ETV Bharat / bharat

যৌন নিৰ্যাতন গোচৰত মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ-অধ্যাপক বিমল অকোইজামলৈ আদালতৰ সকাহ

মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ বিমল অকোইজামে যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত সকাহ আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ওপৰত অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ বিচাৰি আদালতৰ কাষ চাপে ।

JNU PROFESSOR BIMOL AKOIJAM
দিল্লীস্থিত এখন আদালতৰ ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2026 at 2:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা অধ্যাপক বিমল অকোইজামক যৌন নিৰ্যাতন গোচৰত দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতৰ সাময়িক সকাহ । বিশেষ ন্যায়াধীশ দিগ্বিনয় সিঙে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ যিকোনো কঠোৰ বা প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।

আদালতে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদি দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰে তেন্তে সেই কাৰ্য হাতত লোৱাৰ ৭ দিন পূৰ্বে তেওঁক আগতীয়াকৈ লিখিত জাননী দিব লাগিব ।

আদালতে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে অকোইজামৰ পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ডত কোনো অপৰাধৰ ঘটনা নাই আৰু তেওঁ তদন্তত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ উপৰি ন্যায়ালয়ে কয় যে তদন্ত এতিয়াও চলি আছে আৰু ভুক্তভোগীসকলৰ ভাষ্য এতিয়াও লিপিবদ্ধ কৰিব পৰা হোৱা নাই । কাৰণ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ নাম আৰু সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰা নাই ।

আদালতে লগতে উল্লেখ কৰে যে যদি আবেদনকাৰীয়ে তদন্তত সহযোগিতা নকৰে, তেন্তে প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশ লাভৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে আদালতৰ কাষ চাপিব পাৰিব ।

শুনানিৰ সময়ত অকোইজামৰ অধিবক্তাই আদালতক জনায় যে তেওঁ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । আনহাতে, দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয় যে অভিযোগকাৰীসকলৰ বিশেষ তথ্য লাভ কৰিবলৈ জেএনইউ প্ৰশাসনলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে । কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক সোধা-পোছা কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে ৩ নৱেম্বৰত আদালতে অকোইজামক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল ।

অকোইজামে অভিযোগ কৰে যে তেওঁক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আইনী প্ৰক্ৰিয়াসমূহ যথোচিতভাৱে পালন কৰা হোৱা নাই । উল্লেখ্য যে জেএনইউ প্ৰশাসনে তেওঁক ৯ অক্টোবৰত বৰ্খাস্ত কৰিছিল যদিও ২ নৱেম্বৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ বৰ্খাস্তকৰণৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে ।

আনহাতে, ৯ অক্টোবৰত তেওঁক বৰ্খাস্ত কৰাৰ ঠিক পিছতে ১২ অক্টোবৰত দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ ৰুজু কৰিছিল । চলিত বৰ্ষৰ মে' মাহত প্ৰায় ১১ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতেই এই সমগ্ৰ ঘটনাৱলী আৰম্ভ হয় ।

উল্লেখ্য যে অকোইজাম জেএনইউৰ স্কুল অব ছচিয়েল ছায়েন্সছৰ 'চেণ্টাৰ ফৰ দ্য ষ্টাডী অব ছচিয়েল ছিষ্টেমছ'ৰ অধ্যাপক আছিল । কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছত জেএনইউৰ আভ্যন্তৰীণ সমিতিয়ে এই বিষয়টোৰ তদন্ত কৰে । তদন্তৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত সমিতিখনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । ইয়াৰ পিছত জেএনইউ কৰ্তৃপক্ষই অকোইজামক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰে ।

আনহাতে, অকোইজামে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত সকলো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে । তেওঁ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত বুলি অভিহিত কৰি ইয়াত আইনী তথা প্ৰক্ৰিয়াগত ত্ৰুটি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :ধৰ্ষণ, শিশু নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত ৮৫০ খনলৈ বৃদ্ধিত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ
লগতে পঢ়ক :ৰবৰ খেতিৰ প্ৰসাৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে অৰুণাচলৰ ওজিং আজেকলৈ ’লণ্ডন বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছ’ৰ স্বীকৃতি

TAGGED:

JNU PROFESSOR BIMOL AKOIJAM
AKOIJAM SEXUAL HARASSMENT CASE
MANIPUR CONGRESS MP BIMOL AKOIJAM
জেএনইউ অধ্যাপক বিমল অকোইজাম
বিমল অকোইজাম যৌন নিৰ্যাতন গোচৰ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.