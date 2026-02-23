ETV Bharat / bharat

অৰুণাচলৰ ৰিজ’ৰ্টত গুজৰাটৰ পৰ্যটকৰ উদ্ভণ্ডালি, দুয়োপক্ষৰ এজাহাৰ দাখিল

ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অৰুণাচলৰ এখন ৰিজ’ৰ্টত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ সামাজিক মাধ্যমত সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বাক-বিতণ্ডাৰ এটা ভিডিঅ’ ৷

Arunachal resort near Indo-China border
ঘটনা সংঘটিত হোৱা অৰুণাচলৰ ৰিজ’ৰ্টখন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 23, 2026 at 2:12 PM IST

তেজপুৰ: অৰুণাচলত বহিঃৰাজ্যৰ পৰ্যটকৰ উদ্ভণ্ডালি ৷ ভাৰত-চীন সীমান্তৰ সমীপৰ এখন ৰিজ’ৰ্টত সংঘটিত হোৱা এক ঘটনাই সামাজিক মাধ্যমত সৃষ্টি কৰিছে ক্ষোভৰ ৷ গুজৰাটৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ এটা দলক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, যোৱা ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত অৰুণাচল ৰাজ্যিক দিৱসৰ দিনাই দিবাং ভেলী জিলাৰ সদৰ আনিনিৰ মিছিমি হিলছ ৰিজ’ৰ্টত সংঘটিত হৈছিল এক বিক্ষিপ্ত ঘটনা । স্থানীয় সূত্ৰৰ মতে, ৰিজ’ৰ্ট কৰ্তৃপক্ষই গুজৰাটৰ পৰা অহা পৰ্যটকৰ দলটোক ৰিজ’ৰ্টখনৰ বাহিৰৰ খাদ্য আৰু সুৰাজাতীয় সামগ্ৰী ৰিজ’ৰ্টৰ ভিতৰলৈ অনাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ পিছতে দুয়োপক্ষৰ মাজত সূত্ৰপাত ঘটে বাক-বিতণ্ডাৰ ৷

বহিঃৰাজ্যৰ পৰ্যটকৰ উদ্ভণ্ডালি

সামাজিক মাধ্যমত সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বাকবিতণ্ডাৰ এটা ভিডিঅ’ ৷ য’ত দেখা গৈছে যে এদল পুৰুষ-মহিলাই ৰিজ’ৰ্টৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে তৰ্ক-বিতৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ লগতে উত্তেজিত হৈ পৰিছে । সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত পৰা এক ভিডিঅ’ ফুটেজত দেখা গৈছে যে পৰ্যটকসকল উত্তেজিত হৈ ৰিজ’ৰ্টৰ চৌদিশে ঘূৰি ফুৰিছে আৰু কৰ্মচাৰীসকলে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা চলাইছে ৷

Arunachal resort near Indo-China border
ঘটনা সংঘটিত হোৱা অৰুণাচলৰ ৰিজ’ৰ্টখন (ETV Bharat Assam)

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ধাৰাভাষ্য অনুসৰি মাথোঁ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে এই তৰ্ক-বিতৰ্কই তুমুল ৰূপ লয় ৷ যাৰ ফলত ৰিজ’ৰ্টখনত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । আন কেইবাজনো অতিথিয়ে কৰ্মচাৰীসকলক সমৰ্থন কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ অনাৰ চেষ্টা চলায় ৷

মিছিমি হিলছ ৰিজ'ৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰেজিনা মিহুৱে ই টিভি ভাৰতক কয়, ‘‘এই ঘটনা সংঘটিত হয় ২০ ফেব্ৰুৱাৰী দিনা, যিদিনা আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক দিৱস উদযাপন কৰা হয় । তেওঁলোকে ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিল । এনেধৰণৰ সৰু-ডাঙৰ বহুতো ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে মাজে সময়ে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভুল বুজাবুজিসমূহ দূৰ কৰি আমি পৰ্যটকসকলক সুবিধা প্ৰদান কৰোঁ । কিন্তু এই পৰ্যটকৰ পৰিয়ালটোৱে অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ৰিজ'ৰ্টৰ কৰ্মচাৰীক ভাবুকি প্ৰদান কৰে, যিসমূহৰ ভিডিঅ’ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত এই ভিডিঅ’ মই মোৰ একাউণ্টত আপলোড কৰোঁ । ঘটনাৰ সময়ত আনিনিৰ জিলা পৰ্যটন বিষয়া নিজে উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁ পৰিয়ালটোক বুজাবলৈ বহুবাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷’’

Complaint lodged against Gujarat
এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

