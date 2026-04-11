অভিলেখসংখ্যক ভোটদান চৰকাৰ পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষণ নেকি ? অসম, কেৰালাম আৰু পুডুচেৰীত ভাল ফলাফলৰ আশা কংগ্ৰেছৰ
কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে তিনিখন ৰাজ্যত অভিলেখ সৃষ্টি কৰা ভোটদানক বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষমতা বিৰোধী ঢৌৰ লক্ষণ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
Published : April 11, 2026 at 12:06 AM IST
নতুন দিল্লী: ৯ এপ্ৰিলত অসম, কেৰালাম আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সম্পন্ন হয় ৷ এই নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ অধিক হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছ দলৰ উত্থানৰ আশা কৰা হৈছে ৷ এই অভিলেখসংখ্যক ভোটদানৰ হাৰক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষণ বুলি অভিহিত কৰিছে দলটোৱে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা প্ৰাৰম্ভিক তথ্য অনুসৰি অসম আৰু পুডুচেৰীত ক্ৰমে ৮৫.৩৮ শতাংশ আৰু ৮৯.৮৩ শতাংশ ভোটদানৰ হাৰে সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৬ চনত অসমত ৮৪.৬৭ শতাংশ আৰু ২০১১ চনত পুডুচেৰীত ৮৬.১৯ শতাংশ ভোটদান হৈছিল ৷ আনহাতে, কেৰালামত ভোটাৰৰ হাৰ ৭৮.০৩ শতাংশ, ৰাজ্যখনত ২০২১ চনত ৭৪.০৬ শতাংশ ভোটদান হৈছিল ৷
কেৰালামত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে শাসকীয় চিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন এলডিএফৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় ৷ আনহাতে, অসমত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা দেখা যায় ৷ পুডুচেৰীত কংগ্ৰেছ-ডিএমকে মিত্ৰতাৰ বিৰুদ্ধে শাসকীয় এনআৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী যুঁজত নামে ৷
২০২৬ চনত দুখনকৈ ৰাজ্য আৰু এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচন দেশৰ সবাতোকৈ পুৰণি দল কংগ্ৰেছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ২০১৬ চনৰ পৰা অসম আৰু কেৰালামত আৰু ২০২১ চনত পুডুচেৰীত গাদীচ্যুত হৈছে দলটো ৷
কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে অসম, কেৰালা, পুডুচেৰীত ভোটদানৰ হাৰ অধিক হোৱাটোৱে বৰ্তমানৰ চৰকাৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে শাসক বিৰোধী ঢৌৰ লক্ষণ বুলি অভিহিত কৰিছে । উন্নয়নৰ বিষয়বোৰক লোকচক্ষুৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰাটোৱেই দলটোৰ ইতিবাচক লক্ষণ আছিল ৷ যাৰ বাবে অভিলেখসংখ্যক এই ভোটদান হয় ৷
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত নেতা জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয়, ‘‘অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণৰ ক্ষোভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ ভোটাৰসকলে আমাৰ ইতিবাচক প্ৰচাৰ ভাল পাইছে, যাৰ বাবে আমি ক্ষমতালৈ আহিলে ৰাজ্যখনক আগুৱাই নিবলৈ আমি কৰিবলগীয়া কামৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছো ।’’
এআইচিচিৰ নেতাগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে বিগত পাঁচ বছৰ ধৰি অসমৰ ভোটাৰৰ মাজত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি অহা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি কংগ্ৰেছ লাভৱান হৈছিল । তেওঁ লগতে কয় যে নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু লোকসভাৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ বিজেপিয়ে কৰা প্ৰচেষ্টাও স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আভ্যন্তৰীণ কন্দলৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি থকা শাসকীয় দলটোক সহায় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ।
‘‘২০০১-২০১৬ চনৰ ভিতৰত অসমৰ উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়াত পিতৃ তথা তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ উত্তৰাধিকাৰক আগুৱাই লৈ গৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা অভিযোগ উত্থাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ’ব বিচাৰিছিল যদিও তেওঁৰ কৌশল বিফল হ’ল’’ বুলি জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয় ৷
উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত মাত্ৰ ২৯ খন আসনতহে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছিল ।
অৱশ্যে কেৰালামত পৰিস্থিতি বেলেগ আছিল ৷ ৰাজ্যখনত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে কোনো প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী নাছিল ৷ বৰং সামূহিক নেতৃত্বৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কেৰালামৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কংগ্ৰেছ সচিব পিভি মোহনে কয়, ‘‘২০১৬ চনৰ পৰা কেৰালামত শাসন কৰিলেও সততে ভোটাৰক আওকাণ কৰি অহা এলডিএফ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণৰ ক্ষোভৰ লক্ষণ পৰিস্ফুট হৈ পৰে ৷ আমাৰ সামূহিক নেতৃত্ব, ভাল প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচন আৰু সমাজ কল্যাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিত্তিত কৰা ইতিবাচক প্ৰচাৰে ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণ কৰে । ইউডিএফে পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত ।’’
২০২১ চনৰ কেৰালাম বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ১৪০ খন আসনৰ ভিতৰত ৪০ খনহে আসন ইউডিএফে লাভ কৰিছিল ৷
কংগ্ৰেছে লোকসভাৰ সাংসদ ভি বৈথিলিংগমক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা পুডুচেৰীত দলীয় নেতাসকলে এই বৃহৎ ভোটদানক শাসকীয় এনআৰকংগ্ৰেছ-বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ যুঁজ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত পুডুচেৰীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত কংগ্ৰেছ সচিব অঞ্জলী নিম্বালকাৰে কয়, ‘‘ফলাফল আমাৰ পক্ষত আছে আৰু আমি চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আশাবাদী । আমাৰ পক্ষত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো হ'ল ৰাজ্য গঠনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি । শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু কেতিয়াও পূৰণ কৰা নাছিল । তদুপৰি ভোটাৰসকলেও চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি আৰু এনআৰ কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাক লৈ অতিশয় ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল । আমাৰ সমাজ কল্যাণৰ নিশ্চয়তাই জনস্বাৰ্থত কাম কৰা প্ৰশাসন বিচৰা ভোটাৰসকলকো আকৰ্ষণ কৰিছিল ।’’
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল পুডুচেৰীৰ অধিকাংশ আসনত ৮৫ শতাংশতকৈ অধিক ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ বিপৰীতে মাহেত সৰ্বনিম্ন ৭৭ শতাংশ ভোটগ্ৰহণ হৈছে, যিটো নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল সংখ্যা ৷
অৱশ্যে ২০২১ চনৰ পুডুচেৰী নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ-ডিএমকে মিত্ৰজোঁটে মিলি ৩০ খন আসনৰ ভিতৰত ৮ খন আসন লাভ কৰিছিল ।
৪ মে’ত অসম, কেৰালামৰ দৰে দুখন ৰাজ্য আৰু পুডুচেৰীৰ দৰে এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ বাবে এই সময় অতি দীঘলীয়া হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক: ৰাইজে কৈছে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব, আমি আশাবাদী : গৌৰৱ গগৈ