'বন্দে মাতৰম’ক প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ কৃতিত্ব কংগ্ৰেছ দলৰহে: লোকসভাত উদাত্ত কণ্ঠ গৌৰৱ গগৈৰ

'বন্দে মাতৰম’ক প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ কৃতিত্ব কংগ্ৰেছ দলৰহে: লোকসভাত উদাত্ত কণ্ঠ গৌৰৱ গগৈৰ
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ পিছতেই লোকসভাত গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষুৰধাৰ প্ৰত্যুত্তৰ । ''ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছেই বন্দে মাতৰমক দিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ মৰ্যাদা ৷''
Published : December 8, 2025 at 11:30 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বৰ্তমানৰ শাসনত থকা বিজেপিৰ অৰিহণা কি আছিল আৰু ব্ৰিটিছক ভাৰত ত্যাগ কৰিবৰ বাবে আৰএছএছ-বিজেপিয়ে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল ? এইদৰে সোমবাৰে লোকসভাৰ মজিয়াত বিজেপি আৰু আৰএছএচৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ।
গৌৰৱ গগৈয়ে সোমবাৰে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ১৫০ সংখ্যক বাৰ্ষিকী উপলক্ষে লোকসভাত নিজৰ ভাষণত শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি দলে ৰজাৰ দৰে কেৱল শাসন কৰি জনতাক কেনেদৰে 'ত্ৰাহি মধূসূদন’ দেখুৱাইছে বুলি সমালোচনাত মুখৰ হৈ পৰে ।
তেওঁ নিজৰ ভাষণত ১৮৫৭ চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ বিফলতাৰ পাছত ইংৰাজ শাসক অধিক নিষ্ঠুৰ হৈ পৰা সেই ঐতিহাসিক সময়ৰ কথা উল্লেখ কৰে । এনে পৰিস্থিতিত কিদৰে ১৮৭২ চনত বংকিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়ে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ প্ৰথম দুটা পংক্তি ৰচনা কৰে আৰু সেই দুটি পংক্তি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হিচাপে গোৱা হয় । কিদৰে গীতটো ব্ৰিটিছৰ সাম্ৰাজ্যবাদী অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে কৃষক, যুৱক আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰে—সেই কথা উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
- বৃটিছৰ বংগ বিভাজনৰ সময়ত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ ভূমিকা :
সদনৰ মজিয়াত নিজৰ ভাষণত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ''১৯০৫ চনত লৰ্ড কাৰ্জনে বংগ বিভাজনৰ ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ‘বন্দে মাতৰম’ জন-আন্দোলনৰ এক সেৱালৈ ৰূপান্তৰিত হয় ।''
অৰবিন্দ ঘোষৰ ‘বন্দে মাতৰম’ আৰু ‘যুগান্তৰ’ৰ দৰে আলোচনীয়ে এই গীতটোক ৰাষ্ট্ৰীয় চেতনাৰ এক প্ৰতীক কৰি তোলাৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে । তেওঁ আৰু কয় যে প্ৰচাৰ-পত্ৰ, প্ৰকাশন, অনুবাদ আৰু গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ সহায়ত ‘বন্দে মাতৰম’ পঞ্জাব, মহাৰাষ্ট্ৰ, চেন্নাই, কৰ্ণাটক, তেলেংগানাসহ সমগ্ৰ ভাৰতৰ চুকে-কোণে প্ৰসাৰিত হয় । ক্ষুদিৰাম বসু আৰু অন্যান্য বিপ্লৱীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছে ৰুজু কৰা গোচৰৰ সময়ত ‘বন্দে মাতৰম’ৰ সুৰ আৰু ধ্বনিয়ে বৃটিছৰাজৰ অন্তৰাত্মাত ভয়ৰ সঞ্চাৰ কৰিছিল ।
ভাষণত গগৈয়ে কয় যে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ জনপ্ৰিয়তা সৰ্বপ্ৰথমে বংগৰ ছাত্ৰসমাজত বিস্তাৰ লাভ কৰে । তাৰ পাছত সৰ্বত্ৰে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিয়পি পৰে । ১৯০৭ চনত যেতিয়া ভাৰতীয় ত্ৰিৰংগা প্ৰথমবাৰৰ বাবে উন্মোচন কৰা হৈছিল, তেতিয়া ত্ৰিৰংগাতো ‘বন্দে মাতৰম’ শব্দটিৰ উল্লেখ আছিল ।
- বন্দে মাতৰমক প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ কৃতিত্ব কংগ্ৰেছ দলৰহে :
গগৈয়ে সদনত এই কথাও উল্লেখ কৰে যে ‘বন্দে মাতৰম’ক প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ কৃতিত্ব কংগ্ৰেছ দলৰহে । ১৮৯৬ চনৰ কলকাতা অধিৱেশনত স্বয়ং কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে মধুৰ কণ্ঠেৰে ইয়াক পৰিৱেশন কৰিছিল ।
পাছত ১৯০৫ চনত বাৰাণসীৰ অধিৱেশনত ‘বন্দে মাতৰম’ক ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় । সেই সময়ত গীতৰ শাৰীত উল্লেখ থকা বংগ-কেন্দ্ৰিক "সাত কোটি"ক "ত্ৰিশ কোটি"লৈ পৰিৱৰ্তন কৰি ইয়াক গোটেই ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।
- অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ ভাষণত নেহৰুৰ নাম ১৪ বাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ নাম ৫০ বাৰ :
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তৃতাত ইতিহাসক পুনৰ্লিখন কৰাৰ এক প্ৰয়াসৰ অভিযোগ গৌৰৱ গগৈৰ । সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি গগৈয়ে অভিযোগ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তৃতাত ইতিহাসক পুনৰ্লিখন কৰাৰ এক প্ৰয়াস দেখা গৈছে আৰু আলোচনাক ৰাজনৈতিক ৰং দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে ।
তেওঁ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোনো বিষয়ক লৈ ভাষণ প্ৰদান কৰিলেই নেহৰু আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ নাম অহেতুকভাৱে বাৰে বাৰে টানি আনে । বিভিন্ন ভাষণৰ উদাহৰণ দি গগৈয়ে কয় যে এই প্ৰৱণতাই যেন ঐতিহাসিক তথ্যক অস্পষ্ট কৰাৰহে চেষ্টা কৰিছে ।
''অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বিতৰ্কক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নেহৰুৰ নাম কিমানবাৰ লৈছে সেয়া আপোনালোকে শুনিব বিচাৰেনে ? তেওঁ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ ভাষণত নেহৰুৰ নাম ১৪ বাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ নাম ৫০ বাৰ লৈছে । সংবিধানৰ ৭৫ সংখ্যক বাৰ্ষিকীৰ ভাষণত নেহৰুৰ নাম ১০ বাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ নাম ২৬ বাৰ লৈছে । ২০২২ চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণৰ সময়ত মোদীয়ে নেহৰুৰ নাম লৈছিল ১৫ বাৰ আৰু ২০২০ চনত লৈছিল ২০ বাৰ ।’’ গগৈয়ে কয় ।
- মুছলিম লীগৰ ‘বন্দে মাতৰম’ বৰ্জনৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতি কৰিছিল কংগ্ৰেছে :
তেওঁ ইয়াকো স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ১৯৩৭ চনত মুছলিম লীগে ‘বন্দে মাতৰম’ক বৰ্জন কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ সৈতে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও একমত নাছিল । স্বয়ং মৌলানা আবুল কালাম আজাদে কৈছিল যে তেওঁ ‘বন্দে মাতৰম’ক বাধা দিয়াৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই । গগৈয়ে মতপোষণ কৰে যে এয়াই মুছলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা আৰু কংগ্ৰেছৰ চিন্তাধাৰাৰ মাজৰ মৌলিক পাৰ্থক্য ।
গগৈয়ে কয়, ''কংগ্ৰেছৰ ৱৰ্কিং কমিটীৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে যেতিয়াই কংগ্ৰেছৰ বৈঠক বা সভা আদি অনুষ্ঠিত হ’ব তেতিয়াই আৰম্ভণিতে বন্দে মাতৰমৰ প্ৰথম দুটা পংক্তি গোৱা হ’ব । এই সিদ্ধান্তৰ মুছলিম লীগে বিৰোধিতা কৰিছিল । হিন্দু মহাসভায়ো ইয়াক লৈ আলোচনা কৰিছিল । মুছলিম লীগ আৰু হিন্দু মহাসভা দুয়োটা সংগঠনে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছিল ।”
