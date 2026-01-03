৮ জানুৱাৰীৰ পৰা দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ এম জি এনৰেগা বাচাও অভিযান
দেশজুৰি ৩ টা পৰ্যায়ত এম জি এনৰেগা বাচাও অভিযান আৰম্ভ কৰিব কংগ্ৰেছে । পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই অভিযান ।
নতুন দিল্লী : এম জি এনৰেগাৰ বিলুপ্তকৰণৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি আন্দোলন কৰিব কংগ্ৰেছ দলে । শনিবাৰে কংগ্ৰেছে "এম জি এনৰেগা বাচাও" শীৰ্ষক ৩ টা পৰ্যায়ৰ আন্দোলন ঘোষণা কৰে । নতুন দিল্লীস্থিত দলটোৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কে চি বেণুগোপাল আৰু জয়ৰাম ৰমেশে কেন্দ্ৰই নিয়োগ নিশ্চয়তা আঁচনিখন কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ চেষ্টা কৰা আৰু ইচ্ছাকৃতভাৱে কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
বেণুগোপালে কয় যে চি ডব্লিউ চিয়ে এম জি এনৰেগা সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যতৰ ৰণকৌশল চূড়ান্ত কৰি "এম জি এনৰেগা বাচাও সংগ্ৰাম" শীৰ্ষক এক অভিযানত অনুমোদন জনাইছে । তেওঁ কয়, "প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যালয়ত সাধাৰণ সম্পাদক আৰু প্ৰভাৰীসকলৰ উপস্থিতিত সম্পূৰ্ণ দিনজোৰা প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠকৰ জৰিয়তে ৮ জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথম পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব । ১০ জানুৱাৰীত জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কাৰ্যালয়ত জিলা পৰ্যায়ৰ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত হ'ব । তাৰ পিছত ১১ জানুৱাৰীত জিলা সদৰত মহাত্মা গান্ধী আৰু বি আৰ আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত এদিনীয়া অনশন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব ।"
দলৰ মতে ১২ জানুৱাৰীৰ পৰা ৩০ জানুৱাৰীলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলিব । এই সময়ছোৱাত সকলো গাঁও পঞ্চায়ততে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হ'ব, লগতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । বেণুগোপালে কয়, "বিধানসভা পৰ্যায়ৰ নুক্কাড় সভা আৰু পমফ্লেট বিতৰণৰ পৰিকল্পনাও কৰা হৈছে । ৩০ জানুৱাৰী অৰ্থাৎ শ্বহীদ দিৱসত দলটোৱে এম জি এনৰেগাৰ কৰ্মীসকলৰ সৈতে ৱাৰ্ড পৰ্যায়ত শান্তিপূৰ্ণ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "৩১ জানুৱাৰীৰ পৰা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে জিলা আয়ুক্ত/ডিএমৰ কাৰ্যালয়ত জিলা পৰ্যায়ৰ এমএনৰেগা বচাও ধৰ্ণাৰ সৈতে তৃতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ পিছত ৭ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১৫ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বিধান সভা ঘেৰাওৰ দ্বাৰা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰু ১৬ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশতে ৪ টা খণ্ডত এআইচিচি ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব ।" চৰকাৰে এম জি এনৰেগাক কেন্দ্ৰীয়কৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে বেণুগোপালে । তেওঁ কয়, "চৰকাৰে স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে কাম কৰি আছে; আমি নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা এমএনৰেগাক আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনাম ।"
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বেণুগোপালে কয়, "যদিও এয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচী, আমি বিৰোধীৰ সৈতেও কথা পাতিম আৰু তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে যোগদান কৰিব পাৰে, কিন্তু কংগ্ৰেছে এই বিষয়ত চৰকাৰক উদঙাই দিব ।"
ইফালে জয়ৰাম ৰমেশে কয়, "আমি বিৰোধী দলৰ সৈতেও কথা পাতিম । অধিৱেশনৰ সময়ত সদনৰ বিৰোধী দলসমূহে নতুন এমএনৰেগা আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন বিৰোধী দলৰ চৰকাৰ আছে । আমি কথা পাতিম আৰু সকলোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম ।" সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি বেণুগোপালে কয় যে মহাত্মা গান্ধীৰ নাম আঁতৰোৱাটো 'অতি নিন্দনীয় কাম'।
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয় যে, "মহাত্মা গান্ধী কেৱল প্ৰতীক নহয় । তেওঁৰ নাম কেৱল প্ৰতীকবাদৰ বাবে থিয় নহয় । গান্ধীজীয়ে শ্ৰমৰ মৰ্যাদা, গাঁৱৰ স্বশাসন আৰু ৰাজ্যৰ নৈতিক দায়িত্বক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । তেওঁৰ নাম মচি পেলোৱাটোৱে এম জি এনৰেগাৰ আঁৰৰ অধিকাৰভিত্তিক দৃষ্টিভংগীক মচি পেলোৱাৰ প্ৰয়াস প্ৰতিফলিত কৰে ।"
তদুপৰি তেওঁ এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে এম জি এনৰেগাৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য হৈছে কৰ্মৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰা, পঞ্চায়তীৰাজৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ সুৰক্ষিত কৰা, মহিলা শ্ৰমিক, দলিত, আদিবাসী আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ দৰিদ্ৰসকলৰ সৈতে থিয় দিয়া আৰু এই বিষয়টো দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱলৈ লৈ যোৱা ।
বেণুগোপালে দাবী উত্থাপন কৰে যে ভি বি-জি ৰাম জি আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰি এম জি এনৰেগা আইনক মূল, অধিকাৰ ভিত্তিক ৰূপত পুনৰুদ্ধাৰ কৰা, জনসাধাৰণৰ কামৰ অধিকাৰ আৰু পঞ্চায়তৰ কৰ্তৃত্ব পুনৰ ঘূৰাই আনিব লাগে ।
