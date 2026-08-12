এজন দুৰ্বল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাৰ্থৰ বিনিময়ত দেশৰ সৈতে আপোচ কৰিছে: প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাহুলৰ কটাক্ষ

এজন দুৰ্বল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাৰ্থৰ বিনিময়ত দেশৰ সৈতে আপোচ কৰিছে: প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাহুলৰ কটাক্ষ
দেশৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী গৌতম আদানীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অপৰাধমূলক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ সোমবাৰে আমেৰিকাৰ ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে । তাৰপিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰে ৷
Published : August 12, 2026 at 7:54 PM IST
নতুন দিল্লী: সুযোগ-সুবিধা বুজি দেশৰ সৈতে জড়িত স্বাৰ্থৰ হকে বিৰোধীয়ে প্ৰায়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী অথবা শাসকীয় দলক সমালোচনা কৰি আহিছে ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ কঠোৰ সমালোচনা ৷ ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক এগৰাকী দুৰ্বল আৰু নিজৰ স্বাৰ্থৰ বিনিময়ত দেশৰ সৈতে জড়িত বিষয়ত আপোচ কৰা বুলি সমালোচনা কৰে ৷
বুধবাৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আওপকীয়াকৈ বাক্যবাণেৰে আক্ৰমণ কৰি কয় যে দেশৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে আপোচ কৰা এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাৰ্থ বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৷’’
শেহতীয়াকৈ এক্সৰ এটা পোষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে এক সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনৰ স্ক্ৰীনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰে । এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে কোটিপতি ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী গৌতম আদানী আৰু তেওঁৰ ভতিজাক সাগৰ আদানীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খাৰিজ কৰিবলৈয়ে দেশৰ ন্যায় বিভাগে কৰা অনুৰোধক আমেৰিকাৰ আদালতে মঞ্জুৰ কৰিছে । জনতাৰ চক্ষুত বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে চলি থকা বুলিও গান্ধীয়ে অভিযোগ তোলে ৷
ৰাহুল গান্ধীৰ পোষ্টটোত এনেদৰে লিখা আছিল, ‘‘দেশৰ স্বাৰ্থৰ সৈতে আপোচ কৰা এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাৰ্থ বিক্ৰী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৷ ইয়াৰ বাবে দেশখন বহু গধুৰ মূল্য ভৰিছে ।’’
There is much more to this than meets the eye.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 12, 2026
A compromised PM was forced to sell India’s interest. India is paying a huge price. pic.twitter.com/rWt37dYxwx
আদানিৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ আমেৰিকাৰ আদালতে খাৰিজ কৰে
সোমবাৰে নিউয়ৰ্কৰ পূব জিলাৰ আমেৰিকাৰ জিলা ন্যায়াধীশ নিকোলাছ গাৰাউফিছে গৌতম আদানী আৰু সাগৰ আদানীৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগ স্থায়ীভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমেৰিকাৰ ন্যায় বিভাগৰ প্ৰস্তাৱ মঞ্জুৰ কৰে ।
আদালত এই নিৰ্দেশনাই প্ৰায় দুবছৰ ধৰি আদানী গোটৰ বাবে একপ্ৰকাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি অহা এক বৃহৎ আইনী প্ৰত্যাহ্বানৰ অন্ত পেলায় ।
I welcome the US court’s decision with humility and deep respect for the judicial process.— Gautam Adani (@gautam_adani) August 10, 2026
Throughout this challenging period, our faith in truth, fairness and the rule of law remained unwavering.
