১০ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈকে দেশজুৰি কংগ্ৰেছে কৰিব প্ৰতিবাদ
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত, 'ভোট চুৰি' শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কংগ্ৰেছে ৷
Published : October 5, 2026 at 10:52 PM IST
নতুন দিল্লী : ১০ অক্টোবৰৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব কংগ্ৰেছে ৷ সোমবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই ৷
সোমবাৰে সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতিসকল সৈতে হোৱা এখন বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে দলটোৰ নেতৃত্বই ৷
𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 𝐀𝐠𝐚𝐢𝐧𝐬𝐭 𝐕𝐨𝐭𝐞 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐢 ⦿ 𝐏𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟏 | 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟐-𝟖 👉 Save Democracy Marches ⦿ 𝐏𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟐 | 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟏𝟎-𝟐𝟎 👉 Vote Bachao, Desh Bachao Campaign The campaign will include: 🛵 Bike rallies 🚲 Cycle rallies 🚶 Padyatras 📄 Pamphlet distribution ⦿ 𝐏𝐡𝐚𝐬𝐞 𝟑 | 𝐎𝐜𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟓–𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐 Village-level Chaupals will be organised to identify the 13 crore 13 lakh voters whose names have been deleted from the electoral rolls. 𝐌𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 📍 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟏 | 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 | Mega Rally 📍 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟓-𝟐𝟔 | 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐨 𝐃𝐞𝐥𝐡𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 | Six yatras from different states towards Delhi : Congress General Secretary (Org.) Shri @kcvenugopalmp— Congress (@INCIndia) October 5, 2026
দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) কেচি বেণুগোপালে কয়, "দলৰ সভাপতিয়ে পিচিচিৰ সভাপতি, ইন-চাৰ্জ আৰু সাধাৰণ সম্পাদকসকলক 'ভোট চুৰি'ৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । যিহেতুকে নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাই দেশৰ গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এই প্ৰতিবাদ এদিনতে শেষ নহ'ব ৷ যেতিয়ালৈকে জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ নকৰে আৰু নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাটো সংশোধন নকৰা পৰ্যন্ত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব ৷ 'ভোট বচাও-দেশ বচাও' শ্ল'গানেৰে প্ৰতিবাদ কৰা হ'ব ৷"
কংগ্ৰেছ নেতা বেণুগোপালে কয়, "১০ অক্টোবৰৰ পৰা ২৬ নৱেম্বৰলৈ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু পিচিচিসমূহে 'ভোট বচাও-দেশ বচাও' অভিযানৰ অংশ হিচাপে ব্লক, জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াব । ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা ২৫ নৱেম্বৰলৈ প্ৰতিখন গাঁৱত সজাগতা সভা আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হ'ব ৷"
"উক্ত সভাতে দলীয় কৰ্মীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 'ভোট চুৰিৰ কাৰ্যপ্ৰণালী' ৰাইজৰ আগত ব্যাখ্যা কৰিব ৷ ১ নৱেম্বৰত ৰামলীলা মৈদানত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিশাল ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব ৷ ২৫-২৬ নৱেম্বৰত দলৰ 'দিল্লী চলো' বাহন ৰেলী উলিওৱা হ'ব । সংবিধান দিৱস উপলক্ষে ২৬ নৱেম্বৰত দিল্লীত এই কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰিব ।"- কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কেচি বেণুগোপাল ৷
⦿ 6 अक्टूबर: सुबह 11 बजे से सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक मार्च निकालेंगे ⦿ 8 अक्टूबर: INDIA गठबंधन की सभी पार्टियां जिला स्तर पर वोट चोरी और CEC को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगी ⦿ 10 से 20 अक्टूबर: ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी वोट चोरी और CEC को हटाने की मांग को लेकर बाइक रैली, साइकिल रैली और पदयात्रा करेगी ⦿ 25 अक्टूबर से 25 नवंबर: कांग्रेस पार्टी राज्य, जिले और गांव स्तर पर 'वोट बचाओ-देश बचाओ' रैलियां करेगी 👉 इस दौरान हम घर-घर जाएंगे और हर बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए करीब साढ़े 13 करोड़ नामों को फिर से जुड़वाने की कोशिश करेंगे ⦿ 1 नवंबर: रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की एक महारैली होगी, इसमें शामिल होने के लिए हम सभी विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण दे रहे हैं ⦿ 25-26 नवंबर: 6 अलग-अलग राज्यों से 'दिल्ली चलो' यात्रा होगी और 'वोट बचाओ, देश बचाओ' के नारे के साथ हम दिल्ली में महाप्रदर्शन करेंगे : कांग्रेस महासचिव (संचार) श्री @Jairam_Ramesh 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 5, 2026
আনহাতে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কয়," ৬ অক্টোবৰৰ পুৱা ১১ বজাৰ পৰা সকলো বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে সংসদ ভৱনৰ পৰা নিৰ্বাচন ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰিব । ৮ অক্টোবৰ ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক অপসাৰণৰ দাবীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সকলো দলে জিলা পৰ্যায়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক :৬ নং প্ৰ-পত্ৰ সলনিৰ ক্ষেত্ৰত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্ত সন্দেহৰ ঊৰ্ধত: ৰাহুল গান্ধী