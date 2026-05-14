ভিডি সতীশন হ'ব কেৰালামৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী
অৱশেষত ঘোষণা হ'ল কেৰালামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম । জ্যেষ্ঠ নেতা ভিডি সতীশনে আগন্তুক ৫ বছৰৰ বাবে ৰাজ্যখনক নেতৃত্ব দিব ।
Published : May 14, 2026 at 2:06 PM IST
নতুন দিল্লী : সকলো জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই বৃহস্পতিবাৰে কংগ্ৰেছে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ভিডি সতীশনক কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ১১ দিনৰ অন্তত কংগ্ৰেছে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰোধী দলৰ নেতা ভিডি সতীশনক কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে ঘোষণা কৰে । বিগত ৫ বছৰত ইউডিএফক এক আকৰ্ষণীয় বিজয়ৰ দিশত আগুৱাই লৈ যোৱা সতীশনে অহা ৫ বছৰলৈ ৰাজ্যখনক নেতৃত্ব দিব । দিনৰ ১২ বজাত এআইচিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই কথা ঘোষণা কৰে ।
নৱ-নিৰ্বাচিত অধিকাংশ কংগ্ৰেছ বিধায়কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথম পছন্দ কে চি বেণুগোপাল আছিল যদিও অৱশেষত হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেওঁ এই পদৰ বাবে দাবী প্ৰত্যাহাৰ কৰে । সতীশনে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত 'প্ৰচাৰৰ অধিনায়ক' হিচাপে তেওঁৰ ব্যতিক্ৰমী নেতৃত্বই মিত্ৰজোঁটক নিৰ্বাচনী জয়ৰ দিশত আগুৱাই লৈ গৈছিল বুলি কৰা উল্লেখযোগ্য ৰাজনৈতিক মূল্যায়নৰ ভিত্তিত সতীশনক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ইফালে অন্তিম মুহূৰ্তলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ বাবে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী হৈ থকা ৰমেশ চেন্নীথালাই আগন্তুক ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
#WATCH | Congress names VD Satheesan as the Chief Minister of Keralam pic.twitter.com/FCW0EVfAHv— ANI (@ANI) May 14, 2026
বিধানসভাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ কাৰিকৰী দিশ বিবেচনা কৰাৰ উপৰিও কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই কেৰালামৰ জনসাধাৰণৰ গভীৰ আৱেগৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলৰ দৃঢ় স্থিতিৰ বিষয়েও বিবেচনা কৰিছে । ইউডিএফৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহত্তম মিত্ৰদল মুছলিম লীগৰ প্ৰবল হেঁচাই এই সিদ্ধান্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে বুলি চৰ্চা চলিছে ।
কেৰালাম কংগ্ৰেছ, আৰএছপি, কমিউনিষ্ট মাৰ্ক্সিষ্ট পাৰ্টিকে ধৰি দলসমূহে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সতীশনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়ায় । মিত্ৰশক্তিয়ে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক স্পষ্টভাৱে জনাইছিল যে ৰাজ্যখনত উপ-নিৰ্বাচন জাপি দিয়াটো ভোটাৰৰ ওপৰত অপ্ৰয়োজনীয় বোজা হ'ব আৰু এনে পদক্ষেপে অনুকূল ফলাফল নিদিবও পাৰে বুলি সকীয়াই দিছিল ।
মুল্লাপল্লী ৰামচন্দ্ৰন, ভি এম সুধীৰণৰ দৰে প্ৰবীণ নেতাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমৰ্থনে সতীশনৰ পথ সুচল কৰিছিল । ৪ মে'ত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে কেৰালামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ চলি থকা উৎকণ্ঠাৰ অৱশেষত অন্ত পৰিল ।
