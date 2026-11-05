যৌন নিৰ্যাতন গোচৰত মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ-অধ্যাপক বিমল অকোইজামলৈ আদালতৰ সকাহ
মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ বিমল অকোইজামে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত সকাহ আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ওপৰত অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ বিচাৰি আদালতৰ কাষ চাপে ।
Published : November 5, 2026 at 2:18 PM IST
নতুন দিল্লী : মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা অধ্যাপক বিমল অকোইজামক যৌন নিৰ্যাতন গোচৰত দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ সাময়িক সকাহ । বিশেষ ন্যায়াধীশ দিগ্বিনয় সিঙে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ যিকোনো কঠোৰ বা প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।
আদালতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰে তেন্তে সেই কাৰ্য হাতত লোৱাৰ ৭ দিন পূৰ্বে তেওঁক আগতীয়াকৈ লিখিত জাননী দিব লাগিব ।
আদালতে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে অকোইজামৰ পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ডত কোনো অপৰাধৰ ঘটনা নাই আৰু তেওঁ তদন্তত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ উপৰি ন্যায়ালয়ে কয় যে তদন্ত এতিয়াও চলি আছে আৰু ভুক্তভোগীসকলৰ ভাষ্য এতিয়াও লিপিবদ্ধ কৰিব পৰা হোৱা নাই । কাৰণ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ নাম আৰু সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ।
Rouse Avenue Court disposed of anticipatory bail plea of Manipur MP and JNU professor Angomcha Bimol Akoijam after Delhi Police said that it is not contemplating his immediate arrest. Police said in its fresh reply that if any new developments necessitates his arrest then a seven days notice will be given to him. Akoijam had approached the Delhi court for Anticipatory bail in a sexual harassment case. 11 Girl students have levelled allegations against him. An FIR has been registered at Vasant Kunj North Police station and the matter is under investigation. The court said that he will be given physical notice and will provide the names of two of his known persons. It is also said that If he doesn't co-operate in the investigation. Otherwise the investigation officer will be at liberty to approach the court.— ANI (@ANI) November 5, 2026
আদালতে লগতে উল্লেখ কৰে যে যদি আবেদনকাৰীয়ে তদন্তত সহযোগিতা নকৰে, তেন্তে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ লাভৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰিব ।
শুনানিৰ সময়ত অকোইজামৰ অধিবক্তাই আদালতক জনায় যে তেওঁ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । আনহাতে, দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয় যে অভিযোগকাৰীসকলৰ বিশেষ তথ্য লাভ কৰিবলৈ জেএনইউ প্ৰশাসনলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে । কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক সোধা-পোছা কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে ৩ নৱেম্বৰত আদালতে অকোইজামক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল ।
অকোইজামে অভিযোগ কৰে যে তেওঁক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আইনী প্ৰক্ৰিয়াসমূহ যথোচিতভাৱে পালন কৰা হোৱা নাই । উল্লেখ্য যে জেএনইউ প্ৰশাসনে তেওঁক ৯ অক্টোবৰত বৰ্খাস্ত কৰিছিল যদিও ২ নৱেম্বৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ বৰ্খাস্তকৰণৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে ।
আনহাতে, ৯ অক্টোবৰত তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰাৰ ঠিক পিছতে ১২ অক্টোবৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ ৰুজু কৰিছিল । চলিত বৰ্ষৰ মে' মাহত প্ৰায় ১১ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই এই সমগ্ৰ ঘটনাৱলী আৰম্ভ হয় ।
উল্লেখ্য যে অকোইজাম জেএনইউৰ স্কুল অব ছচিয়েল ছায়েন্সছৰ 'চেণ্টাৰ ফৰ দ্য ষ্টাডী অব ছচিয়েল ছিষ্টেমছ'ৰ অধ্যাপক আছিল । কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছত জেএনইউৰ আভ্যন্তৰীণ সমিতিয়ে এই বিষয়টোৰ তদন্ত কৰে । তদন্তৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত সমিতিখনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । ইয়াৰ পিছত জেএনইউ কৰ্তৃপক্ষই অকোইজামক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰে ।
আনহাতে, অকোইজামে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত সকলো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত বুলি অভিহিত কৰি ইয়াত আইনী তথা প্ৰক্ৰিয়াগত ত্ৰুটি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।