মিছিমি হিলছ ৰিজ'ৰ্টৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে জনোৱা মতে, ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত গুজৰাটৰ পৰা আহিছিল একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজন লোক ৷ এই লোককেইজনক ৰিজ’ৰ্টত চেক-ইন কৰাৰ সময়তে ৰিজ’ৰ্টৰ নীতি-নিয়মৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছিল ৷ তাৰ পিছতো কিন্তু নিয়ম ভংগ কৰে তেওঁলোকে ৷ এই বিবাদৰ পিছতে অভিযুক্তসকলে ভুৱা অনলাইন সমীক্ষা(ৰিভিউ) দি ৰিজ’ৰ্টৰ সুনাম নষ্ট কৰাৰ ভাবুকিৰ লগতে নিজৰ প্ৰভাৱশালী সম্পৰ্কৰ কথা কৈ ৰিজ’ৰ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰো দাবী কৰে বুলি ৰিজ’ৰ্ট কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়ে ।

Complaint lodged against Gujarat
এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, এইক্ষেত্ৰত পৰ্যটকৰ দলটোৰ ভাষ্য ওলোটা ৷ তেওঁলোকে অধিবক্তাৰ জৰিয়তে ৰিজ’ৰ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰে ৷ ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত ভিডিঅ’ আৰু ব্যক্তিগত তথ্য পৰ্যটকৰ দলটোৰ অনুমতি অবিহনে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰা হৈছে বুলি তেওঁলোকে দাবী তোলে ৷ যাৰ ফলত পৰিয়ালটোৰ গোপনীয়তা ভংগ হোৱাৰ লগতে পেচাগত সুনাম ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । তদুপৰি ৰিজ’ৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে মহিলা পৰ্যটকক অশ্লীল ইংগিত দিয়া বুলিও এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ আইনী জাননীখনত এয়াও উল্লেখ আছিল যে সুৰাজাতীয় সামগ্ৰী ৰখাৰ অভিযোগত আৰোপ কৰা জৰিমনা সম্পৰ্কে ৰিজ’ৰ্টত স্পষ্টৰূপত কোনো লিখিত নিয়ম বা তালিকা প্ৰদৰ্শিত নাই । বিষয়টো আলোচনা বা নিয়মীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰে সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ভিডিঅ’ প্ৰচাৰ কৰা বুলিহে পৰ্যটকৰ দলটোৱে অভিযোগ তুলিছে ৷

Complaint lodged against Gujarat
এজাহাৰ (ETV Bharat Assam)

তদুপৰি সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতিটো প্লেটফৰ্মৰ পৰা এই ভিডিঅ’ ডিলিট নকৰিলে ৰিজ’ৰ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে চাইবাৰ অপৰাধ আৰু মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈকো সাজু হৈছে পৰ্যটকৰ দলটো ৷

ঘটনাটোৰ পিছতে পৰ্যটককেইজনৰ বিৰুদ্ধে অসৎ আচৰণৰ অভিযোগত ৰিজ’ৰ্ট কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰে এজাহাৰ । স্থানীয় আৰক্ষীয়ে উক্ত স্থানত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ ভিডিঅ’ প্ৰমাণ আৰু বক্তব্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ আনিনি আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰি Case No 07/2026 নম্বৰত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে ৷ দুয়ো পক্ষৰ অভিযোগ-প্ৰতি অভিযোগ, প্ৰমাণ আৰু সাক্ষ্য পৰ্যালোচনা কৰাৰ পাছত আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীয়ে ৷

ভাৰত-চীন সীমান্তৰ সমীপৰ দুৰ্গম আৰু বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দিবাং উপত্যকাত অৱস্থিত আনিনিয়ে শেহতীয়া বছৰবোৰত ইক’ টুৰিষ্ট আৰু দুঃসাহসিক ভ্ৰমণকাৰীৰ বাবে জনপ্ৰিয় গন্তব্য স্থান হিচাপে পৰিচিত হৈছে ৷ স্থানীয় ৰাইজে এনে ঘটনাই দায়িত্বশীল পৰ্যটনৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল অঞ্চলটোৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰিব পাৰে বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই কাণ্ডই পৰ্যটকৰ আচৰণ, স্থানীয় নিয়মৰ প্ৰতি সন্মান, বিশেষকৈ স্পৰ্শকাতৰ সীমান্ত অঞ্চলত ভ্ৰমণৰ সময়ত শিষ্টাচাৰ বজাই ৰখাৰ গুৰুত্ব আদিৰ ওপৰত অনলাইন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে । তদন্ত অব্যাহত থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে পৰ্যটকসকলক স্থানীয় নিয়ম মানি চলিবলৈ আৰু আতিথ্য প্ৰদানকাৰীসকলৰ প্ৰতি সন্মান বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

