধানিক ৷ গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত নিশ্চিত জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ এক অপৰিহাৰ্য অংশ ৷ আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰা এটা প্ৰি-লোড কৰা চৰকাৰী এপ প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক নিৰীক্ষণৰ বাবে এক ভয়ংকৰ আহিলা ৷" এক্সত এটা পোষ্টত ভেনুগোপালে কয় যে এইটোৱেই প্ৰতিজন নাগৰিকৰ প্ৰতিটো কাৰ্য, কথোপকথন, সিদ্ধান্ত নিৰীক্ষণ কৰাৰ উপায় ৷
দূৰসংযোগ বিভাগৰ নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতত ব্যৱহাৰৰ বাবে উদ্দেশ্য কৰা মোবাইল হেণ্ডছেটৰ সকলো নিৰ্মাতা আৰু আমদানিকাৰকে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ ১২০ দিনৰ ভিতৰত দূৰসংযোগ বিভাগত কম্প্লাইয়েন্স ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব ৷
এই নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলাত ব্যৰ্থ হ’লে দূৰসংযোগ আইন, ২০২৩, টেলিকম চাইবাৰ সুৰক্ষা নিয়ম, ২০২৪ (সংশোধিত), আৰু অন্যান্য প্ৰযোজ্য আইনসমূহৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ৷ নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই নিৰ্দেশনাসমূহ তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু DoT দ্বাৰা সংশোধন বা বাতিল নকৰালৈকে প্ৰযোজ্য থাকিব ৷