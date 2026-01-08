স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সামান্য উন্নত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ

স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সামান্য উন্নত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ
শীঘ্ৰে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ’ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰীগৰাকীক ।
Published : January 8, 2026 at 8:13 PM IST
নতুন দিল্লী: কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ছোনিয়া গান্ধীৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত সুখবৰ । দিল্লীৰ ছাৰ গংগাৰাম হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ ডাঃ অজয় স্বৰূপে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ বুলি সদৰী কৰে । ডাঃ অজয় স্বৰূপে কয় যে, ছোনিয়া গান্ধীয়ে চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে ।
সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১০ বজাত ছোনিয়া গান্ধীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত ছাৰ গংগাৰাম হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । বৰ্ষীয়ান নেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বাস-প্ৰশ্বাসত কষ্ট অনুভৱ কৰিছিল ৷ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত দেখা গ’ল যে শীত আৰু প্ৰদূষণৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ব্ৰংকিয়ল এজমাত ভূগিছিল ৷
Congress parliamentary party chairperson Sonia Gandhi, who was admitted to Sir Ganga Ram Hospital on Monday night, is stable. She is responding to treatment and recovering: Dr Ajay Swaroop, Chairman, Sir Ganga Ram Hospital— ANI (@ANI) January 8, 2026
(file pic) pic.twitter.com/dyIpj3ipaB
সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে তেওঁক অধিক পৰ্যবেক্ষণ আৰু চিকিৎসাৰ বাবে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । তেওঁক এণ্টিবায়’টিক আৰু অন্যান্য সহায়ক ঔষধ দিয়া হৈছে ৷ যাৰ বাবে ক্ৰমাৎ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ উন্নতি হৈছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ । তেওঁক পৰৱৰ্তী এদিন বা দুদিনৰ পিছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
‘‘সোমবাৰে নিশা ছাৰ গংগাৰাম হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱা কংগ্ৰেছৰ সংসদীয় দলৰ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ । তেওঁ চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে আৰু সুস্থ হৈ উঠিছে’’ - এনেদৰে কয় ছাৰ গংগাৰাম হাস্পতালৰ চিকিৎসক অজয় স্বৰূপে ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ ৭ জুনত হিমাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত অসুস্থ হৈ পৰিছিল ৭৯ বছৰীয়া ছোনিয়া গান্ধী । সেই সময়ত তেওঁ আছিল ছিমলাত । সেই সময়ত তেওঁক ছিমলাৰ এখন স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নতুন দিল্লীৰ ছাৰ গংগাৰাম হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীক ।
উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও ছোনিয়া গান্ধীক ছাৰ গংগাৰাম হাস্পতাললৈ নিয়মমাফিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে অনা হৈছিল ।