My deepest gratitude to those who never lost faith in us, in the system and in…
আদালতৰ এই সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে গৌতম আদানীয়ে কয়, ‘‘আমি ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি থকা বিনম্ৰতা আৰু গভীৰ সন্মান সহকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো । এই প্ৰত্যাহ্বানমূলক সময়ছোৱাতো সত্য, ন্যায়, আইনৰ শাসনৰ প্ৰতি থকা আমাৰ বিশ্বাস একেদৰেই থাকিল ৷ যিসকলে আমাৰ ওপৰত, ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আৰু ভাৰতৰ ন্যায় প্ৰদান ক্ষমতাৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস নেহেৰুৱালে সকলোৰে প্ৰতি মই কৃতজ্ঞ । আমি প্ৰয়োজনীয় কামসমূহ কৰি যাম ৷ এইটোৱেই আমাৰ সংকল্প ।’’
১০ আগষ্টত জাৰি কৰা ৪৭ পৃষ্ঠাৰ এক নিৰ্দেশত গাৰাফিছে ‘নিয়ম ৪৮(ক)’ৰ অধীনত ন্যায় বিভাগৰ প্ৰস্তাৱ মঞ্জুৰ কৰে । ইয়াৰ অধীনত গৌতম আদানী, সাগৰ আদানী আৰু আদানী গ্ৰীণ এনাৰ্জীৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী বিনীত জৈনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিলৰ দ্বিতীয়, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ গোচৰ খাৰিজ কৰা হয় ।
এই গোচৰসমূহ সুৰক্ষামূলক প্ৰৱঞ্চনাৰ ষড়যন্ত্ৰ, তাঁৰ কেলেংকাৰীৰ ষড়যন্ত্ৰ আদি বিষয়ৰ সৈতে জড়িত আছিল । পিটিআইৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, অভিযোগসমূহ পক্ষপাতিত্বমূলকভাৱে খাৰিজ কৰা হৈছিল ৷ অৰ্থাৎ পুনৰ এই অভিযোগসমূহ আদালতত দাখিল কৰিব নোৱাৰিব ।
দুটা গোচৰৰ অন্ত পৰিবলৈ এতিয়াও বাকী
গাৰাফিছে ‘কাউণ্ট ৱান’(বিদেশী দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত প্ৰথা আইন উলংঘাৰ অভিযোগ) আৰু ‘কাউণ্ট ফাইভ’(ন্যায়ত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন)ৰ ওপৰত ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখিছে ।
দুয়োটা গোচৰতে ভাৰতৰ পাঁচজন অভিযুক্তৰ নাম আছে, যিসকলে আদালতত হাজিৰ হোৱা নাই ৷ তেওঁলোক ক্ৰমে - ৰঞ্জিত গুপ্তা, চাইৰিল কেবানেছ, সৌৰভ আগৰৱাল, দীপক মালহোত্ৰা আৰু ৰূপেশ আগৰৱাল ।
ন্যায় বিভাগে আদালতৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ ৩১ আগষ্টলৈকে সময়সীমা বান্ধি দিছে ৷ আনহাতে, এই তাৰিখৰ ভিতৰতে আদালতত হাজিৰ নোহোৱা অভিযুক্তসকলৰ অধিবক্তাই একেটা তাৰিখৰ ভিতৰতে নিজৰ ক্লায়েণ্টৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
গোচৰ খাৰিজ কৰাটো অভিযুক্তৰ কৰ্তৃত্বৰ ব্যৱহাৰ, অভিযোগৰ ভিত্তিত দিয়া ৰায়দানক লৈ কৰা নাই বুলি ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় ৷ এই সিদ্ধান্তক কোনেও চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপৰ সৈতে আদালতে সন্মতি দিয়াৰ ইংগিত বা গোচৰৰ প্ৰকৃত তথ্যৰ ওপৰত মতামত হিচাপে ব্যাখ্যা কৰা উচিত নহয় ।
ইয়াৰ মাজতে আদানী গ্ৰুপে এই অভিযোগসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে অস্বীকাৰ কৰি আইন অনুসৰিয়ে কাম কৰা বুলি দাবী কৰি আহিছে ।
আমেৰিকাৰ ন্যায় বিভাগে কিয় এই গোচৰ খাৰিজ কৰিব বিচাৰিছিল ?
মে’ মাহত আমেৰিকাৰ ন্যায় বিভাগে বিস্তৃত পৰ্যালোচনাৰ অন্তত এই অভিযোগ খাৰিজ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল । ইয়াত ন্যায়িক আৰু প্ৰমাণৰ প্ৰত্যাহ্বান, অভিযোগ কৰা আচৰণ প্ৰধানকৈ ভাৰতীয় প্ৰকৃতিৰ, ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টোৰ ওপৰত তদাৰক কৰা আৰু চিনাক্তকৃত বিনিয়োগকাৰীৰ লোকচানৰ অনুপস্থিতিৰ উল্লেখ কৰা হৈছে ।
বিভাগটোৱে লগতে কয় যে এই বিষয়টো আগবঢ়াই নিয়াটো এতিয়া ইয়াৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিতৰত নাই ৷ এই গোচৰটো বাইডেন প্ৰশাসনৰ কাৰ্যকালৰ অন্তিম সপ্তাহকেইটাত ৰাজহুৱা কৰা হৈছিল ৷ যাক বিচাৰত উপনীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত সুনাম কলংকিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা যেনহে লাগিছিল ।
লগতে পঢ়ক: আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস ২০২৬: যুৱ সমাজ দেশৰ ভৱিষ্যৎ আৰু বৰ্তমানৰ নিৰ্মাতা