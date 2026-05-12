NEET-UG 2026ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ৰহস্য কি, চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছ নেতা খাৰ্গেৰ
By ANI
Published : May 12, 2026 at 10:34 PM IST
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ‘ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা’ (NEET- UG 2026) বাতিল কৰা বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা (এনটিএ)ই ঘোষণা কৰাৰ পাছতে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ইতিপূৰ্বে হৈ যোৱা পৰীক্ষাত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছতে সংস্থাটোৱে তৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চিবিআইক অনিয়মৰ তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (NEET- UG 2026) বাতিলৰ সন্দৰ্ভত শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে ৰাজনৈতিক মহলতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ NEET-UG 2026 বাতিলৰ সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে মঙলবাৰে কয়,“ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰিছে চৰকাৰে ৷ ভিন্ন পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত বাৰে বাৰে ফাদিল হৈছে ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ কিয় ল'ৰা ধেমালি চৰকাৰৰ ? মই বুজি নাপাওঁ কিয় চৰকাৰে এই বিষয়ত গুৰুত্ব নিদিয়ে ? বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশ, ইউপি আৰু বিহাৰত এনেকুৱা হৈছে । দেশৰ আন ক'তো এনেকুৱা নহয় । তাৰ মানে ইয়াত কিবা এটা ৰহস্য আছে ৷ এনেকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰিছে । প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰা সকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (NEET- UG 2026) পৰীক্ষাত সংঘটিত হোৱা অনিয়মৰ বাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা পোৱা লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ চিবিআয়ে তদন্তৰ আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইফালে বিএনএছৰ অধীনত ষড়যন্ত্ৰ, নকল, চুৰি আৰু প্ৰমাণ ধ্বংস, দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইন আৰু ৰাজহুৱা পৰীক্ষা অন্যায় উপায় প্ৰতিৰোধ আইন ২০২৪ৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ৩ মে’ত দেশৰ ৫৫১খন চহৰত ৫৪০০ৰো অধিক কেন্দ্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল, য'ত প্ৰায় ২২.৭৯ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।
