মানহানি গোচৰ : চুলতানপুৰ আদালতত হাজিৰ ৰাহুল গান্ধী
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগত ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাষ্য প্ৰদানৰ বাবে আদালতত হাজিৰ হয় ।
Published : February 20, 2026 at 2:46 PM IST
চুলতানপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ এক গোচৰত বৃহস্পতিবাৰে চুলতানপুৰ আদালতত হাজিৰ হয় কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী । ভাষ্য প্ৰদানৰ বাবে আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ লগে লগে আদালতৰ বাহিৰত বহু সংখ্যক কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মীয়ে ভিৰ কৰে । আদালত চৌহদৰ বাহিৰতো বহু কৰ্মী সমবেত হয় ।
ইফালে ৰাহুল গান্ধীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছিল আৰক্ষী বাহিনী । নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰা হয় । ডগ স্কোৱাডৰ দলেও আদালত চৌহদ তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে । ইফালে ৰাহুল গান্ধীয়ে আদালতত প্ৰৱেশ কৰি নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰে । তেওঁৰ লগত কেইবাগৰাকী অধিবক্তাও উপস্থিত থাকে ।
উল্লেখ্য যে কৰ্ণাটকত এখন সংবাদমেলৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে তেতিয়াৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত বিজেপি নেতা তথা সমবায় বেংকৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা চুলতানপুৰৰ কোটৱালী দেহাট আৰক্ষী থানাৰ হনুমানগঞ্জৰ বাসিন্দা বিজয় মিশ্ৰই চুলতানপুৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ।
প্ৰায় ৫ বছৰ ধৰি আদালতৰ শুনানি অব্যাহত আছে । ২০২৩ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত আদালতত হাজিৰ নোহোৱাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে ৱাৰেণ্ট জাৰি কৰা হৈছিল । পিছত ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আত্মসমৰ্পণ কৰি ২৫ হাজাৰ টকাকৈ দুজনৰ আমানতত জামিন লাভ কৰে । ২০২৪ চনৰ ২৬ জুলাইত ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ পূৰ্বৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰি নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰি গোচৰটোক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
