কংগ্ৰেছে লাভ কৰা অনুদানত ৭৫ শতাংশ হ্ৰাস, এটা দশকত সৰ্বাধিক পতন
কংগ্ৰেছে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত লাভ কৰা অনুদান ৫১৭.৩৯ কোটি । বিপৰীতে বিজেপিৰ অনুদান হৈছে ৬,০৭৪.০২ কোটি টকা ।
Published : November 8, 2026 at 5:49 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ২০ হাজাৰ টকাতকৈ অধিক পৰিমাণৰ অনুদানৰ পৰা লাভ কৰা ধন যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । অনুদানৰ ধন ৭৫ শতাংশ হ্ৰাস পাই ১৩০.৬৯ কোটি টকালৈ হ্ৰাস হৈছে । নিৰ্বাচন আয়োগত দাখিল কৰা দলটোৰ অনুদান সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনৰ বিশ্লেষণত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । বিগত এটা দশকৰ ভিতৰত এয়া কংগ্ৰেছৰ এনে অনুদান সংগ্ৰহৰ সৰ্বোচ্চ বাৰ্ষিক পতন ।
আয়োগক দাখিল কৰা ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ অনুদানৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২৪-২৫ চনত দলটোৱে এনে অনুদান লাভ কৰিছিল ৫১৭.৩৯ কোটি টকা । পূৰ্বৰ ১২ টা বিত্তীয় বৰ্ষৰ সৈতে তুলনা কৰিলে দেখা যায় যে ২০১৫-১৬ বৰ্ষত অধিক হাৰত অনুদান হ্ৰাস পাইছিল । কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অনুদান প্ৰায় ৮৬ শতাংশ হ্ৰাস পাই ১৪১.৪৬ কোটি টকাৰ পৰা অৱনমিত হৈছে ।
দুবছৰ ধৰি অধিক অনুদান সংগ্ৰহৰ পিছত শেহতীয়াকৈ এই হ্ৰাস দেখা গৈছে । কংগ্ৰেছে ২০২৩-২৪ চনত প্ৰকাশিত অনুদান লাভ কৰিছিল ২৮১.৪৮ কোটি টকা । লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা বছৰত ২০২৪-২৫ চনত ৫১৭.৩৯ কোটি টকালৈ অনুদান সংগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছিল ।
ইফালে বিজেপিয়ে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ২০ হাজাৰ টকাতকৈ অধিক অনুদান হিচাপে লাভ কৰিছে ৬,০৭৪.০২ কোটি টকা । যি কংগ্ৰেছতকৈ প্ৰায় ১২ গুণ বেছি । ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বিজেপিৰ অনুদানৰ তথ্য এতিয়াও ইচিয়ে ৰাজহুৱা কৰা নাই । কিন্তু ১২ টা বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰতিটোতে বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছতকৈ অধিক অনুদানৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছে ।
কংগ্ৰেছৰ অনুদান হ্ৰাসৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপে প্ৰুডেণ্ট ইলেক্টৰেল ট্ৰাষ্টৰ পৰা লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাটো দেখুৱাইছে । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত ট্ৰাষ্টে কংগ্ৰেছক ২১৬.৩৪ কোটি টকা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে ২০২৫-২৬ বৰ্ষত মাত্ৰ ২৫ কোটি টকা আগবঢ়ায় । ট্ৰাষ্টৰ অনুদান প্ৰায় ৮৮ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । দলটোৰ শেহতীয়া অনুদান প্ৰতিবেদনত প্ৰুডেণ্টই একমাত্ৰ নিৰ্বাচনী ট্ৰাষ্ট হিচাপে তালিকাভুক্ত হৈছে ।
অনুদান দিয়া আন আন বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত আছিল ষ্টাৰ চিমেণ্ট । যিয়ে ৫ কোটি টকা আগবঢ়ায় । সজ্জন ভজংকাই ৪ কোটি টকা আৰু প্ৰেম কুমাৰ ভজংকাই ২ কোটি টকা আগবঢ়ায় । ২০২৫-২৬ চনৰ কংগ্ৰেছৰ অনুদান সংগ্ৰহ পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত যথেষ্ট কম হ'লেও এয়া আটাইতকৈ কম নাছিল ।
দলটোৰ অনুদান সংগ্ৰহৰ তথ্য অনুসৰি ২০২০-২১ চনত ৭৪.৫২ কোটি, ২০২১-২২ চনত ৯৫.৪৬ কোটি আৰু ২০২২-২৩ চনত ৭৯.৯২ কোটি টকা অনুদান আছিল । এই তথ্যত নিৰ্বাচনী বণ্ডসমূহ বাদ দিয়া হৈছে । আঁচনিখন চলি থকাৰ সময়ত নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ ধন পৃথকে প্ৰকাশ কৰা হৈছিল । পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ বণ্ডৰ অনুদান লক্ষ্য কৰিলে ২০২৫-২৬ চনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰা অনুদান ২০২০-২১ চনৰ পিছত সৰ্বনিম্ন ।
অৱশ্যে অনুদান প্ৰতিবেদনত দলৰ মুঠ আয় দেখুওৱা হোৱা নাই । য'ত সৰু সৰু অনুদান, সদস্যভৰ্তিৰ মাচুল, কুপন বিক্ৰী আৰু বেংকত জমা থকা ধনৰ সুত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে । ২০২৪-২৫ বৰ্ষত কেৱল কুপন বিক্ৰীৰ ফলত দলটোৱে ৩৫০.১২ কোটি টকা লাভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক :