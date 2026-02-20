কংগ্ৰেছে সীমান্ত মুকলি কৰি থৈ যোৱা বাবে অসমত অনুপ্ৰৱেশ হৈছে : অমিত শ্বাহ
কাছাৰ জিলাৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভিভিপিৰ শুভাৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা ।
নাথানপুৰ (অসম): দেশৰ সীমান্ত মুকলি কৰি থৈ যোৱা বুলি কংগ্ৰেছকেই দোষাৰোপ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । সেইবাবে অসমত অনুপ্ৰৱেশ হোৱা বুলি উল্লখ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে এই সমস্য়া সমাধান কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৃঢ়ভাৱে সমস্য়া সমধানৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি কয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ।
অসমৰ কাছাৰ জিলাত এক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি অভিযোগ কৰে যে কংগ্ৰেছে ৰাজ্যত শাসন কালত কোনো উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা নাছিল । গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয়, "এতিয়া দৈনিক ১৪ কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, যিটো দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ । "
তেওঁ কাছাৰ জিলাৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজছ প্ৰগ্ৰেম (ভিভিপি)ৰ শুভাৰম্ভ কৰে । এই ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজছ প্ৰগ্ৰেমে দেশৰ ১৫খন ৰাজ্য আৰু ২ খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সামৰি ল’ব ।
গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে কয় যে দেশৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ উন্নয়ন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰ আৰু এই কাৰ্যসূচী 'এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ দিশত এক পদক্ষেপ' । সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ পৰা প্ৰব্ৰজন বন্ধ কৰাৰ লগতে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমাৰেখাৰে অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰিবলৈ এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছে বুলি কয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৬,৯০০ কোটি টকাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভিভিপিয়ে সমগ্ৰ দেশৰ ১,৯৫৪খন গাঁও সামৰি ল’ব । বিগত ১০ বছৰত বিজেপিয়ে অসমৰ উন্নয়ন নিশ্চিত কৰা বুলি উল্লেখ কৰি গৃহমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আগন্তুক পাঁচ বছৰত ৰাজ্যখনক বানমুক্ত কৰা হ'ব । "