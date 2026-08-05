দুৰ্বল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাটো অপৰাধ নহয়: ৰাহুল গান্ধী
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীৰ এটা প্ৰতিনিধি দলক সাক্ষাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ ৷
Published : August 5, 2026 at 8:31 PM IST
নতুন দিল্লী: লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে বুধবাৰে স্পষ্টভাৱে কয় যে দুৰ্বল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাটো অপৰাধ নহয় । শেহতীয়াকৈ ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত কৰা প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যুৱক-যুৱতীৰ এটা প্ৰতিনিধি দলক সাক্ষাৎ কৰি তেওঁ এই মন্তব্য কৰে ।
যোৱা মাহত যন্তৰ মন্তৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা কথিত অত্যাচাৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ পৰা সংসদত বিবৃতিৰ দাবী কৰি আহিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে ।
যুৱক-যুৱতীসকলৰ সৈতে মিলিত হোৱা সন্দৰ্ভত ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘আজি প্ৰতিবাদকাৰী যুৱক-যুৱতীসকলৰ একাংশৰ সৈতে কথা-বতৰা পাতিলোঁ । তেওঁলোকক কেনেকৈ আক্ৰমণ, প্ৰহাৰ আৰু ভাবুকি দিয়া হৈছিল সেই বিষয়ে মোক ক’লে । তেওঁলোকৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ দৰে হাজাৰ হাজাৰ ভাৰতীয় যুৱকৰ সৈতে তেওঁলোকে যি কৰিছে, সেই কামৰ বাবে মই অতি গৌৰৱান্বিত । তেওঁলোকে সংবিধান ৰক্ষা কৰিছে । তেওঁলোকে ভাৰত আৰু ভাৰতৰ ভৱিষ্যতৰ ধাৰণা ৰক্ষা কৰিছে ।’’
বিজেপি শাসনৰ অধীনত থকা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘যদি কিবা আছে তেন্তে ব্যৱস্থাটো সলনি আৰু সংশোধন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গুণ্ডা পঠিয়াই তেওঁলোকৰ ক্ষমাপ্ৰাৰ্থনা গ্ৰহণ কৰাটো সম্পূৰ্ণ ভুল কথা ।’’
পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিল বন্ধ কৰা, দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে উন্নত শিক্ষা ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে তেওঁ পুনৰ দাবী জনায় । ৰাহুলে লগতে কয়, ‘‘আমি এনেকুৱা এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা বিচাৰো, যিয়ে কাম কৰে । আমি বিচাৰো পৰীক্ষাৰ কাকত ফাদিলৰ ঘটনা বন্ধ হওক ।’’
উল্লেখ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত এখন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ দ্বাৰা শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত সংঘটিত হোৱা বৰ্বৰতাৰ অভিযোগৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত বিচাৰিছে গান্ধীয়ে ।