লগতে, যেতিয়া ‘বন্দে মাতৰম’ৰ মূল লক্ষ্য, অৰ্থাৎ ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ, গোটেই দেশতে তুংগত আছিল সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাজনৈতিক পূৰ্বসুৰীসকলে কিয় ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বুলিও প্ৰশ্ন কৰে গগৈয়ে ।
ইয়াৰ উপৰিও, গগৈয়ে কয় যে ১৯৫০ চনত সংবিধান সভাই মুছলিম লীগৰ এসময়ৰ আপত্তিক প্ৰত্যাখ্যান কৰি ‘বন্দে মাতৰম’ক ৰাষ্ট্ৰীয় গীতৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু ‘জনগণ মন’ক ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় । এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰত বংগৰ সাংস্কৃতিক প্ৰৱাহ আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰেৰণাৰ পৰা কংগ্ৰেছে আহৰণ কৰা দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনা জড়িত আছিল বুলিও তেওঁ কয় ।
- ৰবীন্দ্ৰনাথৰ 'সোণাৰ বাংলা' গোৱা শুনিলেই বাংলাদেশী বুলি ধৰি লয় বিজেপিয়ে :
অসমৰ বৰাক উপত্যকাত ৰবীন্দ্ৰনাথৰ সোণাৰ বাংলা পৰিৱেশনক লৈ বিজেপিয়ে কৰা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভতো বিজেপিক সদনৰ মজিয়াত সমালোচনা কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । বিজেপি দলে বংকিম চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় আৰু ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ চিন্তা-আদৰ্শক আজিলৈকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিলে বুলি কৈ বিজেপি দলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয় ।
তেওঁ কয়, ''আপোনালোকো ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰক বুজিয়েই নাপায় । আপোনালোকে সকলোকে বাংলাদেশী সজাই দিয়ে । ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰে ১৯০৫ চনত সোণাৰ বাংলা লিখিছিল । আপোনালোকে ইতিহাস নাজানেই । আপোনালোকে ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ ইতিহাস পঢ়াই নাই । আপোনালোকে কোনোৱে সোণাৰ বাংলা গোৱা শুনিলেই বাংলাদেশী বুলি ধৰি লয় ।”
- দেশত আজি বায়ুমণ্ডল, মুদ্ৰা, সীমান্ত একোৱেই সুৰক্ষিত নহয় :
গগৈয়ে নিজৰ ভাষণত দেশৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ সৈতে ‘বন্দে মাতৰম’ৰ মূল আদৰ্শক সংযোগ কৰি এক ব্যাখা আগৱঢ়ায় । নিজৰ ভাষণত গৌৰৱ গগৈয়ে দেশৰ সীমা-সুৰক্ষাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
পহালগামৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ পিছত পাকিস্তানৰ ফিল্ড মাৰ্শ্বালৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে সঘন উঠা-বহাৰ উল্লেখ কৰি গগৈয়ে কয়, “আজিকালি পাকিস্তান-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক নিবিড় হোৱাৰ বিষয়টোক লৈ বিশ্বমঞ্চত আলোচনা চলি আছে, কিন্তু এই বিষয়ে চৰকাৰে কোনো মন্তব্যই নকৰে ।”
লগতে, ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ বিষয়টোও গগৈয়ে সদনত তুলি ধৰে । তেওঁ কয়, “আজি ভাৰতীয় মুদ্ৰাৰ মূল্য ১০০ৰ ওচৰ চাপি গৈছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এদিন নিজেই কৈছিল যে মুদ্ৰা শক্তিশালী নহ’লে নাগৰিকৰ জীৱন কষ্টকৰ হয় । আজি সেই অৱস্থা বাস্তৱ হৈ পৰিছে ।”