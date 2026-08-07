ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ ভূখণ্ডত চীনা সেনাই নিৰ্মাণ কৰিছে অস্থায়ী শিবিৰ, দাবী কংগ্ৰেছ নেতাৰ

চীনৰ সেনাৰ বাবে আতংকিত হৈছে সীমান্ত থকা ভাৰতীয়- এই দাবী অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ ৷ প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন...

CONGRESS LEADER BOSIRAM SIRAM
ভাৰতৰ ভূখণ্ডত চীনা সেনাই নিৰ্মাণ কৰিছে অস্থায়ী শিবিৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : চীনৰ পিপলছ লিবাৰেশ্ব'ন আৰ্মিয়ে ভাৰতীয় ভূখণ্ডত অনুপ্ৰৱেশ কৰা বুলি অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি সোৱণশিৰিৰ টাক্সিং-লিমেকিং অঞ্চলত চীনা সৈন্যই ভাৰতত অনুপ্ৰৱেশৰ কাৰ বুলি সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হৈছে ৷ কিন্তু সামাজিক মাধ্যমত হোৱা চৰ্চাৰ কোনো নিশ্চয়তা প্ৰকাশ কৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, সেনা অথবা জিলা প্ৰশাসনে ৷

আনহাতে দুদিনৰ ভিতৰত নাচোৰ পৰা লাইমকিং সংযোগী সীমান্ত পথত কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা শিল-বালি, কাঠ, যন্ত্ৰপাতি আদি আঁতৰাবলৈ ঠিকাদাৰসমূহক নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে স্থানীয় বাসিন্দাকো সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে নাচো মহকুমা প্ৰশাসনে ৷

চীনৰ সেনা ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

ইটিভি ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছ নেতা চিৰামে অভিযোগ কৰে,"চীনৰ সেনাই সীমান্ত পাৰ হৈ ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰি একাধিক স্থানত ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ ভিতৰত অস্থায়ী শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে চীনৰ সেনাই । ফলত সীমান্তৰ গাঁওবাসীৰ চলাচল আৰু পৰম্পৰাগত চৰণীয়া ভূমি ব্যৱহাৰত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।"

তেওঁ কয়,"টাক্সিং চাৰ্কলৰ যজ্যা গাঁৱৰ ওচৰৰ পুকাৰ্লা আৰু টোগো গাঁৱৰ ওচৰৰ অ’লো অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ চীনৰ সেনাৰ চলাচল দেখা পোৱা গৈছে ৷ পূৰ্বে যিবোৰ অঞ্চলত গাঁওবাসীয়ে গৰু-ম’হ চৰাবলৈ গৈছিল, এতিয়া চীনৰ সেনাৰ উপস্থিতিৰ আশংকাত গাঁওবাসীয়ে সেই স্থানসমূহ ত্যাগ কৰিছে আৰু সীমান্তবাসী নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে ।"

তেওঁ দাবী কৰি কয়,"কঠিন পাহাৰীয়া ভূখণ্ডৰ বাবে যিবোৰ স্থানত ভাৰতীয় সেনাৰ স্থায়ী উপস্থিতি নাই, সেই অঞ্চলসমূহত চীনা সেনাৰ চলাচল দেখা পোৱা গৈছে ৷ সেনাই কঠিন ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ মাজতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশলগত স্থানসমূহত দায়িত্ব পালন কৰি আছে । কিন্তু বিস্তৃত আৰু দুৰ্গম সীমান্ত অঞ্চলত নিয়মিত নজৰ ৰখাটো সেনাৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান ।"

কেন্দ্ৰীয়-ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছ নেতাৰ :

তেওঁ আৰু অভিযোগ কৰে,"২০২৩ চনৰ পৰা চীনৰ সেনাই বিতৰ্কিত অঞ্চলসমূহত অস্থায়ী আশ্ৰয়স্থল আৰু পথ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰি আহিছে, যাৰ ফলত সীমান্তবাসীৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । সেয়ে নাচো মহকুমা প্ৰশাসনে শেহতীয়াকৈ সেনাৰ চলাচলৰ সুবিধাৰ বাবে স্থানীয় বাসিন্দা আৰু ঠিকাদাৰসকলক পথত থকা সামগ্ৰী আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷"

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ সৰৱ হৈ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, “যদি ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ এক ইঞ্চিও দখল হৈছে, তেন্তে চৰকাৰে সত্য কথা প্ৰকাশ কৰা উচিত, যাতে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় । সীমান্ত সমস্যাৰ দীৰ্ঘম্যাদী সমাধানৰ বাবে সংসদীয় প্ৰতিনিধি দল প্ৰেৰণ, কূটনৈতিক তৎপৰতা বৃদ্ধি আৰু দূৰ্বল সীমান্ত অঞ্চলত অধিক আন্তঃগাঁথনি আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগে ৷"

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী মামা নাতুঙে চীনা সেনাৰ শেহতীয়া অনুপ্ৰৱেশৰ দাবীসমূহ ভুৱা বুলি খণ্ডন কৰাৰ প্ৰসংগত চিৰামে কয়, "মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল চৰকাৰী প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰু স্বয়ং ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰা নাই । ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সীমান্তবাসীৰ উদ্বেগক যথোচিত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছিল, কিন্তু বৰ্তমান দিয়া নাই । ইতিমধ্যে স্থানীয় গাঁওবাসীয়ে চীনা সোনাৰ চলাচল সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনৰ ওচৰত একাধিকবাৰ স্মাৰকপত্ৰ দাখিল কৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।"

কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰে হোৱা সম্পূৰ্ণ বাৰ্তালাপ ইটিভিৰ ভাৰতৰ হাতত

লগতে পঢ়ক: ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ দিশে নেকি ? সীমান্ত সংযোগী পথৰ পৰা শিল-বালি, যন্ত্ৰপাতি আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ

TAGGED:

ভাৰত চীন সীমান্ত
চীনৰ সেনা
ভাৰতীয় সেনা
অৰুণাচল প্ৰদেশ
CONGRESS LEADER BOSIRAM SIRAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.