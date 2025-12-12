প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা, লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শিৱৰাজ পাটিলৰ বিয়োগ

প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা, লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শিৱৰাজ পাটিলৰ বিয়োগ
আজীৱন কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি যোৱা শিৱৰাজ পাটিল এগৰাকী সফল ৰাজনীতিবিদৰ উপৰিও এজন অধ্যয়নশীল ব্যক্তিৰূপেও পৰিচিত আছিল ৷
Published : December 12, 2025 at 9:05 AM IST
লাটুৰ (মহাৰাষ্ট্ৰ): প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতা, লোকসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা দেশৰ প্ৰাক্তন গৃহ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ পাটিলৰ শেষ নিশ্বাস ৷ শুকুৰবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ লাটুৰত অৱস্থিত নিজা বাসগৃহত প্ৰবীণ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ মৃত্য়ুৰ সময়ত 90 বছৰ বয়স হৈছিল জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদগৰাকীৰ ৷
বিগত কিছুদিনৰ পৰা গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ আছিল শিবৰাজ পাটিল ৷ আজীৱন কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি যোৱা শিৱৰাজ পাটিল এগৰাকী সফল ৰাজনীতিবিদৰ উপৰিও এজন অধ্যয়নশীল ব্যক্তিৰূপেও পৰিচিত আছিল ৷
#WATCH | Latur, Maharashtra: Congress leader and former Union Home Minister Shivraj Patil passed away at his residence in Latur today— ANI (@ANI) December 12, 2025
(Visuals from his residence in Latur) pic.twitter.com/C1SPaTAatf
১৯৩৫ চনৰ ১২ অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা পাটিলে ১৯৬৬ চনৰ পৰা ১৯৭০ চনৰ ভিতৰত লাটুৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি হিচাপে ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় । ১৯৭৭ চনৰ পৰা ১৯৭৯ চনৰ ভিতৰত তেওঁ উপাধ্যক্ষ আৰু অধ্যক্ষকে ধৰি মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত অধিষ্ঠিত হৈছিল ।
ইয়াৰ পিছত তেওঁ ৭ বাৰকৈ লাটুৰ লোকসভাৰ আসন দখল কৰি ১৯৯১ চনৰ পৰা ১৯৯৬ চনলৈকে লোকসভাৰ দশম অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ২০০৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ৰূপতাই পাটিল নিলাংগেকাৰৰ হাতত তেওঁ পৰাস্ত হৈছিল । তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যও আছিল ।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰতিৰক্ষা, বাণিজ্য আৰু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিকে ধৰি কেইবাটাও কেন্দ্ৰীয় পদত অধিষ্ঠিত আছিল । ২০০৪ চনৰ পৰা ২০০৮ চনলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা পাটিলে ২৬/১১ মুম্বাইত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত পদত্যাগ কৰিছিল ।
২০১০ চনৰ পৰা ২০১৫ চনলৈ পাঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্বত থকা তেওঁ চণ্ডীগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰশাসক হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: এক দেশ, এক নিৰ্বাচন: বিধেয়ক পৰীক্ষণ সমিতিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি লোকসভাৰ