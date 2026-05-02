‘মই আগতেই কৈছিলো…এয়া নিৰ্বাচনী কৌশল’ : বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধী
লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ ইতিমধ্যে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল ।
Published : May 2, 2026 at 12:07 AM IST
নতুন দিল্লী: ইন্ধনৰ নাটনি সম্পৰ্কীয় কথাটো চৰকাৰে হাজাৰবাৰ নস্যাৎ কৰিলেও সঘনাই হৈ আছে ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি ৷ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ ফলত ইন্ধনৰ নাটনি হৈছে আৰু এই নাচনিৰ গইনা লৈয়ে মূল্যবৃদ্ধিও হৈছে, সেয়া এতিয়া সকলোৱে মোটামুটিভাৱে বুজি পাইছে ৷
১ মে’ৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমগ্ৰ দেশতে ১৯ কিল’গ্ৰামৰ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য একোকোবে ৯৯৩ টকাকৈ বৃদ্ধি হৈছে । এই মূল্যবৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ৷
লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে তেওঁ ইতিমধ্যে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিছিল । সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত গান্ধীয়ে কয়, ‘‘মই আগতেই কৈছিলো, নিৰ্বাচনৰ পিছত মূল্যবৃদ্ধি হ’ব ৷ আজি বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম ৯৯৩ টকা বৃদ্ধি পাইছে । এয়া এদিনতে হোৱা সৰ্বাধিক বৃদ্ধি । এয়া নিৰ্বাচনী চমক ।’’
कह दिया था - चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 1, 2026
आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यह चुनावी बिल है।
फरवरी से अब तक: ₹1,380 की बढ़ोतरी - सिर्फ़ 3 महीनों में 81% का इज़ाफ़ा।
चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई - हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा। और…
গান্ধীয়ে লগতে কয় যে সকলোৰে পাকঘৰৰ বোজা বাঢ়িছে । ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, মূল্যবৃদ্ধিৰ দেৱতা মোদীয়ে পুনৰ আঘাত কৰিছে । আজি বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰটো ৯৯৩ টকাকৈ বৃদ্ধি হৈ ই ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে ।’’
বিগত চাৰি মাহত বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বাৰে বাৰে বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ‘‘মাত্ৰ চাৰি মাহতে এটা বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ১,৫১৮ টকা বৃদ্ধি পাইছে । বছৰটোত এতিয়াও আঠ মাহ বাকী আছে । মোদীৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতি অব্যাহত আছে…’’ বুলি এক্সত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, দিল্লীত সম্প্ৰতি এটা বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৩,০৭১.৫০ টকা । একেদৰে মুম্বাইত এটা বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য ৩,০২৪ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
আনহাতে, কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক কেচি বেণুগোপালে কয় যে ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰালৈ অপেক্ষা কৰি আছে । তেওঁ কয়, ‘‘নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ লগে লগে মোদী চৰকাৰে এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণো সময় নষ্ট নকৰিলে । বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰায় ১০০০ টকাৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জীৱিকাৰ বাবে ক্ষুদ্ৰ খাদ্য ব্যৱসায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল লাখ লাখ ভাৰতীয়ক প্ৰভাৱিত কৰিব । একেদৰে লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ খাদ্য ব্যৱসায়ীয়ো এই বৃদ্ধিৰ বোজা বহন কৰিব লাগিব ।’’
‘‘সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ দুখ-কষ্টৰ প্ৰতি বিজেপিৰ সন্মান নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিতে সীমাবদ্ধ হৈ আছে ৷ তাৰপিছত তেওঁলোকক নিজৰ ইচ্ছামতে এৰি দিয়া হয়’’ - তেওঁ লগতে কয় ৷
ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ তিনিমাহৰ পিছত চৰকাৰে সাধাৰণ ভাৰতীয়সকলক মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা জাপি দিয়াতকৈ ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে এক সুনিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনাহে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিছিল বুলি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বেণুগোপালে কয় ।
