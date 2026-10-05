ETV Bharat / bharat

১০ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈকে দেশজুৰি কংগ্ৰেছে কৰিব প্ৰতিবাদ

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত, 'ভোট চুৰি' শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কংগ্ৰেছে ৷

Congress Announces Nationwide Campaign
১০ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈকে দেশজুৰি কংগ্ৰেছে কৰিব প্ৰতিবাদ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 5, 2026 at 10:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ১০ অক্টোবৰৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কংগ্ৰেছে ৷ সোমবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ৷

সোমবাৰে সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিসকল সৈতে হোৱা এখন বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে দলটোৰ নেতৃত্বই ৷

দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) কেচি বেণুগোপালে কয়, "দলৰ সভাপতিয়ে পিচিচিৰ সভাপতি, ইন-চাৰ্জ আৰু সাধাৰণ সম্পাদকসকলক 'ভোট চুৰি'ৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । যিহেতুকে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাই দেশৰ গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এই প্ৰতিবাদ এদিনতে শেষ নহ'ব ৷ যেতিয়ালৈকে জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ নকৰে আৰু নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাটো সংশোধন নকৰা পৰ্যন্ত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব ৷ 'ভোট বচাও-দেশ বচাও' শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব ৷"

কংগ্ৰেছ নেতা বেণুগোপালে কয়, "১০ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু পিচিচিসমূহে 'ভোট বচাও-দেশ বচাও' অভিযানৰ অংশ হিচাপে ব্লক, জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াব । ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা ২৫ নৱেম্বৰলৈ প্ৰতিখন গাঁৱত সজাগতা সভা আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হ'ব ৷"

"উক্ত সভাতে দলীয় কৰ্মীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 'ভোট চুৰিৰ কাৰ্যপ্ৰণালী' ৰাইজৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিব ৷ ১ নৱেম্বৰত ৰামলীলা মৈদানত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিশাল ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ ২৫-২৬ নৱেম্বৰত দলৰ 'দিল্লী চলো' বাহন ৰেলী উলিওৱা হ'ব । সংবিধান দিৱস উপলক্ষে ২৬ নৱেম্বৰত দিল্লীত এই কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰিব ।"- কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কেচি বেণুগোপাল ৷

আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কয়," ৬ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা সকলো বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে সংসদ ভৱনৰ পৰা নিৰ্বাচন ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিব । ৮ অক্টোবৰ ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ দাবীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সকলো দলে জিলা পৰ্যায়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক :৬ নং প্ৰ-পত্ৰ সলনিৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত সন্দেহৰ ঊৰ্ধত: ৰাহুল গান্ধী

TAGGED:

ৰাহুল গান্ধী
ভোট চুৰি
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে
জ্ঞানেশ কুমাৰ
CEC GYANESH KUMAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.