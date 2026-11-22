কংগ্ৰেছে অৰুণাচলৰ উন্নয়নক অৱহেলা কৰিছিল, পৰ্যাপ্ত পুঁজি দিয়া নাছিল : অমিত শ্বাহ
অৰুণাচলৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিৰোধীক লক্ষ্য কৰি ল'লে ।
By PTI
Published : November 22, 2026 at 6:57 PM IST
ইটানগৰ (অৰুণাচল প্ৰদেশ) : বিৰোধীক লক্ষ্য কৰি গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ গুৰুতৰ অভিযোগ । তেওঁ অভিযোগ কৰা মতে কংগ্ৰেছে নিজৰ শাসনকালত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উন্নয়নক অৱহেলা কৰাৰ লগতে অপৰ্যাপ্ত পুঁজি প্ৰদান কৰিছিল । অমিত শ্বাহে দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰই উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰগতিৰ প্ৰতি সমৰ্থন যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰিছে ।
ৰাজ্যৰ সমবায় বিভাগে আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত ভাষণ দি শ্বাহে দাবী কৰে যে ২০০৪ চনৰ পৰা ২০১৪ চনৰ ভিতৰত ইউপিএৰ শাসনকালত কেন্দ্ৰই অৰুণাচল প্ৰদেশক ৩৩,৫৩০ কোটি টকা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে এনডিএ চৰকাৰৰ সময়ত ২০১৪-২০২৪ চনৰ সময়ছোৱাত আৰ্থিক সাহায্য ১,৬৪,৬৬৪ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
VIDEO | Itanagar: Union Home Minister Amit Shah on Sunday accused the Congress of neglecting development and providing inadequate financial assistance during its rule in Arunachal Pradesh, claiming that the Centre, under the leadership of PM Narendra Modi, has substantially increased its support for the progress of the northeastern state. Addressing a public function in Itanagar, Shah claimed that the Centre provided Rs 33,530 crore to the state during the UPA rule between 2004 and 2014, while the financial assistance rose to Rs 1,49,664 crore during the 2014-2024 period under the NDA government. Shah said tax devolution to the state had gone up four times, while grants had increased 18 times. (Source: Amit Shah YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
শ্বাহে কয় যে ৰাজ্যখনলৈ কৰৰ অংশ ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইছে । আনহাতে অনুদান ১৮ গুণ বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ কয় যে এই পৰিসংখ্যাই অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাজেট ১২ হাজাৰ কোটিৰ পৰা ৩৬ হাজাৰ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে যোৱা ১২ বছৰত উন্নয়ন কেনেদৰে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে ।" ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি শ্বাহে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সীমান্তৰ গাঁওসমূহক অন্তিম গাঁও নহয়, দেশৰ প্ৰথম গাঁও বুলি অভিহিত কৰি ইয়াৰ ধাৰণা সলনি কৰিছে ।
তেওঁ কয় যে উন্নয়ন সীমান্তৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লাগিব আৰু তাত থকা বাসিন্দাসকলে সকলো মৌলিক সুবিধা আৰু জীৱিকাৰ সুযোগ উপভোগ কৰিব লাগে । এই কাৰ্যসূচীয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশত ওলোটা প্ৰব্ৰজনত সহায় কৰিছে । তেওঁৰ মতে প্ৰায় ৪০ খন গাঁৱলৈ মানুহ ঘূৰি আহিছে যাৰ ফলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । এই অঞ্চলসমূহত বিদ্যুৎ, বিদ্যালয়, মৌলিক সুবিধা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সৈতে জড়িত উদ্বেগসমূহ চৰকাৰে সমাধান কৰি আহিছে বুলি শ্বাহে উল্লেখ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত বিগত ১২ বছৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত যোগাযোগ আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয় যে অঞ্চলটো আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ মাজৰ ব্যৱধান যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
উত্তৰ-পূবৰ কোনো ৰাজ্যৰ ৰাজধানী পথ, ৰে'ল বা বিমান সংযোগৰ উন্নতিৰ অবিহনে নাই বুলি উল্লেখ কৰি গৃহ মন্ত্ৰীয়ে কয় যে অঞ্চলটোত আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত অভূতপূৰ্ব সম্প্ৰসাৰণ দেখা গৈছে । তেওঁ যোগাযোগ উন্নত কৰাটো এনডিএ চৰকাৰৰ অন্যতম ডাঙৰ কৃতিত্ব বুলি অভিহিত কৰে ।
শ্বাহে লগতে কয় যে কেন্দ্রই উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলক উন্নয়নৰ এজেণ্ডাত আগশাৰীৰ স্থানত ৰাখিছে । লগতে শিক্ষা, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, যুৱক-যুৱতীসকলৰ নিয়োগৰ সুযোগ আৰু ঔদ্যোগিক বিকাশৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ৷ অঞ্চলটোৰ পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাক প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক দেশৰ বাকী অংশৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবেও তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক কৃতিত্ব প্ৰদান কৰে ।
উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন কেৱল আন্তঃগাঁথনি আৰু অর্থনৈতিক বিকাশৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি মানুহৰ জীৱনৰ মান উন্নত কৰা, সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা আৰু স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰা আদিও জড়িত বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
অঞ্চলটোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে উন্নত ভাৰত গঢ়ি তোলাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ল'ব পাৰে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । সমবায় মন্ত্ৰী হিচাপে শ্বাহে কয় যে তেজপুৰ বা গুৱাহাটীৰ পৰা অনাৰ পৰিৱৰ্তে স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ পৰা কৃষিজাত সামগ্ৰী, গাখীৰ, কণী আৰু শাক-পাচলি গাঁও সমবায়ৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব লাগে ।
তেওঁ কয়, "মহিলা নেতৃত্বাধীন সমবায়সমূহে সেনা আৰু ভাৰত-তিব্বতী সীমান্ত আৰক্ষীক (আইটিবিপি) এই সামগ্ৰীসমূহ যোগান ধৰিছে, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰিছে আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু গাঁৱৰ লোকসকলৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছে ।"
আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ আহ্বান জনাই তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশক দুগ্ধ, মাংস আৰু মাছৰ উৎপাদন সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে আহ্বান জনায় । ইফালে আমূল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ উন্নয়ন ব'ৰ্ডে ৰাজ্যৰ পৰা গাখীৰ ক্ৰয় কৰিব বুলিও তেওঁ আশ্বাস দিয়ে । তেওঁ কয় যে ৫০ হাজাৰৰো অধিক লোক ১৮৫ খন প্ৰাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (পিএচিএছ), ৫২ খন দুগ্ধ সমবায় আৰু ৪৩ খন মীন পামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । গ্ৰাম্য কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টিৰ বাবে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জলাশয়ত মীন পালনক প্ৰসাৰিত কৰাৰো তেওঁ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
ৰাজ্যখনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ প্ৰায় ৩২,০০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে বিকশিত হৈ থকা ২,৮৮০ মেগাৱাটৰ দিবাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, বালিপাৰা-চৰ্দুৱাৰ-টাৱাং পথ, নেচিফু সুৰংগ আৰু দিবাং উপত্যকাৰ ছিছি নদীৰ ওপৰত এখন দলঙৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
পাচিঘাট আৰু ডিব্ৰুগড় সংযোগী দুমহলীয়া পথ-ৰে'ল দলং আৰু ৰাজ্যত কয়লা খনন আৰম্ভ হোৱাৰ কথাও শ্বাহে উল্লেখ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ অনুৰোধৰ পিছতে শ্বাহে কয় যে তেওঁ ইটানগৰ আৰু দিল্লীৰ মাজত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দৈনিক বিমান সেৱা প্ৰৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত এক বিমান সংস্থাৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে ।
ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰীয় আঁচনিৰ সুবিধাসমূহ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে ১.২৮ লাখ কৃষকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণৰ সাহায্য লাভ কৰিছে । ২.৩০ লাখ পৰিয়ালে টেপৰ পানীৰ সংযোগ লাভ কৰিছে । ১.৯০ লাখ লোকে ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য বীমাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু ১.৬৮ লাখ পৰিয়ালে চৰকাৰী শৌচাগাৰৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । প্ৰায় ৪৫ হাজাৰ লোকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছে বুলিও মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে উল্লেখ কৰে ।
একেটা অনুষ্ঠানে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১৫০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে মিছন শিক্ষা অৰুণাচলৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰু ৰাজ্যৰ শক্তি আৰু গ্ৰাম্য পথ উন্নয়নৰ বাবে ২ হাজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ১১ খন সীমান্ত জিলাত ১১০.৯৫ কোটি টকাৰ ১৯৯ টা ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰে ।
তেওঁ খাদ্য শস্যৰ গুদাম উদ্বোধন কৰে । লগতে আৰএছআৰএলএমৰ সামগ্ৰীৰ বাবে ই-কমাৰ্চ পৰ্টেল মুকলি কৰে আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ সমবায় দৃষ্টিভংগী ২০৪৭ উন্মোচন কৰে । শ্বাহে এখন ভ্ৰাম্যমাণ চিকিৎসা সেৱাৰ বাহনো ফ্লেগ অফ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
‘‘মোৰ কথা শুনি মানুহে কমকৈ সোণ কিনিলে, দাম কমি গ'ল’’ : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দাবী